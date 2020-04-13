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Популярная в прошлом новосибирская телеведущая Елена Ерушина рассказала, как в Чехии переживают карантин

Популярная в прошлом новосибирская телеведущая Елена Ерушина рассказала, как в Чехии переживают карантин

Свежий выпуск нашего инстасериала о том, как переживают коронавирусную инфекцию в самом центре Европы, в одной из любимых у россиян стран — Чехии. Здесь уже 15 лет со своей семьёй живёт наша землячка Елена Ерушина, популярная в прошлом новосибирская телеведущая, обладательница высшей телевизионной премии «Тэфи». В Чехии была не просто самоизоляция, а режим ЧС, однако врачи не запрещали, а даже рекомендовали людям выезжать на природу без масок. В остальном ситуация была во многом схожа с российской — здесь закрыли рестораны и учебные заведения, из аптек почти сразу пропали все защитные маски. Недавно чешские власти объявили, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшилась, и, возможно, совсем скоро чехи вернутся к привычному образу жизни. Корреспондент НГС Илья Калинин выбрал 14 интересных фактов из рассказа Елены Ерушиной о пандемии коронавирусной инфекции в Чехии.

1. В Чехии нет самоизоляции, здесь всё серьёзней: 12 марта в стране объявили режим ЧС, хотя на начало месяца здесь было всего 12 заболевших. Сразу закрыли всё: отели, бары, рестораны, рынки, учебные заведения, музеи, спортклубы… Работали только аптеки, продуктовые магазины и предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

2. Некоторые рестораны перестроились работать на вынос или с доставкой. Так же стали работать и пивные. Сейчас в Чехии идёт кампания по сохранению небольших пивоварен: пиво изготовители продают практически по себестоимости.

3. В ночь на 16 марта все чешские границы были закрыты, туристы выпровожены из страны, а 4600 чешских граждан, которые были в это время в других странах, возвращены домой специальными авиарейсами и автобусами за счёт государства. Где невозможно было организовать спецрейсы, правительство выкупало для своих граждан обычные авиабилеты.

4. Довольно спортивные в основной своей массе чехи поначалу сильно возмущались закрывшимися спортзалами, бассейнами и даже уличными спортивными площадками с тренажёрами, которые власть затянула жёлто-чёрными лентами.

5. В Чехии все ходят в защитных масках. В первые дни врачи выступали с разъяснением: маски носить надо только больным, но вскоре они поменяли мнение и стали утверждать, что предохраняться необходимо всем. Маски моментально пропали из продажи — их раскупили. Но люди быстро самоорганизовались, стали шить маски и бесплатно раздавать их соседям по дому или продавать за небольшие деньги. Тем, у кого масок не было, врачи советовали прикрывать рот и нос хотя бы платком, носить очки и не трогать лицо руками.

6. Чешские власти попросили людей не выходить на улицу без надобности. Но каких-то особых запретов, тотальных полицейских проверок или справок с пропусками на передвижение не было. Но тем предприятиям, кто нарушит предписание и продолжит работать, грозил штраф в размере 2 миллионов крон (6 миллионов рублей по курсу на 12 марта. — Прим. ред.). В Праге также ходила информация, что нескольких человек оштрафовали на 10 тысяч крон (30 тысяч рублей. — Прим. ред.) за то, что находились на улице без масок.

7. Тем, кто ездил на работу в соседнюю страну, разрешалось и выезжать, и возвращаться, если их работа находилась на расстоянии 50 км от чешской границы. Но через какое-то время запретили и это: границу можно было пересекать только дальнобойщикам, перевозящим разные товары.

Чешские врачи, несмотря на режим ЧС, советовали всем регулярно выбираться на природу и снимать маски, так как постоянное их ношение ослабляет организм

Чешские врачи, несмотря на режим ЧС, советовали всем регулярно выбираться на природу и снимать маски, так как постоянное их ношение ослабляет организм

8. В первые дни после объявления ЧС из магазинов исчезли крупы и макаронные изделия. Но вскоре все товары вернулись на место. Сейчас некоторые продукты продаются с большими скидками: уровень потребления сильно упал. Исчезли из продажи только дезинфицирующие средства — санитайзеры. Люди заменяли их крепким алкоголем. Но вскоре санитайзерами стали торговать во вьетнамских магазинах по цене в 2–3 раза дороже, чем до карантина.

9. Фермеры, чтобы выжить (рынки-то в стране закрылись), стали размещать объявления в соцсетях о том, что готовы привозить фрукты, овощи, грибы, цветы и другие скоропортящиеся товары на дом. Заказ бесплатно привозит курьер в маске и перчатках.

10. Чешский министр здравоохранении Адам Войтех 7 апреля заявил, что пик пандемии в Чехии пройден, и в ближайшее время страна будет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Накануне в Чехии прошло массовое тестирование, и количество выявленных инфицированных было максимально низким.

11. После выступления министра сделано первое послабление: разрешено посещать уличные тренажёры, но с дистанцией между занимающимися в 2 метра. Также разрешено бегать и кататься на велосипеде без масок.

12. Чешские депутаты разработали и уже одобрили законопроект, по которому местные предприниматели получат единовременную помощь в размере 25 тысяч крон (75 тысяч рублей по текущему валютному курсу). Также планируется разрешить не платить кредиты и ипотеку от 3 до 6 месяцев. Предполагается, что президент подпишет этот закон в ближайшее время.

13. По местным законам, дети до 12 лет не должны находиться дома одни. После закрытия школ один из родителей вынужден находиться дома с ребёнком. Такие люди получают 60% от своей зарплаты. Выплаты осуществляются в рамках медицинского страхования: такие люди считаются как бы находящимися на больничном.

14. Несмотря на карантин, в Чехии не запрещается выбираться на природу. Более того, врачи сами говорят, что необходимо выезжать, например, в лес, где нет людей, и дышать воздухом без масок. Постоянное пребывание в маске, утверждают специалисты, вредит здоровью и ослабляет иммунитет.

В предыдущих выпусках мы рассказали о коронавирусе в Италии — и как там исчезла из продажи хлорка, в Израиле, где в магазинах начались перебои с куриными яйцами, в США (штат Калифорния), где спекулянты раскупили всю туалетную бумагу и стали продавать её втридорога, в Кении, где по нарушителям режима полиция открывает стрельбу, и на Маврикии, где в магазины пускают строго в определённые дни и по алфавиту.

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