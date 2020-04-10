Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов. А на сами долги до конца года не будут начисляться пени. Пусть небольшое, но всё-таки послабление в непростые коронавирусные времена. Однако расслабляться рано — квартплату никто не отменял и не планирует. А из-за постоянного сидения дома «коммуналка» в ближайший месяц многих неприятно удивит своими размерами. Не нужно ждать подачек от правительства — уменьшить платежи можно своими силами. Собрали для вас пять хитростей, как легально скостить платежи.
Проверить нормативы
Если вам «недодали» коммунальных услуг или их качество хромает, можно потребовать перерасчет. Например, можно бить тревогу и начинать общение с коммунальщиками, если холодной воды не было больше четырех часов в сутки или восьми часов за весь месяц. Поводом для перерасчета могут быть плохой напор горячей воды или недостаточная температура (норма —
Свои нормы есть и у подачи газа, его не могут отключить дольше чем на четыре часа в месяц. Электричеству прощается отключение на сутки, но не больше — иначе перерасчет. Также поводом для пересмотра платежек может стать нестабильное напряжение, когда вместо положенных
Если какой-то из коммунальных услуг нет уже несколько часов, следует звонить в аварийную службу. Диспетчер должен сообщить причину ЧП, назвать сроки устранения и принять заявку. Далее с вами согласуют время для проверки качества услуги. Если после нее вы не согласны с поставщиком в оценке, процедуру должны провести повторно и привлечь к этому жилищную инспекцию как независимого судью.
Если не устраивает качество услуг, придется обратиться в Роспотребнадзор (это можно сделать, не выходя из дома, в онлайн-приемной). Специалисты ведомства будут измерять показания специальными приборами. И если претензии обоснованны, то можно будет идти в суд.
Попросить субсидии
Многие из нас могут претендовать на субсидии от государства и даже не догадываются об этом. Такое право есть у всех, кто тратит на ЖКУ больше
Только имейте в виду: добиться субсидий, если работаете в трех местах, не получится. При оформлении учитывают все дополнительные источники доходов, даже пособия на детей или деньги от сдачи квартиры в аренду. Субсидия выдается на шесть месяцев — через полгода придется подтверждать свой статус.
Проверить свой льготный статус
На компенсации коммунальных платежей имеют право сразу несколько категорий граждан. Их права обозначены в отдельных документах. Получить деньги назад могут:
- педагоги (но только в селах и ПГТ);
- инвалиды;
- ветераны;
- участники ВОВ;
- Герои и полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- жители блокадного Ленинграда;
- пострадавшие из-за аварии в Чернобыле;
- инвалиды ВОВ;
- члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
- труженики тыла;
- многодетные семьи.
Размеры выплат для каждой категории каждый регион назначает самостоятельно. Чтобы получить заветную «скидку», скорее всего, придется собрать немаленький пакет документов, но это действительно поможет сэкономить.
Перейти на экономное потребление
Самая большая статья расходов в «коммуналке» — отопление. Жильцы новостроек могут экономить на нем с помощью регуляторов температуры. Но снизить расход могут и жители старых домов. Для этого нужны общедомовой узел коммерческого учета тепла (УКУТ), который будет считать тепло и горячую воду, и рядом с ним — регулятор погодной зависимости. Он помогает быстро отрегулировать температуру, реагируя на погоду. Это-то и позволяет не отапливать улицу и экономить тепло, а вместе с ним и деньги.
Сэкономить на электричестве помогут индивидуальные приборы учета. Но ради выгоды придется запомнить ряд простых правил: выключать свет, выходя из комнаты, пользоваться не общим, а местным освещением и энергоэффективными лампочками. И всегда выключать из розетки технику, которой не пользуетесь.
Счетчики помогают экономить и на воде. Только не забудьте проверить краны и унитаз. На вид безобидная струйка дает пару ведер потраченной воды за сутки. А ведь вам за это платить.
Если пересидеть апрель решили на даче или у родственников в другом городе, сообщите об этом управляющей компании. Правда, понадобятся билеты на поездку или справка, что вы проживаете в другом месте и оплачиваете «коммуналку» там. За это по некоторым статьям расхода можно получить ощутимую скидку.
Обанкротиться
Банкротство — вещь не самая радужная, но порой эта процедура может быть действительно полезной. Правда, для этого нужно соответствовать ряду критериев. Это неплатежеспособность, недостаточность имущества, просроченная задолженность по платежам свыше
Кроме того, следует помнить, что банкротство не всегда гарантия освобождения от всех долгов. Иногда суд может отказать в списании долга, если обнаружит, что человек вел себя недобросовестно.
Еще один вариант для списания долгов — пропуск срока исковой давности. Но и здесь не всё так просто. Управляющая организация может обратиться в суд и через пять, и через десять лет с образования задолженности. И суд станет рассматривать это требование. Срок исковой давности судом автоматически не применяется. Так что заявить об этом — задача ответчика. Нужно сослаться на пропуск срока исковой давности, иначе суд взыщет долг, поскольку фактически он подтверждается.