Закусывайте банан анисом: диетолог рассказал, какая еда сделает секс горячим

— На первом месте — нежирное мясо, в котором есть всё необходимое для синтеза тестостерона, в том числе и холестерин — предшественник всех половых гормонов. Но не стоит им увлекаться — для молодого человека употреблять мясо 3–4 раза в неделю вполне достаточно. На второе место можно поставить орехи. Лидер — грецкий орех, полезны также миндаль, фисташки, кунжут, тыквенные семечки, — рассказывает эндокринолог-диетолог Наталья Ефимова.



Не забудьте про рыбу

Ещё один ценный продукт — рыба северных морей (камбала и скумбрия). В ней содержится белок, фосфор, кальций, йод, который необходим для нормальной функции щитовидной (гормоны которой способствуют синтезу тестостерона) и половых желёз. Полезнее всего запечённая рыба или приготовленная на пару. Также не отказывайтесь от перепелиных и куриных яиц. И не увлекайтесь всем и сразу, особенно перед романтической встречей. Ужин должен быть лёгким.



На столе должны быть фрукты

— Для достаточного поступления микроэлементов нужны овощи, фрукты и зелень. Из фруктов для разжигания страсти хороши бананы, ананасы, клубника. Они улучшают настроение и являются афродизиаками, плюс содержат витамины, — объясняет Наталья Ефимова. — Ещё полезны любые злаки, которые кроме витаминов группы В содержат клетчатку, нормализующую работу ЖКТ, за счёт чего улучшается и кровообращение органов малого таза.

