«Не готов её бросить»: сибиряк нашел на трассе собаку со следом от шины — ей вставили пластину в позвоночник

На базу реабилитации животных в Кольцово, где содержатся животные с тяжелой судьбой, попала собака по имени Рыбка. Сейчас она в стационаре, приходит в себя после операции — предположительно, Рыбку переехала машина, когда она спала в придорожной яме — на ней остался след от шин. У собаки диагностировали перелом позвоночных дисков, смещение внутренних органов и адреналовый шок — Рыбка не могла нормально дышать. Волонтер базы Екатерина Емельянова рассказала НГС её историю, сейчас собака находится в стационаре, а после восстановления будет возвращена человеку, который её нашел, но сможет ли он оставить её у себя — пока неизвестно.
— К нам обратились люди, нашедшие её на дороге. Это произошло в четверг на прошлой неделе. Собака была доставлена в ветеринарную клинику, где её осмотрели, сделали рентгеновские снимки, назначили план лечения, — рассказывает Екатерина.
Рыбка — бездомная взрослая собака черного цвета, с «носочками» на лапах и белой грудкой. Её так назвали, потому что в клинику она приехала в рыбацких санях (чтобы не брать на руки и не усугубить травму). Осмотр врачей показал, что, вероятно, собака лежала на дороге или обочине, скорее всего, в приямке. Её не заметили и проехали по ней, от нагрузки остался след от протектора шины на шерсти.
Из-за наезда у собаки произошел перелом позвоночных дисков, смещение внутренних органов, отказали задние лапы. Помимо этого случился адреналовый шок — когда из-за сильного стресса нет возможности нормально дышать. Зажим в области грудной клетки вызывал болевые ощущения, от которых сложно избавиться без врачебного вмешательства.
— Собаку к нам на базу привёз Николай, уже после диагностики в клинике — это обязательная процедура перед попаданием на базу, для подготовки к операции, — продолжает Екатерина. — В течение трех дней собаке была рекомендована инфузионная терапия для снятия отёка, обезболивающие. В пятницу Рыбке повезло попасть к остеопату, которая помогла восстановить ей дыхание, снять зажим в груди. В воскресенье сделали операцию по фиксации позвоночника, вставили штифты, фиксирующие межпозвоночные диски.
По словам волонтёра, Рыбка терпеливо переносит все манипуляции и послеоперационный уход. Ежедневно она принимает рекомендованную терапию и специальное питание. У собаки появился аппетит, но Екатерина говорит, что пока сложно сказать, что всё позади — впереди самый сложный и длительный этап восстановления (возможно, Рыбку ждёт работа с реабилитологом — массаж, бассейн и другие процедуры).
О пристрое Рыбки пока речи не идёт — состояние её здоровья пока далеко от удовлетворительного. Если она не найдет владельца в процессе восстановления, то её возвратят сибиряку, который её нашел.
— У нас есть регламент приема животных на базу: при передаче нам животного заключается акт приёма-передачи, по которому определяется, что после того, как животное становится клинически здорово, то оно возвращается куратору. В данном случае куратор — Николай. Собственно, ему и будем возвращать, если Рыбку раньше не приметят. Согласен он будет или нет — на его совести. Но, похоже, да, не готов её бросить, — рассуждает волонтёр. — О судьбе Рыбки без вмешательства людей говорить сложно. Ведь она бы умерла от невозможности передвигаться и нормально дышать или осталась бы инвалидом навсегда, но таким крайне сложно выжить на улице.
Если вы любите животных и хотите помочь воспитанникам базы, это можно сделать, купив корма, расходные материалы и лекарства.
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