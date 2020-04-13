«Это замкнутый круг»

Наталья, бухгалтер, ипотека в банке ВТБ

— Я брала ипотеку в 2018 году. На тот момент я была официально трудоустроена бухгалтером, зарплату платили стабильно, но не полностью вбелую. Когда начался кризис из-за коронавируса, я потеряла работу и осталась одна с ребёнком и ипотекой, с мужем мы в разводе.



Чтобы взять ипотечные каникулы в банке ВТБ, нужно встать на учёт по безработице. Банк просит от нас документы, которые мы должны взять в центре занятости, а центр занятости закрыт. В первые дни перед самоизоляцией, когда всё это началось, я пыталась туда дозвониться, но это было нереально, я убила на это весь день. А когда дозвонилась, мне объяснили, что там просто очень много народу стоит в очереди, эта очередь выходит на улицу.



На прошлых выходных я снова попыталась достучаться до центра занятости. Они выложили на своём сайте адрес почты, я на неё скинула все документы, которые у меня есть, вроде, они рассматривают. Но на регистрацию безработного тоже нужно время. Как мне сейчас получить справку с печатью? Всё в затяжном процессе, хотя платёж уже вот 15 числа должен быть.

