Неожиданно упругий и плотный руль позволяет точно корректировать курс автомобиля, а в режиме «Спорт» он наливается еще большей тяжестью. Как раз тот случай, когда спорт-режим на деле, а не на бумаге меняет настройку рулевого управления. Вкупе с жесткой подвеской и малыми кренами кроссовер превращается в юркий, легко управляемый автомобиль.



А теперь 5 нюансов, которые, впрочем, для кого-то вовсе и не являются минусами.



Кресла

