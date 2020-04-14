«Остановите Землю — я сойду»: мужчины стали наращивать ресницы (даже цветные) и рассказали, зачем им это

— Процедура актуальна уже давно, мужчин, которые следят за собой, много. Первый клиент на мужское наращивание ресниц у меня был три года назад. Процедура не очень востребована, но любители есть, — рассказывает Анжелика.

По словам мастера, основное отличие мужского наращивания от женского состоит в том, что мужчинам нужен более натуральный эффект — для яркости. Длина и объем не играют особого значения. Цвет обычно максимально натуральный (черный или горький шоколад), изгиб тоже приближен к натуральному. На мужчине наращенные ресницы разглядеть практически невозможно.

— По стоимости мужское наращивание не отличается от женского: от 1300 рублей и выше. Носится от двух недель до полутора месяцев. Держатся ресницы у всех по разному, вне зависимости, мужчина это или женщина. Длительность носки зависит от индивидуальных особенностей организма (у женщин это гормональный фон, длительность цикла), от того, как часто обновляются ресницы, — объясняет лэшмейкер.



Евгений Коломацкий — стилист и мастер по наращиванию ресниц. Однажды он был в качестве модели у своей коллеги и нарастил ресницы себе, чтобы понять ощущение искусственных ресниц на глазах — московские салоны стали хайповать на этом, и у него появился интерес.