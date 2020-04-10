Окутанный тайнами «Вектор». Что пишет о борьбе сибирских ученых с коронавирусом французская газета — перевод

Во влиятельной французской газете «Фигаро» вышла статья о новосибирском Центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». Публикуем перевод полностью без сокращений. Текст Алана Барлуэ, перевод Стаса Соколова.
В России готова к испытаниям вакцина против COVID-19. В этой стране насчитывается уже 10 тысяч случаев заражения и 76 умерших. Русские специалисты удваивают усилия, надеясь создать в течение нескольких месяцев эффективное лекарство против нового коронавируса. Между русскими специалистами и их американскими и европейскими коллегами, занятыми этой задачей, началось соревнование, которое заставляет вспомнить о временах холодной войны.
Эта лаборатория — наследие СССР, расположенная в Новосибирске, в Сибири — место такого соревнования. Центр, долгое время остававшийся секретным, называется «Вектор» — единственный в своем роде. Создан изначально для разработки бактериологического оружия. По этой причине о нём не так много известно.
Во вторник Ринат Максютов, генеральный директор лаборатории — официально Государственного центра исследований по вирусологии и биотехнологиям — объявил, что фаза клинических испытаний трех вакцин начнется с 29 июня с участием 180 добровольцев. Этим исследованиям будут предшествовать ускоренные тесты на животных, уточнил руководитель «Вектора» после видеоконференции с Владимиром Путиным.
По его словам, исследователи центра должны до конца апреля закончить доклинические работы над прототипами многообещающих вакцин. Они позволят изготовить составы, готовые для применения, которые будут испытываться на кроликах и мышах и других животных, и затем на человеке. Также, по словам Максютова, технологии и опыт, которыми располагает «Вектор» (он произвел уже десятки вакцин), дают ему возможность сократить до минимума предварительную фазу перед клиническими испытаниями, позволяя надеяться на надежное и быстрое средство против вируса в горизонте нескольких месяцев.
Расположенный в 30 километрах от Новосибирска «Вектор» окружен бетонной стеной с колючей проволокой и камерами наружного наблюдения. На редких кадрах, снятых внутри, ученые одеты в костюмы наивысшей степени защиты, похожие на космонавтов. В прошлом центр разработки бактериологического оружия советских времен «Вектор» — это одна из двух структур в мире, в которой хранятся образцы вируса оспы (другой в Атланте, в США) и грозные штаммы вируса Эбола.
В 1974 году СССР решил создать Микробиопром, чтобы собрать самые продуктивные биотехнологические лаборатории страны — среди них был «Вектор». На строительные работы в чистом поле недалеко от закрытого научного городка Кольцово были направлены заключённые. Согласно первоначальному плану должна была быть построена сотня зданий, из которых к моменту крушения СССР в 1991 году было возведено пять. В те времена речь шла о подготовке к войне с Западом — СССР собирался защищаться, но, вполне возможно, и нападать.
Здесь произошли как минимум два смертельных инцидента, связанных с инфекциями. В 2004 году была инфицирована в процессе проведения работ ассистент лаборатории Анна Преснякова. Она была похоронена в цинковом гробу, чтобы избежать заражения. Подобный инцидент случился с Николаем Устиновым несколькими годами позже. До своей смерти Устинов вел личный журнал. После похорон его не отдали вдове, а сожгли.
Теории заговора
В сентябре прошлого года на «Векторе» произошел взрыв и случился пожар. Официально в инциденте, причиной которого стал баллон с газом, никто не пострадал. Это происшествие тем не менее породило опасения заражения, наличие которого отрицало государственное агентство по санитарной безопасности Роспотребнадзор.
Имеющий мрачноватую (в оригинале «серную». — Прим.ред.) репутацию в прошлом, окруженный тайнами, центр «Вектор» продолжает оставаться источником слухов. В прошлый вторник русский блогер Александр Торн написал в своем блоге в «Твиттере», что стал объектом официального расследования за «ложную информацию» после того, как разместил сатирическое двухминутное видео, в котором утверждается, что коронавирус был создан в этой знаменитой сибирской лаборатории.
Интернет-пользователь объяснил, что в своем пародийном видео он, напротив, хотел ответить на теории заговора, которые циркулируют в России, согласно которым COVID-19 был разработан в «Векторе». Но вопрос оказался щекотливым. Россия приняла в марте закон, который предусматривает суровые наказания вплоть до пяти лет тюрьмы за распространение ложной информации о коронавирусе.