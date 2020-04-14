Новосибирский стилист Анастасия Аммар из-за пандемии коронавируса организовала производство защитных масок для врачей. Она узнала, что в поликлиниках их не хватает, и со своими друзьями начала сбор средств и пошив необходимых изделий. Стилист рассказала НГС о том, почему решила сделать такую акцию и кто оказался против.



— Знакомая подруги — врач из поликлиники — рассказала, что с одноразовыми масками проблемы, не хватает, приходится ходить к больным незащищенными. Моя мама тоже работает врачом, и чуть позже я узнала, что и у них и в другом учреждении начались перебои с одноразовыми масками. А вместо них врачам и сестрам предлагали шить маски из марли, — рассказала сибирячка.

