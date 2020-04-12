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Тема дня Коронавирус разогнался: 10 заболевших за сутки
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Пожилые люди — это группа риска во время пандемии, но на улицах их очень много

Пожилые люди — это группа риска во время пандемии, но на улицах их очень много

Эксперты утверждают, что во всём мире коронавирус опаснее всего для людей преклонного возраста — среди них самая высокая статистика смертности. И хотя самоизолироваться власти и медики рекомендуют вообще всем, пенсионеров эта рекомендация касается в первую очередь. Тем не менее на улицах Новосибирска среди множества куда-то спешащих людей немало пожилых. Журналисты НГС решили узнать у них, почему им не сидится дома, куда они идут и боятся ли заболеть.

Ольга Васильевна говорит, что понимает опасность коронавируса, но выходить каждый день ей и её сестре приходится по рекомендации врача

Ольга Васильевна говорит, что понимает опасность коронавируса, но выходить каждый день ей и её сестре приходится по рекомендации врача

Ольга Васильевна, 66 лет

В магазинчик иду. Со мной живёт сестра, которой никак нельзя заболеть коронавирусом, поэтому я и сыну её запретила приходить, и второй сестре, которая работает врачом. Мы на самоизоляции, хожу сама, у меня и перчатки есть.

Вообще я хожу в магазин и в аптеку. Но сестра у меня после инсульта с деменцией, и врач сказала, что если я не буду выводить её каждый день, то через неделю она будет лежачей больной. Я её каждый день на прогулку вывожу. Но мы лифтом пользуемся через салфетку, никого не встречаем, ни с кем не разговариваем. Далеко не ходим, только рядом с домом. Это единственное, что мы нарушаем, но по показаниям.

Опасения есть. У меня ещё сын и невестка ФЕН (факультет ественных наук НГУ — прим.ред.) закончили, много в этом понимают и всё мне рассказали. Говорят, коронавирус очень вирулентный, то есть заразный, гораздо заразнее гриппа, смертность тоже выше на порядок: если считать нормально заболевших, а не как у нас, с кривым тестированием, то это примерно 1%. Больницы скоро забьются, лучше туда не попадать, потому что наши врачи встанут перед выбором, как итальянские: кого спасать, а кого бросить. Поэтому мы ограничиваем себя. Хотя я человек активный, у меня и фитнес, и в Шерегеш я успела съездить с внуком, как раз 25 марта вернулись, а 28 его закрыли — теперь всё серьёзно.

Есть сын с невесткой, хоть и в Академгородке, сестра, племянники. Я думаю, молодые люди всё-таки перенесут болезнь и продукты под дверь всегда привезут.

Анна Фёдоровна рассказала, что и сама в общественных местах надевает маску, и внук её соблюдает все рекомендации

Анна Фёдоровна рассказала, что и сама в общественных местах надевает маску, и внук её соблюдает все рекомендации

Анна Фёдоровна, 70 лет

Я хожу на уколы, у меня плохое кровообращение головного мозга. Мне было плохо, поэтому мне врач прописала внутривенные уколы, и я должна ходить. Внутривенные уколы дома не делают. Но я ни с кем не контактирую, поставила и пришла домой. А так сижу дома.

Вы знаете, в моём возрасте уже некомфортно, беспокоюсь за своё здоровье. Тем более говорят, что люди пожилого возраста подвержены опасности. Я живу с внуком, он ходит за продуктами, тоже маску надевает, антисептиком руки обрабатывает. Мясников (Александр Мясников, главврач московской больницы имени М.Е. Жадкевича, до этого руководил Кремлёвской больницей, телеведущий. — Прим. ред.) говорит, маска не поможет, одевать должен только больной. Но там, где больше 5 человек, в транспорте надеваю маску, придерживаюсь.

Мясников говорит, я каждый день его слушаю, что пик ещё впереди, это только начало.

На улице в маске ходить тяжело, говорит Антонина Дмитриевна, но в магазине они с супругом обязательно их надевают

На улице в маске ходить тяжело, говорит Антонина Дмитриевна, но в магазине они с супругом обязательно их надевают

Антонина Дмитриевна, 80 лет, и Борис Степанович, 82 года

Мы идём домой из больницы, ходили к гастроэнтерологу по назначению. На дом не зовём, пока ещё ходим. Сейчас в больницу поехали, домой идём — зайдём в магазин. На улице в маске очень тяжело, а в магазин зайдём — наденем. Перчатки вот (Антонина Дмитриевна демонстрирует медицинские перчатки в кармане пальто).

— В другое время соблюдаете самоизоляцию?

— Обязательно, и всем советуем.

— Страшно заболеть?

— А кого бояться? (Борис Степанович смеётся — прим.ред.)

— Надо просто соблюдать всё. Все стараются нам помочь: и волонтёры помочь, и правительство. Но если мы сами не позаботимся и будем идти напролом, нам никто не поможет.

Анатолий признался, что из дома на солнышко выходит каждый день, но дальше 30 метров не отходит

Анатолий признался, что из дома на солнышко выходит каждый день, но дальше 30 метров не отходит

Анатолий, 76 лет

— Почему вы сейчас не дома?

— Вот мой дом (кивает на соседний дом). Дома скучно. Но вообще всё как надо соблюдаем. Продуктовый вот, в моём же доме. Ребёнок приходит ко мне каждый день, спрашивает, как дела. Всё нормально.

— Вам сейчас не страшно выходить?

