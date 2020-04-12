Эксперты утверждают, что во всём мире коронавирус опаснее всего для людей преклонного возраста — среди них самая высокая статистика смертности. И хотя самоизолироваться власти и медики рекомендуют вообще всем, пенсионеров эта рекомендация касается в первую очередь. Тем не менее на улицах Новосибирска среди множества куда-то спешащих людей немало пожилых. Журналисты НГС решили узнать у них, почему им не сидится дома, куда они идут и боятся ли заболеть.
Ольга Васильевна, 66 лет
В магазинчик иду. Со мной живёт сестра, которой никак нельзя заболеть коронавирусом, поэтому я и сыну её запретила приходить, и второй сестре, которая работает врачом. Мы на самоизоляции, хожу сама, у меня и перчатки есть.
Вообще я хожу в магазин и в аптеку. Но сестра у меня после инсульта с деменцией, и врач сказала, что если я не буду выводить её каждый день, то через неделю она будет лежачей больной. Я её каждый день на прогулку вывожу. Но мы лифтом пользуемся через салфетку, никого не встречаем, ни с кем не разговариваем. Далеко не ходим, только рядом с домом. Это единственное, что мы нарушаем, но по показаниям.
Опасения есть. У меня ещё сын и невестка ФЕН (факультет ественных наук НГУ — прим.ред.) закончили, много в этом понимают и всё мне рассказали. Говорят, коронавирус очень вирулентный, то есть заразный, гораздо заразнее гриппа, смертность тоже выше на порядок: если считать нормально заболевших, а не как у нас, с кривым тестированием, то это примерно 1%. Больницы скоро забьются, лучше туда не попадать, потому что наши врачи встанут перед выбором, как итальянские: кого спасать, а кого бросить. Поэтому мы ограничиваем себя. Хотя я человек активный, у меня и фитнес, и в Шерегеш я успела съездить с внуком, как раз 25 марта вернулись, а 28 его закрыли — теперь всё серьёзно.
Есть сын с невесткой, хоть и в Академгородке, сестра, племянники. Я думаю, молодые люди всё-таки перенесут болезнь и продукты под дверь всегда привезут.
Анна Фёдоровна, 70 лет
Я хожу на уколы, у меня плохое кровообращение головного мозга. Мне было плохо, поэтому мне врач прописала внутривенные уколы, и я должна ходить. Внутривенные уколы дома не делают. Но я ни с кем не контактирую, поставила и пришла домой. А так сижу дома.
Вы знаете, в моём возрасте уже некомфортно, беспокоюсь за своё здоровье. Тем более говорят, что люди пожилого возраста подвержены опасности. Я живу с внуком, он ходит за продуктами, тоже маску надевает, антисептиком руки обрабатывает. Мясников (Александр Мясников, главврач московской больницы имени М.Е. Жадкевича, до этого руководил Кремлёвской больницей, телеведущий. — Прим. ред.) говорит, маска не поможет, одевать должен только больной. Но там, где больше 5 человек, в транспорте надеваю маску, придерживаюсь.
Мясников говорит, я каждый день его слушаю, что пик ещё впереди, это только начало.
Антонина Дмитриевна, 80 лет, и Борис Степанович, 82 года
Мы идём домой из больницы, ходили к гастроэнтерологу по назначению. На дом не зовём, пока ещё ходим. Сейчас в больницу поехали, домой идём — зайдём в магазин. На улице в маске очень тяжело, а в магазин зайдём — наденем. Перчатки вот (Антонина Дмитриевна демонстрирует медицинские перчатки в кармане пальто).
— В другое время соблюдаете самоизоляцию?
— Обязательно, и всем советуем.
— Страшно заболеть?
— А кого бояться? (Борис Степанович смеётся — прим.ред.)
— Надо просто соблюдать всё. Все стараются нам помочь: и волонтёры помочь, и правительство. Но если мы сами не позаботимся и будем идти напролом, нам никто не поможет.
Анатолий, 76 лет
— Почему вы сейчас не дома?
— Вот мой дом (кивает на соседний дом). Дома скучно. Но вообще всё как надо соблюдаем. Продуктовый вот, в моём же доме. Ребёнок приходит ко мне каждый день, спрашивает, как дела. Всё нормально.
— Вам сейчас не страшно выходить?
