Куда ты рулишь? Водитель задавил велосипедиста на переходе — тот сам виноват. Видео

По мнению экспертов, водитель должен был пропустить всех, кто находится на переходе, а ссылки на неожиданность выезда велосипедиста в данном случае не сработают.

— Виноват водитель в любом случае. Но частично вина есть и велосипедиста. Через дорогу он должен переходить в пешем состоянии с велосипедом. Признают виновным водителя. Неожиданно — это когда обзора не было, а там только ограждения, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 13.1 ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.



Пункт 24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается <...> пересекать дорогу по пешеходным переходам.



Сейчас, с наступлением велосипедного сезона водителям придется быть внимательнее, ведь даже если велосипедист выскочит на высокой скорости на пешеходный переход, вину могут возложить на водителя, в любом случае проблем будет много. Также стоит особо тщательно оценивать обстановку по зеркалам заднего вида — скоро город наводнят не только велосипедисты, но и мотоциклисты.