Все проклинают спекулянтов, продающих маски втридорога. А зря. Колонка о ненужном ограничении цен

Шустрые предприниматели снимают сливки



В обычной жизни ни маски, ни антисептики, ни респираторы не были нужны в том количестве, в котором люди их покупают сейчас. Спрос вырос даже не в разы, а на порядки. Причем вырос не в одной стране (тогда их можно было быстро импортировать), а во всём мире. По-хорошему, конечно, правительство могло подстраховаться и заказать эти товары заранее, но еще два месяца назад этому никто не придавал особого значения (помните ложную версию про то, что COVID-19 поражает только азиатов?).



И что же делать теперь? Начать производить нужные товары как можно быстрее — вот и всё. И вот тут-то на помощь приходит ненавидимая публикой жажда наживы. Пока чиновники пересылают друг другу докладные записки и согласования, предприимчивые люди вовсю продают маски, которые шьют небольшие цеха. Сейчас таких производителей уже добрый десяток. Есть на любой вкус — от простеньких до сделанных так, что хоть на первые страницы журналов о моде ставь.



То же самое с антисептиком. В отличие от масок, кстати, это действительно полезная вещь — вирус проще всего подцепить, взявшись за дверь в метро, за продукты в супермаркете и так далее. Оптовая цена изопропилового спирта (основное действующее вещество антисептика) ещё недавно была меньше 400 рублей за литр. Сейчас выросла. Но человеку же нужен не спирт в бочке, а удобная маленькая бутылочка. И вот такие бутылочки уже появились в продаже. Сначала в одной торговой сети (не аптечной), потом и повсеместно. В бутылочке 100 миллилитров, а продается она рублей по 200. Кто-то неплохо на этом заработал. И правильно сделал! Иначе мы бы этого антисептика ждали, может быть, до сих пор.