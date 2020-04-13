Я очень рада за салоны красоты, химчистки, автосервисы и прочих счастливчиков, кто вчера-сегодня получил возможность возобновить работу. Никакой повышенной эпидопасности их деятельность не представляет и не представляла.



А что, власти правда есть дело, стригусь ли и ремонтирую машину за углом или на другом конце города, у постоянных и любимых исполнителей?



А если правда есть дело, то почему всё это время спокойно работают гипермаркеты, ни один из которых не является «ближайшим местом приобретения товаров первой необходимости»?



А зачем Травников и Никодим заявили, что «никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет»?



А чем опасна весенняя охота? Есть инсайд об угрозе утиного гриппа? Или на охоте обычно люди теснее друг к другу жмутся, чем в отделениях Сбербанка?



А вы встречали аптеки, в которых обстановка производила бы впечатление безопасной? Чтобы очередь ждала на улице, чтобы провизоры в единообразных (а не самодельных) средствах защиты, чтобы признаки регулярной дезинфекции усматривались? Я не встречала.

