Один дома: как пережить изоляцию в одиночестве и не сойти с ума

Россиянам придется сидеть дома еще около трех недель. Жизнь большинства из нас сильно изменилась, и приходится подстраиваться под новые правила. Из любой ситуации можно извлечь выгоду, поэтому мы собрали лайфхаки от интроверта, психолога и сексолога, как провести самоизоляцию с пользой.
Как работать эффективнее
Алексей работает ведущим разработчиком программного обеспечения и выбрал удаленку как часть жизни больше двух лет назад.
— Я вижу много плюсов в дистанционной работе, — рассказывает Алексей. — В первую очередь это возможность максимально гибко настроить свой график: начать рабочий день, когда удобно, отлучиться по личным делам — безусловно, не в ущерб трудовым обязанностям.
Работа из дома, по мнению Алексея, лишена обычных офисных недостатков — шума от коллег, частых и порой бесполезных совещаний, отнимающих немало времени. А еще вычеркивается статья расходов на дорогу и ежедневные бизнес-ланчи.
Вооружайтесь правилами эффективной работы дома, если ваша компания не ушла на выходные. Вам придется самим организовывать свой день, поэтому четко распределите время на текущие задачи и перерывы. Работу по дому оставьте на вечер: как будто вы в офисе и рядом нет горы немытой посуды и неглаженого белья. Обед тоже должен быть по расписанию.
Как завести хобби
А вот целый пул советов от психолога Надежды Ивановой для тех, кто привык быть всегда занят, но остался без работы.
— На самом деле, всё просто. Не нужно застревать на мысли о том, что вы в заточении. Как говорится, когда вы заняты, вам некогда страдать, — говорит Надежда. — Если у вас нет удаленной работы и вы предоставлены сами себе, заведите хобби — сейчас лучшее время для этого. А чтобы не терять привычный жизненный ритм, составьте четкое расписание на день.
Например, первые пару часов посвятите учебе. Пора вспомнить, чему вы давно мечтали научиться — говорить по-португальски, играть на гитаре, вышивать крестиком, вести блог в соцсетях. Учеба дает полноценную загрузку вашему мозгу, который привык работать пять дней в неделю, и открывает новые возможности. Кто знает, может, вы решите сменить профессию, когда закончится пандемия?
Живое общение с друзьями сейчас действительно стоит заменить виртуальным. В тренде — собраться в скайпе или зуме большой компанией, чтобы поболтать обо всём и ни о чём, похвастаться только что освоенным блюдом или даже устроить бар на удаленке.
Найдите время для спорта — в интернете полно платных и бесплатных тренировок. Даже если вы не большой поклонник фитнеса, сейчас организм как никогда нуждается в движении — перемещений от дивана к холодильнику ему явно недостаточно.
Все бросились вычищать свою квартиру? И вы не отставайте. Когда еще будет столько времени, чтобы разобрать гардероб и старые документы, помыть все самые труднодоступные места и сделать мелкий ремонт.
— Если чувствуете, что всё достало и уже идет пар из ушей, это тоже нормально, и с этим тоже можно справиться, — говорит Надежда. — Многие психологи продолжают принимать, но теперь на удаленке. Со специалистом по делам душевным стоит созвониться или списаться, если вы чувствуете, что сходите с ума от самоизоляции.
Как найти свою любовь
Как ни забавно, в период самоизоляции возрастают шансы найти свою любовь, особенно если раньше вам не хватало времени на поиски. И речь сейчас пойдет не только о том, чтобы скачать одно из дейтинговых приложений и свайпать туда-сюда по персонажам. Если вы ищете общения и заодно потенциального супруга, самоизоляция удваивает ваши шансы.
— У людей появилось время на спокойное общение, они могут лучше раскрыться собеседнику, — говорит психолог-сексолог тренинг-центра «Казанова 69» Александра Алексеевская-Абдуллина. — В обычное время свидания назначаются довольно быстро, и поэтому часто заканчиваются неудачно, а сейчас можно без спешки и давления узнавать человека в переписке.
В чем еще плюс общения на удаленке? Онлайн-свидания более безопасны, и не только с точки зрения риска подцепить вирус. Неприятный разговор можно прекратить в любую минуту, просто выключив видеосвязь или закрыв окно чата. И не нужно искать предлога, чтобы уйти, к чему нас призывают нормы морали при очной встрече.
В общении в условиях самоизоляции могут возникнуть и неожиданные ситуации.
— Когда мы находимся в обществе, мы больше ограничены социальными рамками. Например, показать интимное место в ресторане вам вряд ли кто-то решится, разве что человек с серьезными психическими отклонениями. А вот прислать фотографию — запросто, — продолжает Александра. — Нужно быть готовым отбраковывать большое количество шлака. Поэтому я бы сняла фокус с поиска половинки. Когда есть такой настрой, то почти каждый встречный воспринимается как потенциальный муж или жена и появляется много напряжения — нужно понравиться, соответствовать чьим-то ожиданиям. А если вы намерены просто повеселиться и получить удовольствие от общения, то вы остаетесь самим собой и даже легче идете на контакт. Потенциальный партнер может встретиться — почему бы и нет. Только не нужно на этом зацикливаться.
Еще в условиях карантина важно, чтобы ваш онлайн-роман не затянулся на несколько лет. По опыту Александры, есть много жертв таких странных отношений: некоторые женщины живут в вымышленном мире, считают себя замужними, но никогда не видели своего избранника вживую. Нужно вовремя понять разницу — с вами хотят потрепаться или, возможно, завести детей. Поэтому проявите инициативу и предложите встретиться, когда закончится эпидемия.
Кстати, еще раньше мы рассказывали, как не сойти с ума в изоляции с ребенком, а также как в четырех стенах сохранить семью.