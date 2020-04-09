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Закрытые фирмы выживают как могут, но доставка товара, говорят, спасает их лишь отчасти

Закрытые фирмы выживают как могут, но доставка товара, говорят, спасает их лишь отчасти

Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый пакет мер господдержки бизнеса в России, и есть весьма любопытные идеи: например, государство будет в первую очередь помогать компаниям, которые сохраняют сотрудников. Вот дайджест идей президента и мнения экспертов.

Отсрочку по страховым платежам распространят на малый и средний бизнес

Страховые платежи — это довольно громоздкие социальные отчисления, которые выплачиваются с зарплатного фонда сотрудников. Изначально полугодовую отсрочку на них анонсировали только для предприятий микробизнеса (до 15 сотрудников), но в ходе недавнего общения с губернаторами Владимир Путин предложил распространить эту практику на предприятия малого и среднего бизнеса (до 100 и до 250 работников соответственно).

— Это нужно было сделать давно и без всякой привязки к ситуации с коронавирусом, — считает директор бизнес-школы ЧелГУ Виталий Ашмарин. — У нас доходы людей не увеличиваются уже пять лет, а чтобы предприятия могли повышать зарплату и не увлекались серыми схемами, нужно снизить бремя социальных выплат.

Он подчёркивает, что по-хорошему снижать или отменять эти платежи необходимо в долгосрочной перспективе, а не ограничиваться отсрочкой на период пандемии.

Илья Ройтенберг, владелец пивоварни (микробизнес) и ресторана (малый бизнес) говорит, что проблем его отрасли такие послабления не решают:

— Наши предприятия закрыты, но я никого не увольняю и буду платить людям деньги, пока эти деньги есть, — объясняет он. — Вопрос в том, что делать, когда они закончатся. Отсрочка платежей — это всё равно что дать в долг, который долгом и останется. У нас сейчас две головные боли: как заплатить людям и где взять денег на новую закупку сырья. У меня нет машины, если бы была — продал бы. Но в любом случае это вопрос времени, и отсрочка выплат на осень наше положение не меняет.

Платить придётся всё равно, но долги реструктурируют

Пока действительно не идёт речи о снижении страховых платежей, а тем более их обнулении. Предлагается лишь полугодовая отсрочка, и это означает, что к осени у малых и средних предприятий нарастёт целый «кирпич» долгов.

— И таким кирпичом убить можно, — рассуждает Виталий Ашмарин. — Даже в хорошие времена выплатить такие суммы сложно, а сейчас у предприятий будут падать доходы. А понижать среднюю зарплату они не могут. Положение сложное.

Поэтому Владимир Путин предложил реструктурировать долги, хотя конкретики в этом вопросе нет. Идеальный вариант, по мнению Виталия Ашмарина, их обнуление хотя бы на упомянутые полгода.

— Вполне разумно, если государство возьмёт на себя выплаты Пенсионному фонду, Фонду социального страхования и так далее — не такие большие деньги, — говорит он. — Для многих предприятий в нынешних условиях отсроченная оплата будет смерти подобна.

Экономист Константин Юрченко считает, что само по себе направление мысли правильно, но радикально на ситуацию не повлияет:

— Под реструктуризацией, видимо, понимают растягивание этих платежей на несколько месяцев. Но отсрочка не решает проблемы бизнеса. Падает спрос, беднеет население, от этого страдает и бизнес. Предложенные меры позволяют предприятию не умереть сегодня, но, грубо говоря, оно умрёт через четыре месяца.

Константин Юрченко подчёркивает, что для бизнеса необходимо платёжеспособное население, поэтому лучшая поддержка — это прямые выплаты людям.

Не увольняй и дождёшься помощи

Владимир Путин подчеркнул, что государство будет в первую очередь помогать компаниям, которые не увольняют сотрудников. Соблазн делать это появился после объявления нерабочих дней в апреле с сохранением заработной платы: для компаний, которые не получили право работать или столкнулись с катастрофическим падением спроса, это означает выплаты сотрудникам из собственных накоплений (если они есть).

Если же компании массово сокращают персонал, помогать будут не им, а уволенным людям, сказал президент. Виталий Ашмарин считает такой подход абсолютно справедливым:

— Конечно, нужно в первую очередь поддерживать компании, которые не выкидывают сотрудников на улицу. Мудрые директора всегда так делают, начиная ещё с 90-х годов: вводят сокращенные рабочие недели, например, но не увольняют. Они понимают, что человек в таких условиях просто не найдет работу, а значит, окажется в безвыходном положении.

Экономист Константин Юрченко согласен, что посыл абсолютно верный, но подчёркивает, что без конкретики предложения такого рода обсуждать сложно.

Другие меры согласуются

Готовятся ещё несколько пакетов поддержки бизнеса в России. Например, президент предложил расширить схему «кредитных каникул», чтобы распространить её на большее число предприятий. А компаниям, которые тратятся на борьбу с вирусом, вероятно, исключат эти расходы из базы для налога на прибыль.

Впрочем, ситуация для бизнеса остаётся тревожной. Большая часть мер относится не к прямой поддержке, а к разнообразным отсрочкам, реструктуризациям и снижению налогов. Но многие компании озабочены сейчас другой проблемой — резким падением оборотов прямо сейчас. Чтобы платить налоги, пусть даже сниженные, нужно зарабатывать.

Может быть, государству стоило взять на себя поддержку сотрудников, которые оказались временно без работы из-за простоя предприятий? Ресторатор и пивовар Илья Ройтенберг считает, что этот вариант заманчив, но есть и другие способы:

— Например, в Германии пивоварам убрали акциз на пиво, а у нас он получается на уровне 22 рублей с литра, довольно большой, и в условиях, когда доходы населения падают, это тоже критично. Похоже, умные рестораторы уже закрыли свой бизнес, — смеётся он. — А мы вот продолжаем тянуть время и надеяться на чудо. Летом в ресторанном бизнесе и так спад, и наверное, продлят карантинные меры, что правильно. Но как выживать нам — я пока не знаю. Онлайн-доставка не даёт доходов, чтобы содержать всех сотрудников, поэтому у нас одна головная боль: где взять денег на зарплату.

— Пока меры поддержки бизнеса в России не такие, как во многих странах, столкнувшихся с коронавирусом, — говорит Виталий Ашмарин. — А кроме того, пока о них рано судить, потому что мы не видели постановлений правительства. Бывает, что президент анонсирует какие-то хорошие мероприятия, но на практике они реализуются в усечённом виде.

Экономист Константин Юрченко считает, что некоторые шаги государства уже помогают бизнесу, но главные события ещё впереди:

— Я знаю, что некоторые компании уже берут беспроцентные займы на зарплату сотрудников, что позволяет им удержаться на плаву. Но до населения эта поддержка не доходит, люди не чувствуют уверенности, снизилось потребление, поэтому и бизнес не видит перспектив. Может быть, со временем нужные пакеты помощи будут внедрены, главное, чтобы не оказалось слишком поздно. А то спасать уже будет некого.

Во время прошлого выступления Владимир Путин дал губернаторам большие полномочия в борьбе с коронавирусом. Вот как эксперты оценивают перспективы российского бизнеса: паника преждевременна, говорят они.

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