В последний вагон: почему женщины торопятся рожать, а в итоге становятся несчастными (неважно — получилось или нет)

«Я еще молода, некуда спешить, можно присматриваться», а потом — оп, и выбирать становится не из кого. Всех приличных парней разобрали подружки и как начали рожать одна за другой. И вроде вы не хотели детей, но вдруг обнаруживаете себя у полок с младенческими распашонками и слезами на глазах. Разобраться в том, почему у женщины начинают «тикать часики», как с этим бороться и надо ли, мы попросили экспертов — кандидата медицинских наук, врача акушер-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгению Пекареву и сексолога, психолога и секс-коуча Анну Малышеву.
Куда мы спешим
Под «тикающими часиками» обычно подразумевают период, когда у женщины вскоре могут начаться проблемы с фертильностью из-за возраста, а она хотела бы успеть родить ребенка.
Врач акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет — пока женщина менструирует, у неё есть шанс забеременеть. Когда же менструальная функция начинает угасать, то и фертильность ее сразу снижается.
— Обычно менопауза наступает в возрасте 47–52 лет. Хотя в Америке никто не удивляется ее наступлению и с 37 лет. Ранняя менопауза регистрируется в возрасте до 40 лет, поздняя — до 56–65 лет, — объясняет гинеколог.
Снижение фертильности может происходить не только из-за возраста. По мнению эксперта, в репродуктивном периоде это связано с абортами, воспалительными заболеваниями органов малого таза, снижением овариального резерва (количества фолликулов в яичниках) как генетически запрограммированного, так и после хирургического лечения, с наличием миомы матки и наружного или внутреннего эндометриоза.
Евгения говорит, что волноваться женщине нужно тогда, когда ее что-то беспокоит вне зависимости от возраста.
Секс-коуч Анна Малышева считает, что если женщине кажется, что «часики тикают» и ей нужно поторопиться с замужеством и рождением ребёнка, то первое, о чем стоит подумать — моё ли это истинное желание или я поддаюсь влиянию извне?
На практике чаще происходит второе. Люди заводят детей совсем не тогда, когда реально готовы к этому. Вот какие доводы сексолог регулярно слышит у себя в группах и на консультациях:
- все подруги уже замужем и с детьми, а ты-то уже когда;
- пока будешь ждать готовности, рожать уже поздно будет;
- рожать надо до 30. Так как потом велик риск родить больного;
- кому ты нужна потом будешь старая (иногда эта «старость» начинается уже с 25 лет)?
По мнению психолога, единственная веская причина для рождения детей — это желание дарить любовь.
— Ощущение наполненности и желание дать место новой жизни. Только это психологически здоровый посыл для рождения ребёнка, — заключает Малышева.
А вы почему родили?
Если женщина всё-таки поддается панике и давлению общества и рожает ребенка без желания, то он часто становится причиной всех ее последующих неудач — не построила карьеру, могла найти мужа получше и так далее.
«Самый тяжкий груз, который ложится на плечи ребёнка, — это груз несбывшихся ожиданий его родителей»
— Несчастливая в личной жизни женщина говорит ребёнку: «Я всю жизнь на тебя положила». Это позиция жертвы. Жертвы, которая становится тираном для своих ребёнка и мужа. Этот укор самопожертвования разрушает и саму женщину, здоровье и любые отношения её жизни, — считает психолог.
Кавалер скрылся в закат
По мнению Анны Малышевой, сколько бы лет не было женщине, спешка в поиске партнёра для нее — плохой помощник. Лучшие отношения у тех, кто входит в них без списка ожиданий от мужчины.
— Если вы идёте на любое знакомство с «серьёзными намерениями» и каждого нового знакомого внутренним сканером просвечиваете на предмет потенциального замужества, будьте готовы к неудачам. Любой мужчина считывает это бессознательно, — говорит секс-коуч.
Отношения, которые люди затевают из нужды, обречены на отсутствие близости и доверия. Это отражается и на сексуальных отношениях.
Что думает врач?
Средний возраст женщин, которые рожали впервые в СССР, — 23,6 года. Сейчас в России средний возраст первородящей женщины — 30,5 года. В крупных мегаполисах за последние годы в 2 раза увеличилось число женщин, рожающих впервые в возрасте 35+ лет, и в 2,5 раза больше женщин, рожающих первенца в возрасте 40+. Евгения Пекарева объясняет — эти изменения связаны с урбанизацией, с желанием построить сначала карьеру, а потом семью. Она говорит, что акушеры-гинекологи не одобряют, но и не осуждают это.
— С 36 лет начинает снижаться овариальный резерв у женщин, а после 40 лет чаще встречается экстрагенитальная патология, а также всем известные миома, эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза, которые осложняют наступление, течение беременности и послеродовый период, — уточняет врач.
По мнению Евгении, фраза «Вам рожать пора» для врача совершенно неуместна. Однако так говорят даже в платных клиниках. Но, возможно, это субъективное мнение автора. Вам так говорили?
Мужчинам можно не торопиться, но...
Эксперт объясняет — в возрасте от 20 до 40 лет на фоне полного здоровья у мужчин, как правило, нет проблем с зачатием. После 45 лет отмечается снижение репродуктивного потенциала: качество эякулята ухудшается, появляются хронические заболевания (простатит, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и так далее), которые также снижают фертильность.
— В 40% случаев бесплодных браков сейчас выявляется именно мужской фактор как причина ненаступления беременности, потому что между здоровой эрекцией и фертильностью не всегда можно ставить знак равно. Так что дело не только в возрасте, — говорит гинеколог.
Если не буду рожать — заболею
По мнению акушера-гинеколога, если женщина регулярно проходит диспансеризацию, посещает врача, сдаёт ежегодно мазок на ВПЧ и онкоцитологию, делает УЗИ органов малого таза и молочных желёз, то у неё есть все шансы сохранить своё репродуктивное здоровье, даже не рожая.
— Но стоит отметить, что без беременности у женщины возрастает риск гиперплазии эндометрия, образования функциональных кист яичника, развития миомы и эндометриоза. Наши бабушки рожали по 6–8 детей и менструировали за всю жизнь не более 50 раз. Сейчас женщины рожают в среднем 1 ребёнка и менструируют до 500 раз, что повышает у них те же риски, что и у нерожавших, — заключает специалист.
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