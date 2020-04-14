«Остановите Землю — я сойду»: мужчины стали наращивать ресницы (даже цветные) и рассказали, зачем им это

Привычные женщинам бьюти-процедуры плавно перекочевывают в мужскую копилку услуг сфер красоты. Мужчины точно так же следят за собой, как и женщины, хотят выглядеть ухоженно — они делают маникюр, оформляют брови и наращивают ресницы. Если первые две процедуры более востребованы, то последняя — имеет место быть, но еще не освоилась окончательно. Грамотный лэшмейкер может вам её предложить, но спрос на мужское наращивание ресниц не очень большой. Мы попросили мастера по ресницам Анжелику Тихонову рассказать, в чем особенность услуги и чем она отличается от женской, а сибиряк, который опробовал процедуру на себе, поделился впечатлениями.
— Процедура актуальна уже давно, мужчин, которые следят за собой, много. Первый клиент на мужское наращивание ресниц у меня был три года назад. Процедура не очень востребована, но любители есть, — рассказывает Анжелика.
По словам мастера, основное отличие мужского наращивания от женского состоит в том, что мужчинам нужен более натуральный эффект — для яркости. Длина и объем не играют особого значения. Цвет обычно максимально натуральный (черный или горький шоколад), изгиб тоже приближен к натуральному. На мужчине наращенные ресницы разглядеть практически невозможно.
— По стоимости мужское наращивание не отличается от женского: от 1300 рублей и выше. Носится от двух недель до полутора месяцев. Держатся ресницы у всех по разному, вне зависимости, мужчина это или женщина. Длительность носки зависит от индивидуальных особенностей организма (у женщин это гормональный фон, длительность цикла), от того, как часто обновляются ресницы, — объясняет лэшмейкер.
Евгений Коломацкий — стилист и мастер по наращиванию ресниц. Однажды он был в качестве модели у своей коллеги и нарастил ресницы себе, чтобы понять ощущение искусственных ресниц на глазах — московские салоны стали хайповать на этом, и у него появился интерес.
— Мне нарастила моя знакомая, сделали классику, С-изгиб, естественный 1D-объём. У мужчин свои хорошие густые ресницы, поэтому результат не особо был заметен, но взгляд все же вытянулся, я заметил. Когда сообщал, что ресницы наращены, говорили: «Вау, прикольно». Я проходил примерно две недели, а потом снял.
Однажды я сам наращивал парню ресницы — уголки, 1/4 глаза. Это был мой друг, нарастили на спор. Мужчины, как правило, делают классику, длина — под свои ресницы, чтобы не было эффекта кошки, лисы или куклы. По цвету — чёрные или тёмно-коричневые. Гомосексуалы ходят с ресницами несколько недель. Ни один гетеросексуал не рискнул бы делать наращивание, если только мужчина не выступает в качестве модели для салоны красоты — на фото в Instagram салонов можно увидеть брутальных бородатых мужчин с наращенными ресницами и эффектом «Голливуд», как правило, они сразу же их снимают.
У меня нет разделения — мужская или женская процедура, я три года делаю гель-лак с дизайном, крашу волосы, и мне не важно, говорит кто-то что-то за глаза или нет. У меня нет надобности наращивать ресницы постоянно, можно сделать цветные, ради хайпа, почему нет. Интересно опробовать на себе восстановительные процедуры — вельвет, ботокс и другие, они сейчас немного вытеснили наращивание.
Соцсети пестрят фотографиями мужчин с разноцветными ресницами или лисьим взглядом. Мастера разводят руками и пускаются в рассуждения о целесообразности процедуры.
— Для меня нет разницы, кому наращивать ресницы, будь то мужчина или женщина. Мужское наращивание — была моя давняя мечта и она наконец-то сбылась. Спасибо моей модели Виктору за смелость, за честность, за неординарность, — написала мастер из Иркутска.
А здесь подборка самых смелых образов:
— Остановите Землю — я сойду! Новое веяние в лэшиндустрии — мужское наращивание ресниц. Муж мой даже на мужское ламинирование ресниц не подписывается, а тут вон что, — сокрушается мастер Дарья.
Здесь наглядно демонстрируют до и после:
И тот самый, популярный лисий эффект:
Что еще интересного происходит в бьюти-индустрии:
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