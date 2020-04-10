«Не готов её бросить»: сибиряк нашел на трассе собаку со следом от шины — ей вставили пластину в позвоночник

По словам волонтёра, Рыбка терпеливо переносит все манипуляции и послеоперационный уход. Ежедневно она принимает рекомендованную терапию и специальное питание. У собаки появился аппетит, но Екатерина говорит, что пока сложно сказать, что всё позади — впереди самый сложный и длительный этап восстановления (возможно, Рыбку ждёт работа с реабилитологом — массаж, бассейн и другие процедуры).

О пристрое Рыбки пока речи не идёт — состояние её здоровья пока далеко от удовлетворительного. Если она не найдет владельца в процессе восстановления, то её возвратят сибиряку, который её нашел.

— У нас есть регламент приема животных на базу: при передаче нам животного заключается акт приёма-передачи, по которому определяется, что после того, как животное становится клинически здорово, то оно возвращается куратору. В данном случае куратор — Николай. Собственно, ему и будем возвращать, если Рыбку раньше не приметят. Согласен он будет или нет — на его совести. Но, похоже, да, не готов её бросить, — рассуждает волонтёр. — О судьбе Рыбки без вмешательства людей говорить сложно. Ведь она бы умерла от невозможности передвигаться и нормально дышать или осталась бы инвалидом навсегда, но таким крайне сложно выжить на улице.