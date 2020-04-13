1. В Чехии нет самоизоляции, здесь всё серьёзней: 12 марта в стране объявили режим ЧС, хотя на начало месяца здесь было всего 12 заболевши х. Сразу закрыли всё: отели, бары, рестораны, рынки, учебные заведения, музеи, спортклубы… Работали только аптеки, продуктовые магазины и предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

2. Некоторые рестораны перестроились работать на вынос или с доставкой. Так же стали работать и пивные. Сейчас в Чехии идёт кампания по сохранению небольших пивоварен: пиво изготовители продают практически по себестоимости.



3. В ночь на 16 марта все чешские границы были закрыты, туристы выпровожены из страны, а 4600 чешских граждан, которые были в это время в других странах, возвращены домой специальными авиарейсами и автобусами за счёт государства. Где невозможно было организовать спецрейсы, правительство выкупало для своих граждан обычные авиабилеты.

4. Довольно спортивные в основной своей массе чехи поначалу сильно возмущались закрывшимися спортзалами, бассейнами и даже уличными спортивными площадками с тренажёрами, которые власть затянула жёлто-чёрными лентами.

