Две недели областная клиническая больница в Новосибирске отработала в несвойственном ей режиме — в неё перевели большую часть пациентов из больницы № 11, которую освободили под госпиталь для людей с коронавирусом. Теперь тут не только оказывают специализированную помощь, но и принимают пациентов по скорой. Как они справляются с увеличившимся потоком пациентов — узнала журналист НГС Мария Тищенко.



На входе нам с фотокорреспондентом Ольгой Бурлаковой измеряют температуру — уже привычная процедура во многих местах Новосибирска. Я часто бываю в областной больнице, поэтому визуально здесь очень тихо и спокойно, народу мало — обычно на первом этаже возле гардероба постоянно толпятся студенты медицинского вуза, которые переодеваются и спешат на учёбу. Но несмотря на внешнее спокойствие в больнице сейчас горячая пора — количество пациентов выросло, некоторых перевели из 11-й больницы, других привозят машины скорой медицинской помощи.