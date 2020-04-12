Кого штрафуют за выход из дома на 30–40 тысяч и по какому закону — объясняем в карточках (не попадитесь!)

1
Как проверяют документы
Сотрудники полиции, подходя к новосибирцам для проверки документов на улице, должны представляться — называть имя, фамилию и должность — и объяснять, что именно нарушает человек. По требованию полицейский должен показать служебное удостоверение. Также у него должен быть нагрудный знак с индивидуальным номером.
Если горожанин нарушает режим самоизоляции, на него составляют протокол и вручают копию.
— Когда сотрудник полиции вручает нарушителю копию протокола, он ему сообщает время и место, куда он должен прибыть в суд для рассмотрения дела, — объясняет Антон Сурнин, начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД по НСО.
Выходить на улицу без необходимости, по его словам, не стоит.
— Сотрудники полиции просят выходить из дома только в случае крайней необходимости — за продуктами, лекарствами, вынести мусор. Без необходимости просим не гулять и тем более не собираться группами, — обратился к горожанам Антон Сурнин.
2
Какие документы нужно носить с собой
Если вы вышли в продуктовый магазин, аптеку, вынести мусор или погулять с собакой, нужно взять с собой паспорт — сотрудники полиции проверяют, насколько далеко вы отдалились от дома, изучая прописку.
Работающим новосибирцам нужно носить с собой справку от работодателя. Вы можете посмотреть на образец и скачать шаблон тут.
Сотрудникам каких компаний можно работать, несмотря на самоизоляцию и карантин? Вот список. С 6 апреля разрешение на работу дали работникам еще двух сфер, а с 13 апреля — список еще больше расширили.
3
Какой закон позволяет штрафовать
С первого апреля сотрудники правоохранительных органов начали штрафовать жителей, которые нарушают режим самоизоляции. На нарушителей составляют протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.
10 апреля на официальном сайте правовой информации pravo.gov.ru опубликовали распоряжение правительства РФ от 8 апреля, которое передает МВД часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность.
Горожан, которые находятся на самоизоляции по медицинским наблюдением, задерживают и штрафуют по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
4
Какие штрафы грозят и от чего зависит их размер
С 1 апреля штраф для тех, кто прибыл из-за рубежа и не соблюдает обязательную двухнедельную изоляцию, составляет от 15 до 40 тысяч рублей.
Статья «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ, по которой штрафуют за нарушение режима самоизоляции, предусматривает штрафы гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10–50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30–50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100–300 тысяч рублей.
Размер штрафа в каждом конкретном случае определяет суд. Первая практика в Новосибирске показывает, что пока их размер определяют по нижней границе — 1 000 за нарушение режима самоизоляции и 15 000 для тех, кто был под медицинским наблюдением, но вышел из дома.
5
Что не могут делать сотрудники полиции
Начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин предупредил, что сотрудники полиции не выдают квитанции на оплату штрафа сразу на месте — для определения его размера новосибирцев вызывают в суд.
6
Кого и насколько уже оштрафовали в Новосибирске
На этой неделе горожан начали штрафовать по статье о нарушении режима повышенной готовности. 9 апреля Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Кирилла Новикова из-за прогулки в Центральном парке — мужчине предстоит выплатить одну тысячу рублей. Он отдалился на «две остановки от своего дома».
В Новосибирске это первое решение по статье о нарушении режима повышенной готовности в регионе из-за коронавируса. Ранее НГС писал о 9 новосибирцах, получивших штрафы по 15 тысяч рублей за выход на улицу, находясь под медицинским наблюдением.
Если вас оштрафовали, и вы хотите рассказать НГС свою историю, то напишите нам в WhatsApp или Telegram на номер 8 982 781–74–07 (можно анонимно).