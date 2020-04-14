Новосибирский стилист Анастасия Аммар из-за пандемии коронавируса организовала производство защитных масок для врачей. Она узнала, что в поликлиниках их не хватает, и со своими друзьями начала сбор средств и пошив необходимых изделий. Стилист рассказала НГС о том, почему решила сделать такую акцию и кто оказался против.
— Знакомая подруги — врач из поликлиники — рассказала, что с одноразовыми масками проблемы, не хватает, приходится ходить к больным незащищенными. Моя мама тоже работает врачом, и чуть позже я узнала, что и у них и в другом учреждении начались перебои с одноразовыми масками. А вместо них врачам и сестрам предлагали шить маски из марли, — рассказала сибирячка.
— Вопрос даже не в том, что врачи не в состоянии сами сшить маски из подручных средств. И не в том, что у них нет 200–300 рублей, чтобы купить (благо, сейчас много есть предложений по маскам). Дело в том, что врачи и так поставлены под удар, а мы, граждане, сидящие дома, можем принять посильное участие, проявить заботу и показать медикам свое неравнодушие и благодарность за их труд, — говорит стилист.
Анастасия и те, кто к ней присоединились, проконсультировались с врачами и разработали маску, которая максимально эффективна и удобна.
— На этапе разработки большой вклад внесла моя подруга, которая имеет швейный опыт. Она не только изучила обширный материал сети и отобрала оптимальный вариант, но и подготовила выкройку и видеоинструкцию так, чтоб их легко можно было пересылать тем, кто берется шить маски, — делится сибирячка.
На пошив одного изделия уходит около часа. Если шить сразу несколько по принципу потока, процесс становится более эффективным. Ткани на маску уходит 17 см, резины — 80 см.
— Изначально на идею отозвались две моих подруги — обе Натальи. Проект бы не случился, если бы не они. Наталья Соколова взяла на себя технологическую часть. А Наталья Малова вызвалась помочь найти деньги. Изначально казалось, что имеющихся запасов ткани хватит, а резину я легко докуплю, но после подсчетов стало понятно, что суммы выходят немаленькие и необходима помощь, — рассказывает Анастасия.
Сибирячка признательна тем, кто откликнулся на ее призыв.
— Как ни странно, раздавались и скептические голоса — от того, что маски вообще не нужны, до того, что этот вопрос должно решать правительство, — делится Аммар с НГС.
На сегодня финансовое участие в проекте приняли 18 человек — вместе они собрали
Для пошива Анастасия планировала привлечь профессионалов в ателье. Поэтому в калькуляцию закладывали 40 рублей на пошив одной маски. Но оказалось, что почти все шьющие сейчас загружены заказами по маскам. Поэтому, кроме профессионалов, пришлось искать еще добровольцев — женщин, которые умеют шить и готовы взять на себя изготовление хотя бы 20–40 масок. Организатор акции говорит, что за счет экономии на оплате пошива остаются деньги на дополнительные материалы.
На сегодняшний день волонтеры передали врачам 373 маски.
— Медики встречают такую помощь только с благодарностью. Кто-то даже робеет просить, так как не привык к подобному участию. На этой неделе из разных мест мы получили отзывы о том, что маски действительно удобны в работе. Кто-то, попробовав несколько штук, просит прислать еще, — говорит стилист.
Маски уже получили в детской поликлинике
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