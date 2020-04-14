Как самоизоляция едва не привела к увольнению и суициду — история человека, который неделю работал на удалёнке

Новосибирск третью неделю живёт в режиме самоизоляции — правда, многие продолжают активно ходить на работу. В списках разрешённых профессий уже оказались парикмахеры и автослесари. При этом все массовые мероприятия запрещены, а бесцельно гуляющие новосибирцы рискуют нарваться на административный штраф. Но много и тех, кто действительно пытается добросовестно соблюдать режим самоизоляции. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина попыталась соблюдать рекомендации и отработала на удалёнке больше недели — всё закончилось депрессией и мыслями о суициде. Подробности — в авторской колонке нашего обозревателя.
Всегда считала, что единственный плюс удалёнки — это возможность поспать немного подольше. Но нет такого вируса, который бы запрещал любое передвижение с дивана с семи утра и до обеда, поэтому работа из дома казалась мне настоящим наказанием. Мне нужен движ, работать с места невыносимо скучно, а скука — это пока единственное, что может привести меня в уныние.
Поэтому ездила в офис при любой погоде, пока не слегла с температурой. Тут же срочно решила соблюдать все рекомендации, какие только возможны, забрала ноутбук из офиса и нацелилась на работу. Убеждая себя в том, что без офисного шума, перекуров с коллегами буду продуктивна как никогда.
Так и было. Наверное, первые несколько часов. Потом я обратила внимание, что муж-то сегодня рядом, и началось — удали солнце, принеси попить, ты надышал своей аурой, поэтому не берут трубку, и вообще моргай потише. На второй день раздражало уже само присутствие супруга. Хотелось его просто убить.
Желание убить пропало только когда он вышел на работу. И тут я начала дико скучать (чего не замечала за собой, работая из офиса). Всё это время я честно пыталась работать. Меня ничто не отвлекало. Я даже убрала телефон, чтобы меньше времени проводить в соцсетях, но сработал обратный эффект — я пропускала все важные сообщения от коллег.
Десять раз переписывала одно предложение. По полчаса тупила в ноутбук. Вечером обнимала подушку с ощущением собственной никчёмности и полнейшей профнепригодности. Если раньше я каждый вечер читала книги, смотрела развивающие программы, то всю неделю на удалёнке у меня не было сил даже на сериалы. Мысль самовыпилиться казалась самой разумной. Находиться дома было уже невозможно, а выходить куда-то просто не было сил.
Простуда прошла. Но начала болеть голова и полопались на глазах сосуды. Возможно, если бы просидела дома чуть больше, я бы обнаружила у себя признаки всех существующих в мире хронических заболеваний.
С этим срочно надо было что-то сделать. И самое простое — выйти на работу. Конечно, если бы у меня не было возможности покинуть квартиру, выживать бы пришлось по-другому. Но это страшно. Потому что я воочию видела, как всё то, что происходило со мной на удалёнке, могло закончиться увольнением или суицидом.
Я, конечно, сделала свои выводы. Подтянуть самодисциплину мне точно надо. Как и походить к психологу, чтобы научиться справляться с состоянием «мне скучно». Да и поискать гармонию внутри себя не помешает. Но что-то подсказывает, что великая депрессия в четырёх стенах свойственна не мне одной. А значит надо учиться поддерживать друг друга. Всё закончится. И из комнаты скоро можно будет выйти.
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Сибирячка Юлия Дрокова изучила, какие меры принимают областные и городские власти по предупреждению пандемии коронавируса в Новосибирске, и пришла к интересному (и важному) выводу.
Но не всем так просто выйти на работу в офис. Треть компаний уже отправила сотрудников в отпуск без содержания — читайте, что еще ждёт рынок труда в России.
Удалёнку терпеть не могут и учителя. Они откровенно рассказали НГС, с чем им приходится сталкиваться на дистанционном обучении. 103 сообщения от родителей за час — это еще цветочки. Другие откровения читайте тут.
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