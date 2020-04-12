Один дома: как пережить изоляцию в одиночестве и не сойти с ума

Работа из дома, по мнению Алексея, лишена обычных офисных недостатков — шума от коллег, частых и порой бесполезных совещаний, отнимающих немало времени. А еще вычеркивается статья расходов на дорогу и ежедневные бизнес-ланчи.



Вооружайтесь правилами эффективной работы дома, если ваша компания не ушла на выходные. Вам придется самим организовывать свой день, поэтому четко распределите время на текущие задачи и перерывы. Работу по дому оставьте на вечер: как будто вы в офисе и рядом нет горы немытой посуды и неглаженого белья. Обед тоже должен быть по расписанию.

Как завести хобби



А вот целый пул советов от психолога Надежды Ивановой для тех, кто привык быть всегда занят, но остался без работы.



— На самом деле, всё просто. Не нужно застревать на мысли о том, что вы в заточении. Как говорится, когда вы заняты, вам некогда страдать, — говорит Надежда. — Если у вас нет удаленной работы и вы предоставлены сами себе, заведите хобби — сейчас лучшее время для этого. А чтобы не терять привычный жизненный ритм, составьте четкое расписание на день.

