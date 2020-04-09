Пока салоны красоты закрыты из-за коронавируса, их клиенты пытаются придумать, что же сделать с отросшими волосами, ногтями, ресницами, бровями и увядшей кожей. В соцсетях плодится всё больше советов на эту тему, но не все из них действенные и безопасные. Как пережить карантин и не превратиться из красавицы в чудовище — мы узнали у парикмахера, косметологов и других специалистов.
Если ногти превратились в когти
За пару недель изоляции ваши ногти вымахали так быстро, что цепляются за всё вокруг, гель-лак потрескался, а дизайн уже приелся настолько, что вызывает раздражение? Выход из этой ситуации в домашних условиях есть. Но придётся запастись специальными материалами и временем (благо его во время изоляции должно быть предостаточно).
Итак, вам потребуются жидкость для снятия гель-лака, специальная апельсиновая палочка, фольга и пилочка абразивностью
А что делать с бровями?
Самоизоляция — самое время отрастить, напитать и восстановить брови, уверена мастер Юлия Ижик.
— Что сейчас каждая девушка может сделать для себя и своего мастера — это улучшить качество бровей! Рецепт простой: в ближайшей аптеке купите масло персика, миндаля или абрикоса. Если будет масло усьмы, берите два! Оно самое эффективное для бровей, — советует Юлия Ижик. — Сделайте самомассаж бровей, аккуратно защипывая их пальцами. Затем нанесите небольшое количество масла на брови. Если кожа склонна к жирности, то через
С ресницами тоже так прокатит?
Качественно сделанные ресницы и после месяца в карантине не должны приносить своей хозяйке дискомфорта. Снимать их мастера советуют всё же в салоне. Но если во время изоляции что-то пошло не так, реснички стали перекручиваться, лезть в глаза и мешать вам жить, то попробовать самостоятельно от них избавиться всё же можно. Главное — делать это аккуратно, чтобы вместе с пучками наращённых не остаться без собственных ресниц.
— Ни в коем случае нельзя наращённые реснички выдирать, так как они отлетят вместе со своими родными, и на восстановление уйдёт не один месяц, — советует специалист по ресницам Валерия Рылова. — Никакие жирные кремы, масла, паровые ингаляции, глазные капли в снятии ресничек в домашних условиях вам не помогут. Единственное, что может растворить клей, — это ремувер. Его можно найти в профессиональных магазинах, в том числе заказать с доставкой через интернет. Самым безопасным считается кремовый — у него густая консистенция. Это очень важно, потому что он не сможет затечь вам в глаза. Обязательно посмотрите видео, как правильно снять ресницы ремувером. Их полно на ютьюбе. Процедура снятия должна проходить только на закрытых глазках. Попросите родственников вам помочь. Я как-то раз просила мужа снять мне реснички.
Ресницы так же, как и брови, любят ежедневный масляный уход. Подойдут масло усьмы, касторовое, персиковое, миндальное и другие.
— Масло нужно наносить каждый раз перед сном на очищенные реснички. Аккуратно, не попадая на слизистую глаза, — уточняет Валерия Рылова.
А если волосы стали как воронье гнездо?
Вагон времени, которое появилось в самоизоляции, парикмахер Дина Казанчеева советует посвятить тому, чтобы научиться правильно мыть голову. Именно это, по словам мастера, поможет вашим волосам выйти из периода карантина с минимальными потерями.
— Мыть голову шампунем нужно дважды. Даже если моете каждый день. Даже если шампунь хорошо пенится с первого раза, — подчёркивает Дина Казанчеева. — Первое нанесение шампуня смывает поверхностную грязь: стайлинг, пыль и так далее. Второе нанесение — это уже непосредственное мытье. Также важно понимать, что шампунь нужен для кожи головы. Поэтому жулькать, стирать, шоркать сами волосы, тем более длину ни в коем случае нельзя. Кожу моем массажными движениями пальцев, тщательно смываем шампунь водой по направлению к кончикам волос. Далее слегка отжимаем волосы от лишней влаги, наносим бальзам на всю длину, держим две-пять минут и смываем. Окрашенным блондинкам эту процедуру можно повторить дважды. Тщательно смывайте бальзамы, иначе могут закупориваться поры кожи, появятся шелушение и жирность. Раз в
Успешно бороться с секущимися кончиками в домашних условиях, по словам парикмахера, самостоятельно вряд ли получится. Но можно минимизировать их появление.
— Волосы у нас секутся от трения. А все остальные факторы лишь сопутствующие. Даже если вы не будете пользоваться феном, плойками и окрашивать волосы, они всё равно будут сечься. Поэтому-то волосы стирать, тереть и шоркать во время мытья головы не нужно — ни руками, ни полотенцем, — уточняет Дина Казанчеева. — Волосы создают трение, даже соприкасаясь между собой. В зоне челки, на висках и затылке у нас и без того волосы тонкие, а мы ещё бесконечно поправляем, убираем их, накручиваем на палец, убираем за уши. Поэтому в этих местах они обычно самые короткие — они попросту обламываются. На затылке волосы трутся об одежду.
