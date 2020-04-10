На российский рынок вышла китайская новинка Geely Coolray — компактный кроссовер размеров «Креты», симпатичный, оснащенный и технологичный. И хотя модную связку «турбо-робот» вряд ли можно назвать преимуществом для нашего рынка, в остальном машинка получилась интересной, удобной и привлекательной — 5 плюсов и 5 минусов нового Geely Coolray в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Geely Coolray (представлен официальным дилером «Грейт Парк») — одна из последних разработок китайского гиганта Geely, во многом увязанная с технологиями шведской марки Volvo, которой владеют китайцы. Coolray базируется на модульной платформе BMA, которая будет использоваться для моделей обеих марок.
Под капотом Coolray установлен трехцилиндровый двигатель разработки Volvo — наддувный 1,5-литровый агрегат выдает 150 сил. Роботизированная семиступенчатая коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями — собственная разработка китайцев, оказавшаяся вполне вменяемым агрегатом. Привод у кроссовера только передний. Задняя подвеска — полузависимая.
Coolray имеет 4330 мм в длину и 1800 мм в ширину, его колесная база 2600 мм. Эти параметры делают кроссовер игроком компактного сегмента B-SUV, где обитают Hyundai Creta, Renault Duster и корейский новичок KIA Seltos. Неплох, кстати, у «китайца» клиренс — 19,6 сантиметра.
Итак, сначала о 5 самых главных достоинствах кроссовера.
Дизайн
Geely Coolray — настоящий красавец в плане автомобильного дизайна, современный, гармоничный, с «вольвовскими» мотивами, но при этом узнаваемый.
Изящный изгиб на задней стойке с эффектом парящей крыши, хромированная перемычка, заходящая на задние фонари, агрессивные ребра на заднем бампере и два сдвоенных выхлопа — скучной эту машину точно не назовешь. И еще этот безумно веселый оранжевый цвет.
Отделка салона
Это двухцветное решение интерьера Coolray напоминает салоны «Ягуаров» и «Ленд Роверов» — тут и до премиальности недалеко. Передняя панель, конечно, пластик с тисненой прострочкой, но выглядит вполне как кожа.
Честный мягкий пластик на всех четырех дверях, точная подгонка элементов, в меру алюминия и никакого глянца — все это и на вид приятно, и на ощупь.
Мультимедийная система и оснащение
Стильный дисплей с высоким разрешением и красивой графикой добавляет машине статусности — он и работает живенько, и радует анимацией, и не раздражает шрифтами.
Наш автомобиль в топовой комплектации оснащен системой кругового обзора — все отлично отрисовано, не тормозит, а картинка с видеокамер удивляет своей высокой четкостью. Coolray оснащен и автопарковщиком, который позволяет вообще не вмешиваться в процесс парковки — такого у многих конкурентов просто нет. Цифровая приборная панель, система контроля мертвых зон, система помощи при спуске — машина богата функционалом.
Связка двигателя и коробки передач
Хоть сочетание турбомотора и робота и выглядит сомнительно на нашем рынке, но функционируют эти агрегаты четко и слаженно. Робот не выдает себя пинками и подергиванием, трогание с места идеально плавное, переключения передач своевременные и логичные. Немного задемпфирована педаль газа (даже в режиме «Спорт»), из-за чего получается нелинейное ускорение при нажатии на акселератор, но к этому можно привыкнуть. Неплохая динамика — 8,4 секунды до сотни.
Рулежка
Неожиданно упругий и плотный руль позволяет точно корректировать курс автомобиля, а в режиме «Спорт» он наливается еще большей тяжестью. Как раз тот случай, когда спорт-режим на деле, а не на бумаге меняет настройку рулевого управления. Вкупе с жесткой подвеской и малыми кренами кроссовер превращается в юркий, легко управляемый автомобиль.
А теперь 5 нюансов, которые, впрочем, для кого-то вовсе и не являются минусами.
Кресла
Подушки передних сидений слишком коротки, а сами сиденья тесноваты. Набивка при этом плотная, жесткая. Есть простенький электропривод, но ни ручной, ни электрической регулировки поясничного подпора нет. Спортивная конфигурация сидений хороша для виражей, но в обычной жизни такая мощная боковая поддержка стесняет вас в кресле.
Низкий потолок сзади
На задних местах в меру просторно, но из-за панорамной крыши потолок нависает слишком низко. Непосредственно над головой сделана выемка, но все равно запаса остается немного. Эта особенность потолка визуально скрадывает пространство.
Отсутствие физических кнопок
Некоторые функции активируются исключительно через мультимедийку — нет физических кнопок включения подогрева сидений, обогрева руля. А это значит, надо метиться в дисплей, переключаться на соответствующий экран климата, совершать 2–3 лишних движения. Вместо того, чтобы на ощупь легко и приятно нажать на физическую кнопку в одно движение.
Звук
Звучание красивой мультимедийки оказалось так себе — глухое, без выраженных басов. Попытки поколдовать над звуком при помощи эквалайзера провалились — очевидно, акустика здесь слабая и в принципе не в состоянии радовать слух. Да еще и нет физической крутушки громкости — только кнопки.
Подвеска
Жесткость подвески Coolray хороша для трека, но для новосибирских разбитых дорог требуется большая плавность хода. Нет, Coolray неплохо отрабатывает ямы, сглаживая удар, но его постоянно подергивает и потряхивает на любом рельефе. А на скорости эта тряска становится еще более выраженной.
В завершение — о цене автомобиля. Такой, как у нас, в топе стоит 1 499 999 рублей, чуть более простой — на 50 тысяч дешевле. Это, прямо скажем, приличные деньги для «китайца», ведь их можно потратить на более престижных «корейцев» или «французов».