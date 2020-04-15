Две недели областная клиническая больница в Новосибирске отработала в несвойственном ей режиме — в неё перевели большую часть пациентов из больницы № 11, которую освободили под госпиталь для людей с коронавирусом. Теперь тут не только оказывают специализированную помощь, но и принимают пациентов по скорой. Как они справляются с увеличившимся потоком пациентов — узнала журналист НГС Мария Тищенко.
На входе нам с фотокорреспондентом Ольгой Бурлаковой измеряют температуру — уже привычная процедура во многих местах Новосибирска. Я часто бываю в областной больнице, поэтому визуально здесь очень тихо и спокойно, народу мало — обычно на первом этаже возле гардероба постоянно толпятся студенты медицинского вуза, которые переодеваются и спешат на учёбу. Но несмотря на внешнее спокойствие в больнице сейчас горячая пора — количество пациентов выросло, некоторых перевели из 11-й больницы, других привозят машины скорой медицинской помощи.
— Раньше скорая помощь везла экстренных больных в 11-ую больницу, сейчас их принимаем мы. Как вы знаете, в 11-й теперь развернут резервный инфекционный госпиталь, — объясняет Анатолий Юданов, главный врач областной клинической больницы, главный хирург СФО и Новосибирской области. — Основной поток пациентов 11-й больницы также перенаправлен в областную. Это четыре терапевтических профиля: кардиология, неврология, эндокринология, нефрология. И хирургические профили: колопроктология, урология, абдоминальная (то есть хирургия брюшной полости) и гнойная хирургия.
Для работы в таком режиме в больнице усилили состав врачебных бригад: к ним прибыли девять врачей разных специальностей из 11-й больницы. Сейчас они адаптируются к новым условиям работы.
Заведующая приёмного отделения Анастасия Никифорова отмечает, что раньше в областную больницу скорая помощь привозила хирургических пациентов только в среду — это так называемая дежурная среда:
— В самые тяжёлые среды к нам поступало около 80 пациентов. А сейчас в самый спокойный день мы принимаем по скорой 75–80 человек. Если день горячий, то до 100–110 человек. Это пациенты с хирургическими и терапевтическими заболеваниями.
При этом областная больница продолжает оказывать специализированную помощь в том объёме, который определён региональным минздравом, подчёркивает Анатолий Юданов. По-прежнему работает санавиация, Областной перинатальный центр, Региональный сосудистый центр продолжает госпитализировать и лечить людей с острым инфарктом миокарда и с инсультом.
— Работа родильного отделения не остановилась: принимаем по-прежнему жителей города и области. Мы всех женщин предупредили, что в больнице имеют место карантинные мероприятия, чтобы они пользовались масками, когда выходят на обследования. В основном они сейчас находятся в пределах отделения, передвижения минимизированы, — говорит Елена Хальзова.
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