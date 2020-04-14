«Лучше бы все сидели дома»: анонимный монолог работника скорой — о страхе заразиться и выплатах Путина

Ещё из того, что поменялось, — вызовов к пациентам с давлением стало меньше. То ли люди понимают, какая у нас нагрузка, то ли просто боятся, что «скорые» ездят к пациентам с температурой, а потом к ним приезжают. Но это исключено, как я и сказала.



При этом наша зарплата не зависит от коронавируса и количества вызовов. По крайней мере, пока. Есть фельдшеры с первой категорией, со второй, есть с высшей. Кто-то работает на ставку, на полторы или на две. На ставку работают те, у кого есть ещё вторая работа — они могут себе это позволить. Все, в основном, берут полторы ставки, то есть выходят на работу по графику сутки через двое. А две ставки, вы представляете, что это? Это фактически не спать.



В деньгах это выглядит так. 50 тысяч сейчас вряд ли кто-то будет получать, а 40 тысяч — да, но если выработает две ставки. А как их выработать?



Да, президент пообещал доплаты медикам. Но если внимательно почитать, то в документе указано, что деньги получат те, кто непосредственно работает с коронавирусом. Наши бригады пока не выезжали к тем, у кого диагноз подтвердился. В общем, наши фельдшеры и врачи сами толком не понимают, как эта мера поддержки будет действовать в итоге. Но лично я думаю, что мы в это число счастливчиков не войдем и деньги не получим. Зарплата, скорее всего, останется прежней. Потому что нереально столько денег выплатить. На них никто особо и не рассчитывает.

