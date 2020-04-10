Новосибирские власти утвердили список мер по поддержке региональной экономики, которая пострадала из-за карантинных мер и коронавируса. Обозреватель НГС Стас Соколов обсудил антикризисную программу с бизнесменами — потенциальными получателями этой помощи — и обнаружил, что даже их она вряд ли спасет. Не говоря уже о компаниях, на которые это постановление не распространяется. Почему — разбираемся вместе.
Первое, что сразу бросается в глаза, — в число получателей помощи попали предприятия только из небольшого списка отраслей, утвержденных постановлением Правительства РФ
— К тому же мы обязаны платить очень значительный налог на имущество, а никаких льгот по нему нам пока никто не обещает, — говорит руководитель сети торгово-развлекательных центров «Континент» Наталья Патрина.
Вместе с закрытыми торговыми центрами возможность работать там потеряли и магазины одежды, обуви, бытовой техники и так далее, на которых действие мер поддержки тоже не распространяется.
Не все так просто и у предприятий, которые могут претендовать на помощь. Так, по мнению руководителя сети «Кузина» Евгении Головковой, простая отсрочка платежей по аренде лишь откладывает банкротство многих предприятий этой отрасли.
— Неужели кто-то реально думает, что в январе 2021 года у нас будет такой бешеный экономический рост, что мы сможем оплатить 1,5 арендных ставки и в 1,5 раза больше налогов? Тем более основной налог — НДС, а его оплату никто не переносил, — рассуждает она.
По мнению Евгении Головковой, не всем будут доступны даже остро необходимые прямо сейчас кредиты на выплату зарплаты, поскольку такие займы выдают только Сбербанк и ВТБ. И если у компании не было раньше в них расчетного счёта и какой-то внятной кредитной истории, то получить такой кредит будет затруднительно.
Владелец группы предприятий Bizzaro (включает швейное производство, магазины и бутик-бар) Валерий Зеленов также отмечает, что меры поддержки предполагают только отсрочки платежа. Что в итоге может означать даже увеличение стоимости кредитов, поскольку банки будут начислять проценты и во время «кредитных каникул».
— К тому же заявленные 7,5–9,5% по факту за счет страховки превращаются в 20–25%. Страховка такая, как будто человек берет кредит, чтобы поехать в зону военных действий. Причем застраховаться в другой страховой компании нельзя, — недоумевает предприниматель.
При этом Валерий Зеленов считает странным желание владельцев торговых центров тоже получить какие-то субсидии, поскольку эти предприятия, как правило, не делают никаких поблажек своим собственным арендаторам. Предприниматель также признаёт, что в пакете мер заложена правильная мера — помогать тем, кто не сократит работников, поскольку это «явно простимулирует сохранить рабочие места».
Ещё один предприниматель, имеющий проекты как в туристической сфере, так и в общественном питании (просил не указывать его имени, потому что «вдруг чего-то удастся всё же получить»), с горечью говорит о том, что озвученные меры — это только «способ отложить похороны».
— Даже если отменить все ограничения прямо завтра, то люди не кинутся в заведения наверстывать упущенное. Многие справедливо опасаются заразиться, и эти опасения будут сказываться на посещаемости еще какое-то время даже после того, как пандемия закончится. Я уже не говорю про общее падение потребления, которое началось ещё в середине марта, — говорит собеседник НГС.
По мнению предпринимателя, более эффективным было бы не обещать пострадавшим предприятиям банковские кредиты, а позволить зачесть в виде будущих налогов хотя бы те средства, которые неработающие фактически компании сейчас вынуждены изыскивать для выплаты зарплаты сотрудникам.
— Не очень понятна логика в той части, где субсидии на оплату труда сотрудникам обещаны не компаниям, которые, несмотря ни на что, этих сотрудников сохранили, а тем, кто их (после сокращения штатов) примет на работу. Правильнее было бы поощрять тех, кто пытается сохранить трудовой коллектив. В условиях кризиса будет не до расширения штатов, — считает предприниматель.
Вы — владелец бизнеса и воспользовались какой-то мерой поддержки? Вы, несмотря на кризис в своей сфере, придумали, как перепрофилироваться или за счет чего сохранить коллектив? Поделитесь свой историей с НГС — возможно, она поможет кому-то другому. Пишите в WhatsApp или Telegram на номер