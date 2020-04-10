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Если бы коты знали, как далеко они зайдут

Если бы коты знали, как далеко они зайдут

Из нейтрального мема с текстом «Вставай, мы всё уронили» вырос целый сериал, откликающийся на важные события этой весны. Правки в Конституцию, обнуление президентского срока, коронавирус со всеми вытекающими (дефицит масок, национальная любовь к гречке, карантин, самоизоляция), печенеги, половцы — Наташины коты лучше остальных расскажут о том, что происходит в мире.

Совсем недавно мы только-только разобрались с половцами. Остается надеться, что встречи с хорошим чувством юмора станут не реже президентских обращений.

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