— Нет. Я толком не знаю [про коронавирус], меня это так не касается.
— Думаете, не заболеете?
— Думаю, да, потому что соблюдаю всё, что надо.
Галина Алексеевна, 74 года
Мне уже ничего не страшно. Но я сейчас вышла, потому что у меня батарейки закончились в тонометре. А так дочь мне помогает, я обычно не выхожу. Даже гулять выйду, где народу меньше, там погуляю и всё.
Эвелина Вадимовна, отказалась назвать свой возраст
Необходимость выгнала. Я четыре дня не выходила: как объявили, что Новосибирск самый непослушный город, что у него показатель по самоизоляции самый низкий среди миллионников. Вышла вот в «Марию-Ра» за продуктами, потому что пора уже. Идти, конечно, целый квартал, но рядом с домом в магазине нет ничего. А так дома сижу, никуда не выхожу: сказали же, что надо сидеть дома.
Анатолий, 70 лет
Это всё сказки для белого бычка, ваш вирус! Был свиной, был птичий, сейчас какой-то макаронный, потом будет рыбий, от него беречься надо будет. Мне до лампочки, я как ходил, так и хожу. Сейчас домой иду из магазина, у меня каждый день прогулка из дома до площади Калинина и назад: купил, что надо, и пошёл. Близко в магазины не интересно: только вышел — возле подъезда магазинчик стоит, не прогуляться. У меня два сына, но они живут в другой стороне. Они не знают, что мне надо — я сам другой раз иду и не знаю, что мне купить, или хлеба, или молока.
Георгий, 69 лет (торгует вербой)
Боюсь, но куда деваться. У меня никого нет абсолютно, всё равно придётся выходить. Но я максимум за день на полчаса выхожу. Пенсионеров подходит очень мало, в течение двух недель один раз было. Полицейские ходили, но я тогда не стоял. Но тех, кто нарушает, штрафовали.
Валерий Кузьмич, 64 года
Я сходил в магазин, зашёл в Теле2, оформил сим-карту — выходить же нельзя, надо звонить. Вышел, в троллейбус сел, сюда приехал, в магазин сходил: вот, фильтр для пылесоса купил. Где его ещё взять, если он полетел? Если уборку не делать, точно заболеешь.
— То есть обычно сейчас из дома не выходите?
— Нет. А зачем? Раз в неделю за хлебом, молоком и кефиром, больше нет. Крупа заражена, всё заражено.
— Боитесь заразиться?
— Не-а. А чего бояться? Что даст бог, то и будет. У нас, вроде, такого нет, чтобы ходить и целоваться, в магазин заходишь — на расстоянии всё. В каждом магазине же расчерчено. Бабушка как-то в очередь встала, вторая залетела — и перед ней. Куда, говорю, лезешь? «А чего она не подходит?» А полоски-то для кого?
Константин, 62 года
Я работаю, я дворник (у журналистов НГС есть основания сомневаться в этом утверждении, но и аудиозапись с этими словами тоже есть, — прим. ред.). Сейчас с работы иду.
— Не страшно так ходить?
— Нет. Чего бояться? Есть такая пословица: если веришь в бога — не бойся, а не веришь — на что надеешься? Всё очень просто, никаких сложностей нет. Чего бояться-то? Чему быть, того не миновать.
— Полицейские вас останавливали?
— Конечно. Корректно так: а куда, а почему без маски, без перчаток, справку спрашивали. Я им дал распоряжение мэра и губернатора, что город надо привести в порядок к 9 мая — это задача номер один, несмотря ни на какой коронавирус. Город должен быть в порядке.
Когда в России отправили на каникулы все предприятия, кроме нескольких исключений, НГС также спрашивал людей на улице, что они об этом думают: большинство оказались согласны с такой мерой, но признались, что им страшно за будущее.
По мнению главного инфекциониста Новосибирской области, следующая неделя может оказаться пиковой по заболеваемости, но ситуация меняется каждый день. В эти выходные в Новосибирске буквально всплеск по выявляемости больных коронавирусом — в субботу стало известно о 7 заболевших, а в это воскресенье — о еще 10. При этом некоторые из больных никуда не выезжали из города и с другими пациентами, у которых диагностировали COVID-19, не общались. От кого и где они заразились — непонятно.