Не знаем, слабенький ли знак Рыб для Меркурия. Но шустрая планета действительно затормозила. Насколько глобальными были ошибки, покажет время. А власть и контроль — вполне актуально.



— После 10 марта появится стойкое ощущение, что жизнь набирает обороты и входит в привычную колею с обыденными делами, планами, суетой. Жизненную, но, в общем, приятную. Считайте, что 2020-й по-настоящему развернет крылья именно в марте, — говорит астролог.



Ну, как сказать. Возможно, вторая половина 2020 года действительно позволит развернуть прижатые крылья. Но пока как-то нет ощущения, что жизнь входит в привычную колею. Скорее, наоборот.



Астролог Тамара Глоба сказала, что все будет хорошо.



— Сложившаяся ситуация в отношениях с европейскими странами движется к хорошему завершению. Политики найдут общие точки соприкосновения, договорятся о взаимодействии в различных сферах. Начнется эпоха процветания, благополучия и образования новой системы финансов, — говорится в ее прогнозе.



Хотелось бы верить, Тамара. И чтобы новая система финансов была не только пособием по безработице.