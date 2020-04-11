В последний вагон: почему женщины торопятся рожать, а в итоге становятся несчастными (неважно — получилось или нет)

Куда мы спешим

Под «тикающими часиками» обычно подразумевают период, когда у женщины вскоре могут начаться проблемы с фертильностью из-за возраста, а она хотела бы успеть родить ребенка.

Врач акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет — пока женщина менструирует, у неё есть шанс забеременеть. Когда же менструальная функция начинает угасать, то и фертильность ее сразу снижается.

— Обычно менопауза наступает в возрасте 47–52 лет. Хотя в Америке никто не удивляется ее наступлению и с 37 лет. Ранняя менопауза регистрируется в возрасте до 40 лет, поздняя — до 56–65 лет, — объясняет гинеколог.

Снижение фертильности может происходить не только из-за возраста. По мнению эксперта, в репродуктивном периоде это связано с абортами, воспалительными заболеваниями органов малого таза, снижением овариального резерва (количества фолликулов в яичниках) как генетически запрограммированного, так и после хирургического лечения, с наличием миомы матки и наружного или внутреннего эндометриоза.

Евгения говорит, что волноваться женщине нужно тогда, когда ее что-то беспокоит вне зависимости от возраста.