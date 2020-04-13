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Тема дня Еще 8 заболевших. Итого 46 новосибирцев с COVID-19
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Юлия Дрокова

Жительница Новосибирска
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Юлия Дрокова

Жительница Новосибирска

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Так выглядела станция метро «Площадь Маркса» на прошлой неделе, еще до ослабления режима самоизоляции в Новосибирске

Так выглядела станция метро «Площадь Маркса» на прошлой неделе, еще до ослабления режима самоизоляции в Новосибирске

Вслед за строителями губернатор Новосибирской области Андрей Травников разрешил выйти на работу парикмахерам и автослесарям. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий и убедительные рекомендации не выходить без повода на улицы, 12 апреля верующие новосибирцы пошли в церкви и храмы, чтобы освятить веточки вербы. Всё это возмущает горожан, которые добросовестно стараются соблюдать самоизоляцию. Особенно на фоне новостей о стремительно растущем числе заболевших коронавирусом новосибирцев, которые никуда не уезжали и не контактировали с ранее выявленными больными. Сибирячка Юлия Дрокова изучила, какие меры принимают областные и городские власти по предупреждению пандемии коронавируса в Новосибирске, и пришла к выводу, что наше здоровье зависит только от личной ответственности. Далее — от первого лица.

Я очень рада за салоны красоты, химчистки, автосервисы и прочих счастливчиков, кто вчера-сегодня получил возможность возобновить работу. Никакой повышенной эпидопасности их деятельность не представляет и не представляла.

А что, власти правда есть дело, стригусь ли и ремонтирую машину за углом или на другом конце города, у постоянных и любимых исполнителей?

А если правда есть дело, то почему всё это время спокойно работают гипермаркеты, ни один из которых не является «ближайшим местом приобретения товаров первой необходимости»?

А зачем Травников и Никодим заявили, что «никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет»?

А чем опасна весенняя охота? Есть инсайд об угрозе утиного гриппа? Или на охоте обычно люди теснее друг к другу жмутся, чем в отделениях Сбербанка?

А вы встречали аптеки, в которых обстановка производила бы впечатление безопасной? Чтобы очередь ждала на улице, чтобы провизоры в единообразных (а не самодельных) средствах защиты, чтобы признаки регулярной дезинфекции усматривались? Я не встречала.

А на фотографии Стаса Соколова — станция метро в период самоизоляции (см. фотографию выше). Безопасненько, да? Пресс-секретарь метрополитена в комментариях в Фейсбуке поясняет, что на входах в станции есть антисептик (на сайте метрополитена отдельная новость об этом — на фото виднеется бытовой 50-миллилитровый бутылек антисептика, стоящий на специальном столике перед турникетами (технологии!), а составы моются целых 3–6 раз в день. И что в других метро страны этого нет. Радоваться, значит, надо бутыльку. И что пассажиропоток под воздействием самоизоляции сократился вчетверо, с 280 000 до 70 000 человек ежедневно.

70 000 горожан ежедневно проводят несколько десятков минут в эпидемиологически агрессивной среде.

А кто и как сосчитал, что в торговых центрах — опасно, а в метро — годится?

«Галерею Новосибирск» посещают (в мирное время) 23 000 в будни и 30 000 человек в выходные, «Сибмолл» — 25 000 человек в день (в обоих случаях данные с сайтов ТЦ). По другим ТЦ мне быстро цифр найти не удалось, но крупных торговых центров в городе 5, плюс набросим чего-нибудь на мелких — грубо получим среднедневную посещаемость всех торговых центров города в 150 000 человек. Почти вдвое меньше отдельно взятого метро.

А кто-нибудь слышал о вынесенных юрлицам штрафах? Я вот только о штрафе парню, прогуливающемуся в двух остановках от дома слышала. А чтобы проверили общественный транспорт, аптеки или продовольственные магазины — ни слова.

А почему мэр города с населением 1,6 млн человек гордится организованной после почти месячного тотального дефицита поставкой 320 000 медицинских масок (с розничной ценой 40 рублей/единица) и дает об этом интервью? Мы последние дни наблюдаем фотографии Анатолия Локтя с медицинской маской, надетой ПОД носом. Возможно, Анатолию Евгеньевичу из надежных источников известно, что таким образом эксплуатируемая маска служит во много раз дольше рекомендованных 2–3 часов, но, к сожалению, в его интервью о закупке масок об этом ни слова. Зря. Купили бы горожане по одной маске на две-три семьи и успокоились.

Какие прикладные задачи решают изоляционные потуги властей? Нет ответа. Может, административные решения выплевываются генератором случайных решений? Причинно-следственной связи никакой, но плодовито.

По счастью, подъезжают качественные исследования из-за рубежа, которые снижают тревожность за собственно жизнь. Вот на днях немцы опубликовали качественные данные (обследовали 1000 не болевших людей, у 14 % обнаружены антитела, то есть они переболели бессимптомно. С учетом этой базы реальная смертность получается 0,37 %), подобное исследование делают в США. У Германии, конечно, прекрасная медицина, во многих странах, вероятно, реальная смертность окажется выше германской, но все очевиднее становится, что изначальные данные про смертность, доходящую до 10 %, далеки от истины. Перегрузка системы здравоохранения неизбежна, и пока Новосибирск как будто старается перегрузить её помощнее, от широты душевной.

У меня один вывод из этого мельтешения. Имеет значение исключительно персональная ответственность, никакой мудрости над нами нет. Только вы и ваше окружение в ответе за все недопущение, нераспространение и обеспечение повышенной готовности. Соблюдать все меры предосторожности во всех закрытых пространствах. Не пускать своих стариков в магазины и аптеки, в особенности — в метро; переоформить, наконец, выплату пенсии на пластик, если вдруг еще не. Не пускать детей гулять с друзьями, гулять с ними самим в безлюдных местах. Найти возможность перестать пользоваться общественным транспортом или, хотя бы, сократить объем/отказаться от поездок в часы пик. Избегать контактов с врачами, если повод не безотлагательный. Не стесняться присесть на уши беспечному коллеге или соседу. И начальнику в отдельности не стесняться присесть, если он считает, что пока не получил 40-страничную инструкцию из администрации «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях, обслуживающих население», то достаточно бутылек антисептика у двери поставить, и норм. Выбирать для покупок и получения услуг ответственных поставщиков и делиться этим знанием. Организовать свой образ жизни и то пространство, за которое вы в ответе, так, чтобы в этом пространстве было не страшно встретить любимую бабушку — лучшая альтернатива этому шмурдячному карантину.

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