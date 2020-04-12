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На площади Ленина

На площади Ленина

В новом, 171-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» на площади Ленина, стоянка вторым рядом и парковка прямо в подъезд.

«Гелендваген Брабус» встал прямо на площади

«Гелендваген Брабус» встал прямо на площади

Непростой «Гелендваген Брабус» встал прямо на площади Ленина. Может к памятнику сходить нужно было?

На газоне в Краснообске

На газоне в Краснообске

— Это в Краснообске, — уточняют наши читатели.

Встал вторым рядом

Встал вторым рядом

Парковочных мест вроде сейчас хватает, но надо обязательно встать вторым рядом.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Подобрался по тротуару поближе к магазину.

Почти заехал в подъезд

Почти заехал в подъезд

— Вот так автовладелец припарковал свое авто у подъезда дома Ватутина, 9/1, сообщает Кирилл.

Еще один на тротуаре

Еще один на тротуаре

Еще один любитель постоять на тротуаре.

Встал на пешеходном переходе

Встал на пешеходном переходе

Стоять можно только дальше 5 метров от перехода. Не, не слышали.

Уничтожают газоны

Уничтожают газоны

— А потом мы говорим — где газон, какой газон? Люди, ну вам вот реально самим не стыдно, — вопрошает читатель Евгений.

Немного не добрался до парковочного места

Немного не добрался до парковочного места

Водителю не хватило сил заехать на парковочное место?

Чудак с вышорканными номерами

Чудак с вышорканными номерами

А этот водитель припарковался вроде по правилам, но тоже своего рода чудак — так набело умудриться вышоркать государственные номера. Видимо чтобы камеры ГИБДД не ловили за всяческие нарушения.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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