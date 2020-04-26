Режим самоизоляции — это новое состояние для нашего общества. Ещё вчера запрет выходить из дома казался каким-то квестом, который вот-вот закончится. Сегодня это уже реальность, и непонятно, сколько времени мы будем в ней находиться.



Одно дело — сидеть дома одному, в крайнем случае вдвоём — здесь в дело идут советы из интернета, какой сериал посмотреть, что нового изучить и как держать себя в форме. О таких развлечениях остаётся мечтать семьям с детьми, особенно тем, кто дома работает.



Новые обязанности



— Обматерила всех, потом вина выпила, — рассказывает 38-летняя Ирина Коль о первых днях самоизоляции со своей семьёй — мужем и тремя сыновьями, старшему из которых 15. — В итоге старшего я отправила к маме, потому что нервы уже не выдерживали.



Самое сложное, говорит она, — как ни странно муж, а не дети, пусть даже в таком количестве со всеми заботами.



— Обычно мы вместе только по вечерам. Все привыкли к вечернему распорядку — во сколько ужинать, во сколько спать, сколько личного времени есть у каждого. Я сейчас с младшим в декрете, поэтому всё было относительно по режиму. Когда дома оказался папа, всё пошло как попало — незапланированные игры, споры о воспитании, дополнительная готовка. Напряжение зашкаливало, особенно при отсутствии возможности выходить на улицу.

