Окутанный тайнами «Вектор». Что пишет о борьбе сибирских ученых с коронавирусом французская газета — перевод

Эта лаборатория — наследие СССР, расположенная в Новосибирске, в Сибири — место такого соревнования. Центр, долгое время остававшийся секретным, называется «Вектор» — единственный в своем роде. Создан изначально для разработки бактериологического оружия. По этой причине о нём не так много известно.



Во вторник Ринат Максютов, генеральный директор лаборатории — официально Государственного центра исследований по вирусологии и биотехнологиям — объявил, что фаза клинических испытаний трех вакцин начнется с 29 июня с участием 180 добровольцев. Этим исследованиям будут предшествовать ускоренные тесты на животных, уточнил руководитель «Вектора» после видеоконференции с Владимиром Путиным.



По его словам, исследователи центра должны до конца апреля закончить доклинические работы над прототипами многообещающих вакцин. Они позволят изготовить составы, готовые для применения, которые будут испытываться на кроликах и мышах и других животных, и затем на человеке. Также, по словам Максютова, технологии и опыт, которыми располагает «Вектор» (он произвел уже десятки вакцин), дают ему возможность сократить до минимума предварительную фазу перед клиническими испытаниями, позволяя надеяться на надежное и быстрое средство против вируса в горизонте нескольких месяцев.