Новосибирск продолжает жить в условиях самоизоляции, и многим сферам бизнеса приходится перестраиваться под новые условия. Ритуальные услуги не исключение. Соблюдают ли карантинные рекомендации во время похорон? Где проводят поминки, когда все рестораны и банкетные залы закрыты? Появились ли похоронные мошенники и почему эту сферу никто не контролирует — рассказал сотрудник одного из агентств ритуальных услуг.
— Особо ничего не изменилось. Хотя мы принимаем все меры предосторожности, какие могут быть. Прощание у нас сократили до 10 человек максимум. В зале просто нельзя собираться больше. 10 человек попрощались с покойным, заходят следующие. Всё как и везде. Все, кто приходит на прощание, должны быть в масках.
— Кто это контролирует?
— В том-то и дело, что никто не контролирует. Мы же не будем у входа с дубинками стоять и считать людей. Просто оговариваем это сразу. И вообще мы не рекомендуем устраивать многочисленные прощания, просим приходить только самых близких. Либо несколько часов брать на одно только прощание. Люди с пониманием относятся, сейчас действительно всё меньше людей приходит на похороны. Все понимают, что происходит.
— А как проходят сейчас поминки?
— Только дома. Единственный вариант — организовываем доставку меню домой. Только такой вариант. И всё.
— На кладбище как-то соблюдают карантинные нормы?
— Никак не соблюдают. Опять же мы рекомендуем не собираться больше 10 человек, соблюдать дистанцию. Но возле гроба не расчертишь землю, чтобы по полтора метра друг от друга стояли. Люди сами по себе, никаких определённых требований нет. От Роспотребнадзора у нас никакой бумаги до сих пор не было. Поэтому на самом деле все ритуальные фирмы работают так, как хотят. Даже вот про прощание по 10 человек — это наше самостоятельное решение. Опять же у ритуальных фирм нет своих залов прощания, мы арендуем эти залы. А там всем говорят вот такие условия. Поэтому рекомендацию про 10 человек вынуждены соблюдать все ритуальные агенства.
— В Екатеринбурге активизировались «чёрные мошенники», которые говорят людям, что на кладбища ходить запрещено, и берут с людей намного больше обычной цены...
— У нас такого точно нет. Ничего абсолютно не изменилось.
— А цены?
— И цены. Новосибирский крематорий только поднял цены. Но они не в связи с коронавирусом, они объясняют это тем, что евро подорожал. У остальных — без изменений. Мы уже лет десять не поднимали цены.
— За последнее время больше стало умерших?
— Как было, так и есть. Волнами идёт, то умирают, то не умирают. Тут не угадаешь. Чтобы люди кинулись скупать похоронные принадлежности — такого тоже нет.
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