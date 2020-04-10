Из нейтрального мема с текстом «Вставай, мы всё уронили» вырос целый сериал, откликающийся на важные события этой весны. Правки в Конституцию, обнуление президентского срока, коронавирус со всеми вытекающими (дефицит масок, национальная любовь к гречке, карантин, самоизоляция), печенеги, половцы — Наташины коты лучше остальных расскажут о том, что происходит в мире.
Совсем недавно мы только-только разобрались с половцами. Остается надеться, что встречи с хорошим чувством юмора станут не реже президентских обращений.