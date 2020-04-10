— Кто это контролирует?

— В том-то и дело, что никто не контролирует. Мы же не будем у входа с дубинками стоять и считать людей. Просто оговариваем это сразу. И вообще мы не рекомендуем устраивать многочисленные прощания, просим приходить только самых близких. Либо несколько часов брать на одно только прощание. Люди с пониманием относятся, сейчас действительно всё меньше людей приходит на похороны. Все понимают, что происходит.

— А как проходят сейчас поминки?

— Только дома. Единственный вариант — организовываем доставку меню домой. Только такой вариант. И всё.

— На кладбище как-то соблюдают карантинные нормы?

— Никак не соблюдают. Опять же мы рекомендуем не собираться больше 10 человек, соблюдать дистанцию. Но возле гроба не расчертишь землю, чтобы по полтора метра друг от друга стояли. Люди сами по себе, никаких определённых требований нет. От Роспотребнадзора у нас никакой бумаги до сих пор не было. Поэтому на самом деле все ритуальные фирмы работают так, как хотят. Даже вот про прощание по 10 человек — это наше самостоятельное решение. Опять же у ритуальных фирм нет своих залов прощания, мы арендуем эти залы. А там всем говорят вот такие условия. Поэтому рекомендацию про 10 человек вынуждены соблюдать все ритуальные агенства.