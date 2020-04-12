И правда, новосибирцам уже начали выписывать штрафы за прогулки, но чтобы домой отправляли? Прошу у читательницы сфотографировать протокол, по которому её мужа не пустили домой. Но вот незадача — добропорядочный гражданин уже сходил в местное отделение полиции, чтобы заплатить штраф (оплачивать штраф в полиции — уже что-то новое), а там сотрудники взяли и порвали это постановление как незаконное. Ну, всё ясно, гайцы хотели нажиться, думали на месте оплатит — нашли дурака.

Дело становится ещё интересней. Но вот только ни в МВД, ни в ГИБДД указанный гражданин не обращался. А после наше разговора с женой мужчина признался — всю историю он выдумал. Просто чтобы домой не ехать.

Ну тут уж явно журналисты виноваты — опять этот НГС влез куда не следует, идеальную легенду разрушил (Наталья, если вы сейчас читаете этот текст — простите его, он больше так не будет, мы всей редакцией переживаем за вашу семью).

Как истинная баба, у которой на подкорках заложена функция паниковать и истерить в любой непонятной ситуации, я прекрасно понимаю женщину — всучили бы моему мужу постановление, из-за которого он не смог бы доехать до дома, я бы вообще весь город на уши поставила. Но и перед мужчиной снимаю шляпу — это идеальная легенда! Ведь не скажешь, «дорогая, меня задержали менты, поэтому домой приду через сутки, весь в духах и губной помаде». Слишком много вопросов — а почему задержали? Значит, дал повод, а покажи протокол, а передай трубку полицейскому. А тут — многие не понимают, могут ли их задержать, а когда, а за что? А если задержали — то виноват только в том, что вышел на улицу, значит перед женой, которая ждёт дома — полностью оправдан.