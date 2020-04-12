В новом, 171-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» на площади Ленина, стоянка вторым рядом и парковка прямо в подъезд.
Непростой «Гелендваген Брабус» встал прямо на площади Ленина. Может к памятнику сходить нужно было?
— Это в Краснообске, — уточняют наши читатели.
Парковочных мест вроде сейчас хватает, но надо обязательно встать вторым рядом.
Подобрался по тротуару поближе к магазину.
— Вот так автовладелец припарковал свое авто у подъезда дома Ватутина, 9/1, сообщает Кирилл.
Еще один любитель постоять на тротуаре.
Стоять можно только дальше 5 метров от перехода. Не, не слышали.
— А потом мы говорим — где газон, какой газон? Люди, ну вам вот реально самим не стыдно, — вопрошает читатель Евгений.
Водителю не хватило сил заехать на парковочное место?
А этот водитель припарковался вроде по правилам, но тоже своего рода чудак — так набело умудриться вышоркать государственные номера. Видимо чтобы камеры ГИБДД не ловили за всяческие нарушения.