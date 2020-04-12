Кого штрафуют за выход из дома на 30–40 тысяч и по какому закону — объясняем в карточках (не попадитесь!)

Сотрудники полиции, подходя к новосибирцам для проверки документов на улице, должны представляться — называть имя, фамилию и должность — и объяснять, что именно нарушает человек. По требованию полицейский должен показать служебное удостоверение. Также у него должен быть нагрудный знак с индивидуальным номером.



Если горожанин нарушает режим самоизоляции, на него составляют протокол и вручают копию.



— Когда сотрудник полиции вручает нарушителю копию протокола, он ему сообщает время и место, куда он должен прибыть в суд для рассмотрения дела, — объясняет Антон Сурнин, начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД по НСО.

Выходить на улицу без необходимости, по его словам, не стоит.



— Сотрудники полиции просят выходить из дома только в случае крайней необходимости — за продуктами, лекарствами, вынести мусор. Без необходимости просим не гулять и тем более не собираться группами, — обратился к горожанам Антон Сурнин.

