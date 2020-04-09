А что делать с бровями?



Самоизоляция — самое время отрастить, напитать и восстановить брови, уверена мастер Юлия Ижик.



— Что сейчас каждая девушка может сделать для себя и своего мастера — это улучшить качество бровей! Рецепт простой: в ближайшей аптеке купите масло персика, миндаля или абрикоса. Если будет масло усьмы, берите два! Оно самое эффективное для бровей, — советует Юлия Ижик. — Сделайте самомассаж бровей, аккуратно защипывая их пальцами. Затем нанесите небольшое количество масла на брови. Если кожа склонна к жирности, то через 30 минут удалите масло тоником. Делать так можно каждый день! Это способствует росту и восстанавливает структуру волоса.



С ресницами тоже так прокатит?



Качественно сделанные ресницы и после месяца в карантине не должны приносить своей хозяйке дискомфорта. Снимать их мастера советуют всё же в салоне. Но если во время изоляции что-то пошло не так, реснички стали перекручиваться, лезть в глаза и мешать вам жить, то попробовать самостоятельно от них избавиться всё же можно. Главное — делать это аккуратно, чтобы вместе с пучками наращённых не остаться без собственных ресниц.