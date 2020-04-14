Как самоизоляция едва не привела к увольнению и суициду — история человека, который неделю работал на удалёнке

Всегда считала, что единственный плюс удалёнки — это возможность поспать немного подольше. Но нет такого вируса, который бы запрещал любое передвижение с дивана с семи утра и до обеда, поэтому работа из дома казалась мне настоящим наказанием. Мне нужен движ, работать с места невыносимо скучно, а скука — это пока единственное, что может привести меня в уныние.

Поэтому ездила в офис при любой погоде, пока не слегла с температурой. Тут же срочно решила соблюдать все рекомендации, какие только возможны, забрала ноутбук из офиса и нацелилась на работу. Убеждая себя в том, что без офисного шума, перекуров с коллегами буду продуктивна как никогда.

Так и было. Наверное, первые несколько часов. Потом я обратила внимание, что муж-то сегодня рядом, и началось — удали солнце, принеси попить, ты надышал своей аурой, поэтому не берут трубку, и вообще моргай потише. На второй день раздражало уже само присутствие супруга. Хотелось его просто убить.

Желание убить пропало только когда он вышел на работу. И тут я начала дико скучать (чего не замечала за собой, работая из офиса). Всё это время я честно пыталась работать. Меня ничто не отвлекало. Я даже убрала телефон, чтобы меньше времени проводить в соцсетях, но сработал обратный эффект — я пропускала все важные сообщения от коллег.