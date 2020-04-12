Вторую неделю новосибирцы живут в режиме самоизоляции — правда, многие продолжают ходить на работу и гулять, некоторые даже уже получили за это штраф. Люди привыкают жить в новых условиях, придумывают на тему коранавируса мемы и шутки, а некоторые — используют пандемию и панику в своих интересах. О том как коронавирус помогает сибирякам набирать лайки в соцсетях и отмазываться перед своими вторыми половинками рассуждает в своей авторской колонке журналист НГС Алёна Истомина.
На этой неделе в редакцию обратилась перепуганная женщина с душещипательной историей о том, как её мужа не пустили в Новосибирск сотрудники ГИБДД. Дескать, ехал домой из Тогучина, на въезде в город остановили дяденьки-полицейские, грозно сообщили, что в стране коронавирус разгуливает, какой Новосибирск, накашляешь ещё там на всех, посиди-ка лучше в районе. Выписали протокол и отправили вон, точнее — обратно в Тогучин. Делать нечего, честный семьянин не ночевал дома, а всё Травников со своим постановлением виноват.
И правда, новосибирцам уже начали выписывать штрафы за прогулки, но чтобы домой отправляли? Прошу у читательницы сфотографировать протокол, по которому её мужа не пустили домой. Но вот незадача — добропорядочный гражданин уже сходил в местное отделение полиции, чтобы заплатить штраф (оплачивать штраф в полиции — уже что-то новое), а там сотрудники взяли и порвали это постановление как незаконное. Ну, всё ясно, гайцы хотели нажиться, думали на месте оплатит — нашли дурака.
Дело становится ещё интересней. Но вот только ни в МВД, ни в ГИБДД указанный гражданин не обращался. А после наше разговора с женой мужчина признался — всю историю он выдумал. Просто чтобы домой не ехать.
Ну тут уж явно журналисты виноваты — опять этот НГС влез куда не следует, идеальную легенду разрушил (Наталья, если вы сейчас читаете этот текст — простите его, он больше так не будет, мы всей редакцией переживаем за вашу семью).
Как истинная баба, у которой на подкорках заложена функция паниковать и истерить в любой непонятной ситуации, я прекрасно понимаю женщину — всучили бы моему мужу постановление, из-за которого он не смог бы доехать до дома, я бы вообще весь город на уши поставила. Но и перед мужчиной снимаю шляпу — это идеальная легенда! Ведь не скажешь, «дорогая, меня задержали менты, поэтому домой приду через сутки, весь в духах и губной помаде». Слишком много вопросов — а почему задержали? Значит, дал повод, а покажи протокол, а передай трубку полицейскому. А тут — многие не понимают, могут ли их задержать, а когда, а за что? А если задержали — то виноват только в том, что вышел на улицу, значит перед женой, которая ждёт дома — полностью оправдан.
Готовый рецепт отмазки перед женой на весь период самоизоляции. Хотя, думаю, что самые ушлые уже во всю пользуются этим методом. Ну а тем, кто патологически не умеет лгать и сам путается в своих показаниях, не следует и начинать.
Одним дано, другим не дано — как в офлайне, так и в онлайне. Сейчас у одних получается красиво хайповаться на тему коронавируса, придумывая необычные флешмобы, другие становятся теми, над кем адекватные горожане хихикают и кого просто не понимают. Например, как вам идея таинственно писать посты «я и моя корона» под снимками сделанными то ли в больнице, то ли в подвале, но не говорить конкретно, чем болеешь, тем самым привлекая невероятное внимание к своей персоне, как минимум на весь Академгородок. Или долго стебаться над коронавирусом и теми, кто носит маски, выкладывая фоточки из Европы, а потом снимать сторис из инфекционной больницы. И слезливо рассказывать о том, что короной уже переболел, а вот пневмония — это что-то совсем не весело. Но цели своей достигают и те, и другие, — лайки ставятся, подписчики добавляются. Пока одни рассуждают насчёт цели и средств — другие берут и делают.
Как и те, что оправдывают коронавирусом свои поступки, неудачи и отсутствие денег. Было бы несчастье, а виновник найдётся. И дело не в пандемии — уйдёт коронавирус, на его место придёт что-то другое. Чем можно будет отмазываться и за счёт чего можно будет набирать лайки. Люди-то не меняются, в отличии от эпидемиологической ситуации в стране.
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