Избавляться от отросших после окрашивания корней специалист также рекомендует в салоне. Но на время можно сгладить эффект с помощью оттеночных шампуней и бальзамов.
— Блондинкам можно пользоваться оттеночными шампунями, бальзамами и масками для нейтрализации желтизны. Седину можно камуфлировать спреями для мгновенного закрашивания седины, но лишь до следующего мытья головы. А вот экспериментировать с самостоятельным окрашиванием лучше не надо, ведь это добавит работы вашему мастеру и опустошит и без того неполный кошелек. Самый верный совет — всё же дождаться открытия салонов красоты и окрасить волосы у специалиста, — советует Дина Казанчеева.
Ну а с морщинами как быть?
На ближайший месяц придётся забыть и про профессиональные салонные чистки лица, мезотерапии, контурные пластики и так далее. Что же делать тем, кто не мыслит жизни без регулярного похода к косметологу? Специалисты советуют уделить появившееся свободное время домашнему уходу за кожей. Не забывайте следовать формуле: очищение, тонизирование, увлажнение и питание.
— Утро обязательно начинаем с умывания с использованием вашего средства очищения в зависимости от типа кожи (пенка, молочко и так далее). Далее наносим тоник, сыворотку и крем с SPF. И только после этого — макияж, — рекомендует косметолог Яна Воробьёва. — Вечером всё то же по классической схеме: демакияж, очищение, тоник, крем, специальный крем для кожи вокруг глаз и его же наносим на кожу шеи и декольте. Самой важной ступенью в домашнем уходе является не сыворотка и не маска, а ночной крем. Именно он обладает большей концентрацией необходимых вашей коже веществ и возможностью «работать» целую ночь. И не забываем про глубокое очищение пилингами и скрабами, а затем питание вашей кожи масками. Но не чаще одного–двух раз в неделю.
Косметолог Оксана Зотова советует заменить вредную для кожи водопроводную воду минеральной или кипячённой и обогащённой отварами трав. Дневной крем надо наносить за
— Несколько раз в неделю наносите на кожу натуральные масла для омоложения. Можно использовать масло аргана, розы маскеты, бессмертника, примулы вечерней. Это необходимо делать по вечерам, наносить на влажную кожу массажными движениями, а сверху — увлажняющий крем, — говорит Оксана Зотова. — C отёками под глазами можно справиться при помощи сырого картофеля. Натрите его и положите по столовой ложке на приготовленные заранее марлевые тампоны. Прикладывайте такую аппликацию к нижнему веку на
А вот простой рецепт питательной маски для лица для нормальной кожи от Оксаны Зотовой: смешайте столовую ложку домашнего творога со столовой ложкой оливкового масла, добавьте немного морковного сока и коровьего молока и хорошо перемешайте. Обязательно попробуйте такую маску, если у вас нет аллергии на эти компоненты. Нанесите её на кожу на
Что ещё можно использовать в качестве масок без вреда для кожи? Косметолог Яна Воробьёва предлагает для этого сметану, огурец или алоэ. А для жирной кожи — маску из глины.
— Глину мешаем не с водой, а с тоником для лучшего эффекта. При этом не забываем, что глиняным маскам нельзя давать высыхать, поэтому накладываем слой потолще, сверху закрываем влажной салфеткой или мокрым полотенцем или прыскаем периодически термальной водой, — подсказывает Яна Воробьёва. — Избавиться от отёков с утра помогут кубики льда. Приложите их к глазам — это всегда работает. А для лучшего эффекта можно поэкспериментировать с составом. Например, лёд из зелёного чая замечательно тонизирует кожу, возвращает лицу утраченную свежесть и сияние, снимает отёчность. Ромашка прекрасно освежает, смягчает и очищает сухую и нормальную, матирует жирную кожу, а также оказывает противовоспалительное, успокаивающее и антисептическое воздействие на проблемную кожу. И не забываем протирать лицо только по массажным линиям!
При этом косметолог советует избегать масок из мёда, лимона, перемолотых ягод и фруктов, чтобы не спровоцировать аллергию или раздражение, не добавлять в маски соду и перекись водорода, чтобы не получить ожог.
— Не использовать домашние скрабы из перемолотых зёрен кофе, сахара, соли и любых абразивных частичек. Они лишь царапают вашу кожу и увеличивают риск появления прыщиков и неровного тона, — советует Яна Воробьёва. — А тем, у кого чувствительная кожа, акне, розацеа или купероз, настоятельно рекомендую не экспериментировать.
И напоследок — про руки
О коже рук, которые сейчас так активно обрабатывают антисептиками, тоже стоит позаботиться.
— Если у вас есть возможность помыть руки с антибактериальным мылом, то лучше воспользуйтесь им, а антисептик используйте только в крайних случаях, когда нет других вариантов, — говорит Яна Воробьёва. — Мыло не так сильно сказывается на коже рук, у которой сейчас и так не лучшие времена. Не забывайте увлажнять и ухаживать за кожей рук. Если она стала совсем сухой, то можете наносить на руки увлажняющие маски для лица. А ещё перед тем как нанести крем, можно руки порадовать сывороткой с гиалуроновой кислотой — так кожа больше напитается и быстрее заживет, если вдруг уже стала трескаться.