Астрологи, гороскопы, знаки Зодиака — нет, не волнуйтесь, мы не будем говорить о том, что ждет человечество в ближайшее время. Да и не можем, потому что не знаем. Для многих (если не для большинства) астрология — это что-то из области развлечений: прочитать, немножко подумать про свою жизнь и тут же все это забыть. Интересно, а что астрологи обещали нам на 2020-й год? Мы нашли гороскоп из прошлого — его давали на будущее, которое уже наступило. Смотрим в картинках, о чем рассказали Меркурий с Юпитером российским астрологам.
Мы взяли первые попавшиеся гороскопы, которые выдал поисковик. Неудивительно, что в первых строчках прогнозы астрологов, имена которых более-менее на слуху.
Итак, астрологический прогноз на 2020 год от Василисы Володиной, одной из ведущих шоу «Давай поженимся».
— Если жизнь стала жвачкой, потерявшей вкус, используйте 2020 год для того, чтобы выйти в новое пространство и увидеть другие краски, — говорит астролог. — Жизнь радушно распахивает дверь для каждого из нас. И пускай это поначалу кажется волнующим и, возможно, слегка страшноватым, как в компьютерной игре, все равно за ней совершенно иной мир. Ваша новая жизнь.
Не знаем, что именно имели ввиду звезды и сама астролог, но краски вокруг действительно изменились. А двери не открылись, а пока, скорее, закрылись для каждого из нас. Да, это кажется волнующим и слегка страшноватым — мы действительно чувствуем себя немного в кино. Но вот уйти в совершенно иной мир не хотелось бы. Пусть будет немного другой, но знакомый.
— С 10 по 15 января и сразу после этих дней есть все основания ждать важных ситуаций для всего земного шара. Их смысл будет тесно связан со словами «власть» и «контроль», — говорилось в гороскопе на 2020 год. — Начиная с 17 февраля и до 10 марта Меркурий будет проходить первую петлю своей ретроградности — он пойдет по небу вспять для земного наблюдателя, да еще и в слабеньком для себя знаке Рыб. А значит, все дела этой шустрой обычно планеты будут нещадно тормозить. Это время не слишком хорошо для оформления документов, поездок в новые места, а также всех видов интеллектуальных испытаний. А вот для глобальной работы над ошибками вторая половина месяца подойдет прекрасно.
Не знаем, слабенький ли знак Рыб для Меркурия. Но шустрая планета действительно затормозила. Насколько глобальными были ошибки, покажет время. А власть и контроль — вполне актуально.
— После 10 марта появится стойкое ощущение, что жизнь набирает обороты и входит в привычную колею с обыденными делами, планами, суетой. Жизненную, но, в общем, приятную. Считайте, что 2020-й по-настоящему развернет крылья именно в марте, — говорит астролог.
Ну, как сказать. Возможно, вторая половина 2020 года действительно позволит развернуть прижатые крылья. Но пока как-то нет ощущения, что жизнь входит в привычную колею. Скорее, наоборот.
Астролог Тамара Глоба сказала, что все будет хорошо.
— Сложившаяся ситуация в отношениях с европейскими странами движется к хорошему завершению. Политики найдут общие точки соприкосновения, договорятся о взаимодействии в различных сферах. Начнется эпоха процветания, благополучия и образования новой системы финансов, — говорится в ее прогнозе.
Хотелось бы верить, Тамара. И чтобы новая система финансов была не только пособием по безработице.
Некий Алексей Агафонов, который представляется на своем сайте «Козерог, 57 лет», предупредил о сложностях.
— Год будет непростой, напряженный, полный противоречий. Ветер будущего будет расшатывать стены твердыни Козерога. Он начнет дуть, когда Сатурн перейдет в Водолея 22 марта 2020 года, — говорит астролог.
Уж не знаем, кто там в кого перешел, но ветер действительно пошел расшатывать стены твердыни.
— С этого момента в программу Козерога будет внедряться «вирус» будущего, то есть демократия, социальные лифты, новые технологии, прогрессивный налог, свободный обмен информацией. С другой стороны, это может быть вирус (без кавычек) анархии и либерального глобализма… Положение будет усложняться тем, что весной (примерно 20 марта — 7 апреля) достаточно резко начнутся новые тенденции в мире в целом, и напряжение вне и внутри страны усилится.
Первое, что врезается в память, это, конечно, вирус — хоть в кавычках, хоть без. С тем, что начнутся новые тенденции, не поспоришь. А напряжение внутри страны уже чувствуется.
Астрологи некого интернет-журнала «Луна сегодня» рассказали про то, чего ждать от символа года по восточному календарю.
— Крыса благосклонно относится к тем людям, которые инвестируют средства в собственные эмоции. Она щедро одарит тех людей, кто никогда не жалеет денег на душевную встряску: концерты, путешествия, походы, обучение. Так что для всех путешественников в 2020 году зеленый свет.
Хорошая душевная встряска. Зеленый свет, пожалуй, лишь путешествующим по интернету.
На страницах «Комсомольской правды» — сплошной оптимизм от астрологов.
— Покупку большой недвижимости или крупных накоплений Вселенная не обещает, но то, что в этот год вам не нужно будет постоянно думать о заработке и получится отложить на отпуск и роскошную шубу, — гарантируем.
Ну что ж, год еще не закончился, может, так все и будет. Но пока видна перспектива отложить отпуск, а не отложить на отпуск.
Один из журналов о загадочном и неопознанном говорит, что март не будет слишком отличаться от зимних месяцев.
— Но, начиная с апреля, мы можем столкнуться с важными качественными переменами в нашей жизни. Даже если эти изменения покажутся вам неприятными сюрпризами, гороскоп советует отнестись к ним как к счастливым неожиданностям. Кому-то придется искать новую работу, кого-то ожидает переезд, а кто-то получит предложение, от которого не сможет отказаться. Но в итоге все перемены пойдут нам на пользу.
Средняя температура по больнице — примерно так. Кому-то будет хорошо. Кому-то не очень. Хорошо, если действительно все перемены пойдут на пользу.
А новосибирские врачи пока не так оптимистичны. Недавно они дали прогноз о приросте больных с коронавирусом. И он уже начинает сбываться: в субботу семь горожан заразились COVID-19, а в воскресенье стало известно еще о десяти заболевших.