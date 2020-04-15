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Сейчас нагрузка в больнице по экстренным пациентам выросла в три раза

Сейчас нагрузка в больнице по экстренным пациентам выросла в три раза

Две недели областная клиническая больница в Новосибирске отработала в несвойственном ей режиме — в неё перевели большую часть пациентов из больницы № 11, которую освободили под госпиталь для людей с коронавирусом. Теперь тут не только оказывают специализированную помощь, но и принимают пациентов по скорой. Как они справляются с увеличившимся потоком пациентов — узнала журналист НГС Мария Тищенко.

На входе нам с фотокорреспондентом Ольгой Бурлаковой измеряют температуру — уже привычная процедура во многих местах Новосибирска. Я часто бываю в областной больнице, поэтому визуально здесь очень тихо и спокойно, народу мало — обычно на первом этаже возле гардероба постоянно толпятся студенты медицинского вуза, которые переодеваются и спешат на учёбу. Но несмотря на внешнее спокойствие в больнице сейчас горячая пора — количество пациентов выросло, некоторых перевели из 11-й больницы, других привозят машины скорой медицинской помощи.

На входе всем измеряют температуру

На входе всем измеряют температуру

— Раньше скорая помощь везла экстренных больных в 11-ую больницу, сейчас их принимаем мы. Как вы знаете, в 11-й теперь развернут резервный инфекционный госпиталь, — объясняет Анатолий Юданов, главный врач областной клинической больницы, главный хирург СФО и Новосибирской области. — Основной поток пациентов 11-й больницы также перенаправлен в областную. Это четыре терапевтических профиля: кардиология, неврология, эндокринология, нефрология. И хирургические профили: колопроктология, урология, абдоминальная (то есть хирургия брюшной полости) и гнойная хирургия.

— За эти две недели мы проконсультировали примерно в три раза больше экстренных пациентов, чем в обычное время. Госпитализировали около 600 человек — это почти равно количеству коек в 11-й больнице. А коечный фонд областной больницы составляет почти 1,5 тысячи мест, — говорит Анатолий Юданов

— За эти две недели мы проконсультировали примерно в три раза больше экстренных пациентов, чем в обычное время. Госпитализировали около 600 человек — это почти равно количеству коек в 11-й больнице. А коечный фонд областной больницы составляет почти 1,5 тысячи мест, — говорит Анатолий Юданов

Для работы в таком режиме в больнице усилили состав врачебных бригад: к ним прибыли девять врачей разных специальностей из 11-й больницы. Сейчас они адаптируются к новым условиям работы.

Так выглядят палаты для пациентов хирургического профиля

Так выглядят палаты для пациентов хирургического профиля

Виктор Новосельцев попал в больницу из-за флегмоны на ноге: ему сделали операцию на следующий день. Сейчас он восстанавливается и ждёт начала дачного сезона

Виктор Новосельцев попал в больницу из-за флегмоны на ноге: ему сделали операцию на следующий день. Сейчас он восстанавливается и ждёт начала дачного сезона

В основном&nbsp;экстренную хирургическую помощь оказывают жителям Ленинского и Кировского районов

В основном экстренную хирургическую помощь оказывают жителям Ленинского и Кировского районов

Одновременно в областной больнице могут лежат 1500 пациентов

Одновременно в областной больнице могут лежат 1500 пациентов

Заведующая приёмного отделения Анастасия Никифорова отмечает, что раньше в областную больницу скорая помощь привозила хирургических пациентов только в среду — это так называемая дежурная среда:

— В самые тяжёлые среды к нам поступало около 80 пациентов. А сейчас в самый спокойный день мы принимаем по скорой 75–80 человек. Если день горячий, то до 100–110 человек. Это пациенты с хирургическими и терапевтическими заболеваниями.

Сотрудник скорой помощи в приёмном отделении

Сотрудник скорой помощи в приёмном отделении

Большинство пациентов в приёмном отделении — с пневмонией. Всем назначают анализы на коронавирусную инфекцию

Большинство пациентов в приёмном отделении — с пневмонией. Всем назначают анализы на коронавирусную инфекцию

Начальник терапевтической службы, главный невролог Новосибирской области Елена Танеева говорит, что в первую очередь в терапевтической службе добавились пациенты с пневмонией: в клинике развёрнуто 110 коек для оказания помощи таким больным<br>

Начальник терапевтической службы, главный невролог Новосибирской области Елена Танеева говорит, что в первую очередь в терапевтической службе добавились пациенты с пневмонией: в клинике развёрнуто 110 коек для оказания помощи таким больным

При этом областная больница продолжает оказывать специализированную помощь в том объёме, который определён региональным минздравом, подчёркивает Анатолий Юданов. По-прежнему работает санавиация, Областной перинатальный центр, Региональный сосудистый центр продолжает госпитализировать и лечить людей с острым инфарктом миокарда и с инсультом.

В день больница принимает до 110 пациентов

В день больница принимает до 110 пациентов

Раньше в самый тяжёлый день областная больница принимала около 80 пациентов в день

Раньше в самый тяжёлый день областная больница принимала около 80 пациентов в день

Исполняющая обязанности руководителя областного перинатального центра Елена Хальзова рассказала журналисту НГС о том, что работа у них идёт в штатном режиме, только сейчас запрещены посещения (это произошло ещё в феврале из-за вирусных инфекций). За две недели врачи приняли порядка 50 родов<br>

Исполняющая обязанности руководителя областного перинатального центра Елена Хальзова рассказала журналисту НГС о том, что работа у них идёт в штатном режиме, только сейчас запрещены посещения (это произошло ещё в феврале из-за вирусных инфекций). За две недели врачи приняли порядка 50 родов

— Работа родильного отделения не остановилась: принимаем по-прежнему жителей города и области. Мы всех женщин предупредили, что в больнице имеют место карантинные мероприятия, чтобы они пользовались масками, когда выходят на обследования. В основном они сейчас находятся в пределах отделения, передвижения минимизированы, — говорит Елена Хальзова.

Ранее НГС делал репортаж из лаборатории, где проводят исследования на коронавирусную инфекцию — 9 любопытных фотографий.

О том, как врачи инфкционной больницы принимают пациентов с подозрением на коронавирус и где находятся люди с подтверждённым диагнозом, читайте здесь.

Почитайте и про работу бесстрашных ординаторов, навещающих людей на карантине после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран.

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