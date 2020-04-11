Куда ты рулишь? Водитель задавил велосипедиста на переходе — тот сам виноват. Видео

В Новосибирске потеплело, снег практически сошел с дорог, и на улицах появилась сезонная «любовь» всех водителей — велосипедисты. И вот уже первое ДТП — на перекрестке Красного проспекта и Писарева столкнулись легковушка и велосипедист. О том, кто там был виноват, и о мерах предосторожности на ближайший летний сезон — подробнее в материале НГС.
Пересечение Красного проспекта и улицы Писарева, пешеходный переход. Для машин по Красному горит зеленый свет, те, кто поворачивает с проспекта направо на Писарева, пропускают пешеходов. Вот поворачивает водитель Nissan Primera, а на него стремглав с тротуара вылетает велосипедист, который, видимо, поленился слезть с велосипеда и пешком перейти переход, как того требуют правила. Происходит столкновение, велосипедист падает — смотрите видео.
Видео АСТ-54
По мнению экспертов, водитель должен был пропустить всех, кто находится на переходе, а ссылки на неожиданность выезда велосипедиста в данном случае не сработают.
— Виноват водитель в любом случае. Но частично вина есть и велосипедиста. Через дорогу он должен переходить в пешем состоянии с велосипедом. Признают виновным водителя. Неожиданно — это когда обзора не было, а там только ограждения, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Пункт 13.1 ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
Пункт 24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается <...> пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Сейчас, с наступлением велосипедного сезона водителям придется быть внимательнее, ведь даже если велосипедист выскочит на высокой скорости на пешеходный переход, вину могут возложить на водителя, в любом случае проблем будет много. Также стоит особо тщательно оценивать обстановку по зеркалам заднего вида — скоро город наводнят не только велосипедисты, но и мотоциклисты.
Кто виноват в этом ДТП?
Ранее мы рассматривали дорожные ситуации, где таксист спровоцировал столкновение двух других машин, а сам остался цел, и где водитель пошел на обгон и врезался в поворачивающего налево.