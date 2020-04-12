Вообще я хожу в магазин и в аптеку. Но сестра у меня после инсульта с деменцией, и врач сказала, что если я не буду выводить её каждый день, то через неделю она будет лежачей больной. Я её каждый день на прогулку вывожу. Но мы лифтом пользуемся через салфетку, никого не встречаем, ни с кем не разговариваем. Далеко не ходим, только рядом с домом. Это единственное, что мы нарушаем, но по показаниям.



Опасения есть. У меня ещё сын и невестка ФЕН (факультет ественных наук НГУ — прим.ред.) закончили, много в этом понимают и всё мне рассказали. Говорят, коронавирус очень вирулентный, то есть заразный, гораздо заразнее гриппа, смертность тоже выше на порядок: если считать нормально заболевших, а не как у нас, с кривым тестированием, то это примерно 1%. Больницы скоро забьются, лучше туда не попадать, потому что наши врачи встанут перед выбором, как итальянские: кого спасать, а кого бросить. Поэтому мы ограничиваем себя. Хотя я человек активный, у меня и фитнес, и в Шерегеш я успела съездить с внуком, как раз 25 марта вернулись, а 28 его закрыли — теперь всё серьёзно.

