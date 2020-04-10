Вместе с закрытыми торговыми центрами возможность работать там потеряли и магазины одежды, обуви, бытовой техники и так далее, на которых действие мер поддержки тоже не распространяется.



Не все так просто и у предприятий, которые могут претендовать на помощь. Так, по мнению руководителя сети «Кузина» Евгении Головковой, простая отсрочка платежей по аренде лишь откладывает банкротство многих предприятий этой отрасли.



— Неужели кто-то реально думает, что в январе 2021 года у нас будет такой бешеный экономический рост, что мы сможем оплатить 1,5 арендных ставки и в 1,5 раза больше налогов? Тем более основной налог — НДС, а его оплату никто не переносил, — рассуждает она.



По мнению Евгении Головковой, не всем будут доступны даже остро необходимые прямо сейчас кредиты на выплату зарплаты, поскольку такие займы выдают только Сбербанк и ВТБ. И если у компании не было раньше в них расчетного счёта и какой-то внятной кредитной истории, то получить такой кредит будет затруднительно.

