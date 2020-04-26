Сериалы, фитнес в режиме онлайн и бесплатные сервисы для обучения — всё это роскошь для семей с детьми, которые живут на самоизоляции в замкнутом пространстве. Особенно, если родители удалённо работают. Ощущение многозадачности вгоняет в депрессию, потому что справиться со всем на отлично почти невозможно. Психологи утверждают, что нужно позволять себе все эмоции, но знать способы с ними справиться. Несколько семей с детьми рассказали НГС свои истории о том, как они живут на самоизоляции, и поделились советами для «новичков».
Режим самоизоляции — это новое состояние для нашего общества. Ещё вчера запрет выходить из дома казался каким-то квестом, который вот-вот закончится. Сегодня это уже реальность, и непонятно, сколько времени мы будем в ней находиться.
Одно дело — сидеть дома одному, в крайнем случае вдвоём — здесь в дело идут советы из интернета, какой сериал посмотреть, что нового изучить и как держать себя в форме. О таких развлечениях остаётся мечтать семьям с детьми, особенно тем, кто дома работает.
Новые обязанности
— Обматерила всех, потом вина выпила, — рассказывает 38-летняя Ирина Коль о первых днях самоизоляции со своей семьёй — мужем и тремя сыновьями, старшему из которых 15. — В итоге старшего я отправила к маме, потому что нервы уже не выдерживали.
Самое сложное, говорит она, — как ни странно муж, а не дети, пусть даже в таком количестве со всеми заботами.
— Обычно мы вместе только по вечерам. Все привыкли к вечернему распорядку — во сколько ужинать, во сколько спать, сколько личного времени есть у каждого. Я сейчас с младшим в декрете, поэтому всё было относительно по режиму. Когда дома оказался папа, всё пошло как попало — незапланированные игры, споры о воспитании, дополнительная готовка. Напряжение зашкаливало, особенно при отсутствии возможности выходить на улицу.
В «глухой» самоизоляции они пробыли неделю, потом муж Ирины всё-таки вышел на работу, и жить стало легче, признается она.
— Мой главный лайфхак, который в этой ситуации для себя нашла, — не хвататься за всё самой. Раньше сама накрывала на стол по какой-то традиции из детства (мужчины же в доме), теперь по крайней мере ставят тарелки сами. Главное — самой не бежать на помощь, если что-то у них не получится — упадёт или прольётся. Все испытания на прочность у нас ещё впереди, потому что недавно началось дистанционное обучение.
Организация пространства
— У нас погодки — 7 и 8 лет, мальчик и девочка, — рассказывает Олег. — В обычной жизни дети ходили по всяким кружкам и общались только вечером. Когда все оказались дома, мы растерялись. Вообще, дети всегда неплохо договаривались, и первые дни самоизоляции казались нам просто длинными выходными. А потом они начали проверять друг друга на прочность.
Буквально через неделю супруги решили пойти на крайние меры — отдать одному из них свою спальню. Но потом передумали.
— Пришли к компромиссу — до конца четверти их столы для занятий будут всё-таки в разных комнатах (у кого в нашей, определим по жребию), а потом всё по-прежнему, — объясняет он. — Пока продумываем эту небольшую перестановку. Эта идея как-то всех вдохновила, у нас просто появилась общая цель. Не факт, что надолго, но пока держимся.
Философский подход
— Все эти рассказы про то, как нужно всё организовать, — полная чушь, — рассуждает Ольга, у которой две дочери 6 и 12 лет. — Раньше старшая ходила в школу, теперь мы все дома. Муж работает, поэтому я одна, к тому же работаю на удалёнке. Сначала казалось, что с этой ситуацией справиться практически невозможно — дети хоть и однополые, но большая разница в возрасте. Я где-то прочитала, что в первое время не стоит просить старших следить за младшими. Так и сделала. Может, мне повезло, но старшая сама пришла к этому через несколько дней.
Всё равно тяжело безумно — кто знает, тот поймёт. Но есть плюс — я вижу, как мои дети стали дружить. Мы почти не ходим на улицу, но вместе смотрим фильмы — список картин, которые можно смотреть всем, я подбирала полдня. Зато теперь у нас новая традиция, которая, надеюсь, позволит мне показать детям жемчужины кинематографа. Делаем это в обед — для меня это обеденный перерыв.
