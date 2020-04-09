— Это нужно было сделать давно и без всякой привязки к ситуации с коронавирусом, — считает директор бизнес-школы ЧелГУ Виталий Ашмарин. — У нас доходы людей не увеличиваются уже пять лет, а чтобы предприятия могли повышать зарплату и не увлекались серыми схемами, нужно снизить бремя социальных выплат.



Он подчёркивает, что по-хорошему снижать или отменять эти платежи необходимо в долгосрочной перспективе, а не ограничиваться отсрочкой на период пандемии.



Илья Ройтенберг, владелец пивоварни (микробизнес) и ресторана (малый бизнес) говорит, что проблем его отрасли такие послабления не решают:



— Наши предприятия закрыты, но я никого не увольняю и буду платить людям деньги, пока эти деньги есть, — объясняет он. — Вопрос в том, что делать, когда они закончатся. Отсрочка платежей — это всё равно что дать в долг, который долгом и останется. У нас сейчас две головные боли: как заплатить людям и где взять денег на новую закупку сырья. У меня нет машины, если бы была — продал бы. Но в любом случае это вопрос времени, и отсрочка выплат на осень наше положение не меняет.