— Нет. Я толком не знаю [про коронавирус], меня это так не касается.

— Думаете, не заболеете?

— Думаю, да, потому что соблюдаю всё, что надо.

Галина Алексеевна вышла за батарейками для медицинского прибора — всё остальное ей привозит дочь, и выходить обычно нет необходимости

Галина Алексеевна вышла за батарейками для медицинского прибора — всё остальное ей привозит дочь, и выходить обычно нет необходимости

Галина Алексеевна, 74 года

Мне уже ничего не страшно. Но я сейчас вышла, потому что у меня батарейки закончились в тонометре. А так дочь мне помогает, я обычно не выхожу. Даже гулять выйду, где народу меньше, там погуляю и всё.

Эвелина Вадимовна рассказала, что услышала, как Новосибирск назвали «непослушным городом», и с тех пор самоизоляцию не нарушала, но самые необходимые продукты закончились

Эвелина Вадимовна рассказала, что услышала, как Новосибирск назвали «непослушным городом», и с тех пор самоизоляцию не нарушала, но самые необходимые продукты закончились

Эвелина Вадимовна, отказалась назвать свой возраст

Необходимость выгнала. Я четыре дня не выходила: как объявили, что Новосибирск самый непослушный город, что у него показатель по самоизоляции самый низкий среди миллионников. Вышла вот в «Марию-Ра» за продуктами, потому что пора уже. Идти, конечно, целый квартал, но рядом с домом в магазине нет ничего. А так дома сижу, никуда не выхожу: сказали же, что надо сидеть дома.

Анатолий вируса не боится: считает его выдумкой

Анатолий вируса не боится: считает его выдумкой

Анатолий, 70 лет

Это всё сказки для белого бычка, ваш вирус! Был свиной, был птичий, сейчас какой-то макаронный, потом будет рыбий, от него беречься надо будет. Мне до лампочки, я как ходил, так и хожу. Сейчас домой иду из магазина, у меня каждый день прогулка из дома до площади Калинина и назад: купил, что надо, и пошёл. Близко в магазины не интересно: только вышел — возле подъезда магазинчик стоит, не прогуляться. У меня два сына, но они живут в другой стороне. Они не знают, что мне надо — я сам другой раз иду и не знаю, что мне купить, или хлеба, или молока.

Георгий боится заразиться, но признался, что позаботиться о нём больше некому

Георгий боится заразиться, но признался, что позаботиться о нём больше некому

Георгий, 69 лет (торгует вербой)

Боюсь, но куда деваться. У меня никого нет абсолютно, всё равно придётся выходить. Но я максимум за день на полчаса выхожу. Пенсионеров подходит очень мало, в течение двух недель один раз было. Полицейские ходили, но я тогда не стоял. Но тех, кто нарушает, штрафовали.

Если соблюдать правила предосторожности, не заболеешь, считает Валерий Кузьмич

Если соблюдать правила предосторожности, не заболеешь, считает Валерий Кузьмич

Валерий Кузьмич, 64 года

Я сходил в магазин, зашёл в Теле2, оформил сим-карту — выходить же нельзя, надо звонить. Вышел, в троллейбус сел, сюда приехал, в магазин сходил: вот, фильтр для пылесоса купил. Где его ещё взять, если он полетел? Если уборку не делать, точно заболеешь.

— То есть обычно сейчас из дома не выходите?

— Нет. А зачем? Раз в неделю за хлебом, молоком и кефиром, больше нет. Крупа заражена, всё заражено.

— Боитесь заразиться?

— Не-а. А чего бояться? Что даст бог, то и будет. У нас, вроде, такого нет, чтобы ходить и целоваться, в магазин заходишь — на расстоянии всё. В каждом магазине же расчерчено. Бабушка как-то в очередь встала, вторая залетела — и перед ней. Куда, говорю, лезешь? «А чего она не подходит?» А полоски-то для кого?

Константин уверяет, что порядок в городе куда важнее опасности коронавируса

Константин уверяет, что порядок в городе куда важнее опасности коронавируса

Константин, 62 года

Я работаю, я дворник (у журналистов НГС есть основания сомневаться в этом утверждении, но и аудиозапись с этими словами тоже есть, — прим. ред.). Сейчас с работы иду.

— Не страшно так ходить?

— Нет. Чего бояться? Есть такая пословица: если веришь в бога — не бойся, а не веришь — на что надеешься? Всё очень просто, никаких сложностей нет. Чего бояться-то? Чему быть, того не миновать.

— Полицейские вас останавливали?

— Конечно. Корректно так: а куда, а почему без маски, без перчаток, справку спрашивали. Я им дал распоряжение мэра и губернатора, что город надо привести в порядок к 9 мая — это задача номер один, несмотря ни на какой коронавирус. Город должен быть в порядке.

Когда в России отправили на каникулы все предприятия, кроме нескольких исключений, НГС также спрашивал людей на улице, что они об этом думают: большинство оказались согласны с такой мерой, но признались, что им страшно за будущее.

По мнению главного инфекциониста Новосибирской области, следующая неделя может оказаться пиковой по заболеваемости, но ситуация меняется каждый день. В эти выходные в Новосибирске буквально всплеск по выявляемости больных коронавирусом — в субботу стало известно о 7 заболевших, а в это воскресенье — о еще 10. При этом некоторые из больных никуда не выезжали из города и с другими пациентами, у которых диагностировали COVID-19, не общались. От кого и где они заразились — непонятно.

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коронавирус в НовосибирскеПенсионеры
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