Главное, — считает Ольга, — понимать, что всё это рано или поздно закончится, останутся только воспоминания об этом «странном» периоде. И нужно постараться оставить их приятными.
Отследить эмоцию и дать ребёнку в ней пожить
— Есть два важных момента — первый касается эмоций самого ребенка, то есть как реагировать на его яркие эмоциональные реакции, чтобы он успокоился. И второй аспект — собственные эмоции родителей, — говорит детский психолог центра «Вита» Юлия Левина. — Когда все всё время вместе, нет возможности отлучиться, эмоции копятся и выражаются совсем не конструктивно.
Ребёнок выражает эмоции «не конструктивно» — например, когда он зол или на что-то обиделся и начинает бить, впадать в истерику или говорить что-то обидное. Соответственно, это вызывает ответную реакцию у родителей.
— Нужно отследить эту эмоцию и не запрещать ребёнку её выражать, дать ему в ней побыть, — советует психолог. — Уберите из лексикона выражения: «Не кричи», «Не шуми». Когда у ребёнка сильная эмоциональная реакция (возбуждение), а родитель в этот момент говорит на повышенных тонах, это будет стимулировать процесс возбуждения. А важно включить именно торможение. То есть, отследить эмоцию. Как только ребёнок слышит её называние, сразу запускается процесс торможения — он понимает, что с ним сейчас происходит.
В качестве примера психолог привела несколько фраз, которые можно говорить в этот момент. Например: «Ты злишься, я понимаю», «Если хочешь, поплачь», «Погрусти, если что, я рядом» и так далее. Кроме того, желательно телесный контакт и контакт глазами. Например, сесть рядом, взять за руку. Если же крикнуть даже правильную психологическую фразу из соседней комнаты, эффект будет уже не тот.
— Если детям не называть их эмоций, им даже физически будет плохо. То есть они дальше бьются в истерике, всё крушат, кричат. Но не потому что они плохие, а потому что возбуждение наступило, а девать его некуда, — объясняет Юлия Левина. — Когда ребенок уже успокоился, позлился, с ним можно что-то обсудить: «Ты разозлился, но ты знаешь, мне в тот момент было больно».
По словам психолога, с подростками эта тактика не работает — телесный контакт с ними не установишь, так как всё это будет восприниматься в штыки.
— Главное — уважать их границы. Им важно подчёркивание их взрослости и самостоятельности, — объясняет она. — И очень важно говорить именно я-сообщениями. Не «Ты в телефоне сидишь», «Ты — эгоист», а «Я бы хотела», «Мне важно», «Я переживаю».
Стакан воды и подышать
С детскими эмоции справились, теперь очередь взрослых, которым так же важно отслеживать свои эмоции. Именно отслеживать, а не контролировать и подавлять, подчёркивает Юлия Левина.
— Если вовремя не отследили, что раздражаются или злятся, тогда терпят-терпят, а потом в какой-то момент могут взорваться и накричать. Если же вовремя отследили, уже полдела сделано, — говорит психолог. — Я советую написать способы, которые будут помогать вам отвлечься. Если экстренное — умыться, выпить воды, подышать.
Второй способ — сказать собеседнику: «Я начинаю раздражаться», «Всё, я начинаю злиться» — именно я-сообщениями, без «Ты меня злишь», «Ты меня выбесил».
— Для родителей это то же торможение эмоции, когда им удалось её отследить. Они уже не будут копиться внутри. Кроме того, в такие моменты на своём примере они учат своих детей выражать эмоции, отслеживать их.
Также Юлия Левина рекомендует составлять списки дел, которые помогут сэкономить, а затем накопить силы.
— У меня были женщины, которые говорили: «Список? Да вы что, да это нереально, невозможно». Но когда садились и писали — первые пять пунктов высасывали из пальца, а потом погружались и придумывали много вариантов, как отдохнуть при ребенке, — говорит она. — Например, одна женщина придумала — полежать в ванне, при том, что у нее маленький ребенок. Она брала его в ванну, ставила туда стульчик, давала какие-то игрушки, сама лежала.
Кстати, в экстренной ситуации, говорит психолог, необязательно считать мультики вселенским злом.
— Может быть, это не супер-конструктивно — включать ребенку мультик и уходить. Но можно, если маме за это время действительно станет легче.
Чтобы сохранить отношения на самоизоляции психологи также советуют не переносить общий фон тревожности на семью и понимать гендерные особенности. Или придумать себе общее дело.