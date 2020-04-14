«Лучше бы все сидели дома»: анонимный монолог работника скорой — о страхе заразиться и выплатах Путина

Медики, в том числе работники скорой помощи, оказались на передовой во время пандемии. Это отметил и президент Владимир Путин во время своего недавнего выступления перед россиянами и главами регионов, пообещав врачам, фельдшерам и даже водителям скорых приличные надбавки к зарплате. Региональные власти о поддержке медиков пока молчат (НГС 13 апреля отправил запрос в Минздрав, но ответ еще не поступил), ну а сами врачи уверены — их зарплаты, несмотря на огромные нагрузки и риски во время пандемии, останутся прежними. Почему они так считают — анонимно рассказала медик, работающая на подстанции скорой помощи. Публикуем её рассказ.
— На подстанциях скорой помощи с начала пандемии начали создавать отдельные бригады, инфекционные. Они выезжают на температуры, пневмонии, в общем, работают с пациентами из группы риска. А бабушек-сердечниц, случаи повышенного давления и прочее вызовы «незаразного» характера обслуживают уже другие бригады. На нашей подстанции таких инфекционных бригад две. Вот их обеспечивают всем необходимым, выдают защиту какую-никакую, маски одноразовые. Вообще ситуация с масками начала улучшаться на прошлой неделе, пришло подтверждение о том, что маски есть и их выдали. До этого, так скажем, их было ограниченное количество. Защита была слабенькой.
Но даже тогда никто от вызовов не отказывался, да и как это возможно? Сотрудников скорой помощи вообще довольно сложно напугать. Просто фельдшеры делают работу, которую должны делать, особо не озадачиваются. Пережили свиной грипп, птичий — вот тогда было ещё сложнее с вызовами.
Сейчас каждая инфекционная бригада обслуживает за сутки 20 с небольшим вызовов, раньше было гораздо меньше. Бригада — это один фельдшер и один водитель. Очень редко, когда в бригаде два фельдшера. У нас такого нет. Если человек по телефону сообщает, что он контактировал с кем-то из заражённых или вернулся из-за границы, то к нему выезжает бригада с Центральной подстанции. Ну а мы обслуживаем просто тех, у кого есть кашель, температура, признаки ОРВИ.
Ещё из того, что поменялось, — вызовов к пациентам с давлением стало меньше. То ли люди понимают, какая у нас нагрузка, то ли просто боятся, что «скорые» ездят к пациентам с температурой, а потом к ним приезжают. Но это исключено, как я и сказала.
При этом наша зарплата не зависит от коронавируса и количества вызовов. По крайней мере, пока. Есть фельдшеры с первой категорией, со второй, есть с высшей. Кто-то работает на ставку, на полторы или на две. На ставку работают те, у кого есть ещё вторая работа — они могут себе это позволить. Все, в основном, берут полторы ставки, то есть выходят на работу по графику сутки через двое. А две ставки, вы представляете, что это? Это фактически не спать.
В деньгах это выглядит так. 50 тысяч сейчас вряд ли кто-то будет получать, а 40 тысяч — да, но если выработает две ставки. А как их выработать?
Да, президент пообещал доплаты медикам. Но если внимательно почитать, то в документе указано, что деньги получат те, кто непосредственно работает с коронавирусом. Наши бригады пока не выезжали к тем, у кого диагноз подтвердился. В общем, наши фельдшеры и врачи сами толком не понимают, как эта мера поддержки будет действовать в итоге. Но лично я думаю, что мы в это число счастливчиков не войдем и деньги не получим. Зарплата, скорее всего, останется прежней. Потому что нереально столько денег выплатить. На них никто особо и не рассчитывает.
Как поддержали наши власти? Ну как… Я даже не представляю, как они могли нас поддержать. Зато поддержали частные компании. Это прямо удивительно — люди заскакивают на ужин в три часа ночи на подстанцию и такие: «Ого, это что такое? Что за подарки?». А там пиццы от «Папа Джонс» и несколько упаковок лимонадов и чаи от «Запсибкола». Было неожиданно.
Другая проблема в том, что народ информацией слегка перенасыщен и озадачен. Иногда паникуют на пустом месте. Причём молодые люди больше остальных паникуют и боятся, вызывают нас даже при самой незначительной температуре. Предполагаю, что тут проблема в соцсетях, может, они оттуда много бесполезной информации черпают, отсюда эта суета. Люди в возрасте, как правило, многое уже повидали, поэтому на такую информацию не ведутся.
А вообще наши люди, конечно, пока не осознают всей опасности. Те, которые должны сидеть в самоизоляции, под контролем врачей, бывает, нарушают режим. Да и мы сами ездим по улицам, видим, как люди прогуливаются, выходят на улицу с детьми. Нам, врачам, было бы лучше, если бы все посидели дома.
О количестве вызовов, если честно, не особо задумываемся. Звонки поступают постоянно, пока вроде справляемся двумя бригадами, ну а что будет потом — неизвестно. Хотелось бы подкрепления, но его негде взять. Тут как и с выплатами денег — никто на это особо не надеется.
Нужны ли, на ваш взгляд, доплаты работникам скорой?
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