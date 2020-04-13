3 апреля Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах из-за ситуации с коронавирусом. Согласно документу, заёмщики, если у них сумма кредита не превышает 1,5 миллиона рублей и они смогут подтвердить банку, что их доход за месяц снизился на 30% и больше по сравнению со среднемесячным за прошлый год, могут получить отсрочку сроком до полугода. Многие новосибирцы столкнулись с проблемой: те, у кого нет официального дохода, не могут подтвердить, что он у них сократился. С какими ещё сложностями сталкиваются ипотечники из-за коронавируса, они рассказали журналисту НГС Лизе Пичугиной.
«Это замкнутый круг»
Наталья, бухгалтер, ипотека в банке ВТБ
— Я брала ипотеку в 2018 году. На тот момент я была официально трудоустроена бухгалтером, зарплату платили стабильно, но не полностью вбелую. Когда начался кризис из-за коронавируса, я потеряла работу и осталась одна с ребёнком и ипотекой, с мужем мы в разводе.
Чтобы взять ипотечные каникулы в банке ВТБ, нужно встать на учёт по безработице. Банк просит от нас документы, которые мы должны взять в центре занятости, а центр занятости закрыт. В первые дни перед самоизоляцией, когда всё это началось, я пыталась туда дозвониться, но это было нереально, я убила на это весь день. А когда дозвонилась, мне объяснили, что там просто очень много народу стоит в очереди, эта очередь выходит на улицу.
На прошлых выходных я снова попыталась достучаться до центра занятости. Они выложили на своём сайте адрес почты, я на неё скинула все документы, которые у меня есть, вроде, они рассматривают. Но на регистрацию безработного тоже нужно время. Как мне сейчас получить справку с печатью? Всё в затяжном процессе, хотя платёж уже вот 15 числа должен быть.
На горячую линию банка ВТБ дозвониться тоже невозможно, чтобы что-то узнать. Если дозваниваешься, то тебя отправляют в офис. В офис приезжаешь — говорят, что это всё по горячей линии обсуждается. Замкнутый круг.
То же сейчас с трудоустройством. Я на всех возможных сайтах разместила резюме, у меня хороший опыт, многие организации, где я работала, могут дать мне рекомендации, я и главным бухгалтером работала, есть стаж и все навыки, но толку нет. Кто сейчас, в кризис, будет брать нового сотрудника?
30 марта я написала обращение президенту, мне там ответили, что направили его в Центробанк. Там его рассмотрели, и мне пришёл ответ: либо вы предоставляете справку из центра занятости и подтверждаете свою безработицу, которую, кстати, подтвердить можно только личным присутствием, а я этого не могу сделать, либо пишете доверенность на Центробанк, чтобы они решали эти вопросы от вашего лица. А как я им эту доверенность напишу, если её негде заверить?
Ты попадаешь в такую ситуацию, когда ты ни там, ни здесь. И ты сидишь и ничего не можешь сделать: ни пойти на работу, хотя ты готов работать, ни получить отсрочку платежей. Я пытаюсь всё возможное сделать, но пока очень тяжело и не выходит.
«Деньги есть, но мы боимся их тратить»
Анна, керамист, няня, ипотека в Газпромбанке
— Ипотеку мы брали в 2014 году, как раз перед первым обвалом, на квартиру, в которой сейчас живём. Ставка была 13% с копейками — она и сейчас такая, потому что в 2016 году меня уволили, а рефинансировать ипотеку без официальной зарплаты было нельзя.
Мы платим с пенсии: мамина, которую мы стабильно получаем, и инвалидная, которую тоже ещё год стабильно будем получать. Но пенсию выплатили раньше: одну вместо 11 апреля перечислили 27 марта, другую вместо 21 апреля — 9 апреля. И сейчас мы считаем каждую копейку, чтобы не потратить всё раньше времени, потому что иначе будет не на что жить. То есть сейчас с деньгами, вроде, всё нормально, но мы просто боимся их тратить — времени-то много.
Уже полгода я работаю няней, сижу с малышом подруги. С нового года ввели самозанятость, и если раньше расчёт между нами был сразу, она мне напрямую переводила деньги, теперь наличными отдаёт, потому что она тоже самозанятая и боится, что счета арестуют, а у неё третий ребёнок и тоже ипотека. Она психолог, а сейчас у кого-то отменилась встреча из-за карантина, кто-то истерит, никто на консультации не идёт, мои услуги ей не нужны. И получается, что больше нет этой хоть и небольшой, но прибавки. У мужа работы тоже нет: он работает с сигнализациями, там работы очень мало уже давно.
Мне нет смысла обращаться в банк: у меня нет официальной работы, они ничего не сделают. Тем более, у меня с ним уже был конфликт: однажды возникла серьёзная задолженность, был суд. Банк настаивал, чтобы вообще лишить меня квартиры, но это наше единственное жилье, тут дети прописаны. Суд я выиграла, но банк почему-то думает, что проиграла, — видимо, даже не смотрели судебные документы. Сейчас по параллельному кредиту у меня остаётся 36 тысяч, которые я не могу погасить, потому что у меня арестованы счета.
Решения нет никакого. Сейчас работаю на себя: занимаюсь керамикой, что-то удаётся продать. Пока держимся. Как доживём до мая, просто не знаю.
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Банки, в принципе, готовы помогать своим заёмщикам, правда, как выяснилось, не всем: кто сможет получить отсрочку по платежам, рассказываем здесь.
Пандемия больно ударила почти по всем отраслям экономики. На прошлой неделе бизнесмены признались, что «заморозят» апрель, потому что платить сотрудникам зарплаты им нечем. Сильнее других сфер пострадал общепит — об этом читателям НГС подробно рассказала руководитель сети Kuzina.