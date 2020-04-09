Все проклинают спекулянтов, продающих маски втридорога. А зря. Колонка о ненужном ограничении цен

На этой неделе российское правительство выпустило постановление, которое ограничивает торговую и оптовую наценку на медицинские маски, перчатки, респираторы и марлю. Кроме того, постановление запрещает торговать этими товарами в обычных магазинах. Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что любые ограничения такого рода лишь усугубят проблему дефицита. Почему — читайте в его авторской колонке.
Удивительно. На дворе 2020 год, социализм в нашей стране приказал долго жить еще лет 30 назад, в условиях рыночной экономики уже выросло целое поколение. Но случись что — публика начинает наперебой проклинать «спекулянтов». Самый свежий объект такой ненависти — продавцы масок и антисептиков. И ладно бы это делали люди пенсионного возраста, но подобные претензии звучат и от вполне молодых ещё людей. Налицо полное непонимание частью общества того, как устроен этот мир.
Шустрые предприниматели снимают сливки
В обычной жизни ни маски, ни антисептики, ни респираторы не были нужны в том количестве, в котором люди их покупают сейчас. Спрос вырос даже не в разы, а на порядки. Причем вырос не в одной стране (тогда их можно было быстро импортировать), а во всём мире. По-хорошему, конечно, правительство могло подстраховаться и заказать эти товары заранее, но еще два месяца назад этому никто не придавал особого значения (помните ложную версию про то, что COVID-19 поражает только азиатов?).
И что же делать теперь? Начать производить нужные товары как можно быстрее — вот и всё. И вот тут-то на помощь приходит ненавидимая публикой жажда наживы. Пока чиновники пересылают друг другу докладные записки и согласования, предприимчивые люди вовсю продают маски, которые шьют небольшие цеха. Сейчас таких производителей уже добрый десяток. Есть на любой вкус — от простеньких до сделанных так, что хоть на первые страницы журналов о моде ставь.
То же самое с антисептиком. В отличие от масок, кстати, это действительно полезная вещь — вирус проще всего подцепить, взявшись за дверь в метро, за продукты в супермаркете и так далее. Оптовая цена изопропилового спирта (основное действующее вещество антисептика) ещё недавно была меньше 400 рублей за литр. Сейчас выросла. Но человеку же нужен не спирт в бочке, а удобная маленькая бутылочка. И вот такие бутылочки уже появились в продаже. Сначала в одной торговой сети (не аптечной), потом и повсеместно. В бутылочке 100 миллилитров, а продается она рублей по 200. Кто-то неплохо на этом заработал. И правильно сделал! Иначе мы бы этого антисептика ждали, может быть, до сих пор.
Законы экономики также объективны, как законы физики. От того, что вы их не знаете или отрицаете, они действовать не перестают. Можно ограничить указом силу тяготения, но все равно, подпрыгнув, вы упадете на землю точно так же, как это было до указа.
Как только возникает резкий рост спроса на какой-то товар, на него растет цена. И именно этот рост моментально привлекает к поставкам и производству такого товара наиболее шустрых предпринимателей. Они первыми организуют поставки или выпуск дефицита, выбрасывают его на рынок, снимая сливки. Следом приходит уже средний бизнес — производства, которые уже могут взять на себя серьезные объемы. Им нужно больше времени, но они уже могут себе позволить работать и с более низкой маржой. А потом, если спрос не исчезает, то в игру вступают гиганты — производственные или торговые — со своими огромными объемами, где наценка снижается и вовсе до каких-нибудь 5–6%.
Почему нельзя ограничивать цены (эффект будет обратным)
Так и только так это работает. Любые попытки механически, путем постановлений и законов ограничить возможность получения прибыли приводят только к тому, что количество желающих что-то делать в этой сфере резко снижается. А цена остаётся такой, какой её делает спрос. Либо товар просто исчезает из свободной продажи. Пытаться сдержать рост цен введением каких ограничений наценки — это как черпать воду решетом. Уверяю вас, предприимчивые люди найдут как эти ограничения обойти.
Сбить цены, сохранив доступность товара, можно единственным способом — выбросив его на рынок в достаточном количестве. В конце этой недели, например, в аптеках Новосибирска наконец-то появились одноразовые медицинские маски. Стоят они всё ещё дороговато (40 рублей за штуку), теперь уже «спекулянты» физически не смогут продавать их по 70. Не будем вспоминать, сколько они стоили до эпидемии (меньше рубля за штуку). Но даже уже в первой половине марта оптовая цена (при крупном заказе) на этот товар была в районе 5 рублей. Не знаю уж как из этой цены путем добавления 10 копеек (больше по нынешним правилам нельзя) получилось 40 рублей. Но я уверен, что с бумагами у аптекарей и их поставщиков всё прекрасно.
Конечно, неприятно, когда кто-то пытается заработать на общей беде. Но это неизбежная плата за работающие механизмы экономического стимулирования. Единственное, о чем действительно необходимо позаботиться обществу — чтобы на важном для него направлении не возникло монополизма. Конкуренты (чем больше, тем лучше) будут неминуемо пытаться вырвать друг у друга изо рта кусок выручки, сбивая цены. И только монополист сможет себе позволить продавать товар по той цене, какая ему кажется правильной. Выбора-то у потребителя не будет.
Не верите? А давайте вспомним, насколько дешевле у нас стал бензин с тех пор, как баррель нефти стоит 100 долларов? Ответ — нинасколько. А всё почему? Да потому, что единственным продавцом горючего у нас выступает, по сути, государство. Которое вольно делать на этом рынке всё, что ему заблагорассудится, поскольку полностью регулирует ценообразование через акцизы и контроль за добычей нефти, производством горючего и продажей (через находящиеся в госсобственности «Роснефть» и «Газпром»).
Вам недостаточно государственного регулирования? Ну тогда вы должны быть не против и другого решения правительства, которое (если верить РБК) думает о том, чтобы запретить импорт на российский рынок готового бензина. А то, понимаешь, спекулянты купят в Европе его и по дешёвке будут у нас торговать. Непорядок.
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