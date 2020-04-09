На большей части России сейчас действует так называемый режим повышенной готовности, а в начале апреля утверждены новые санкции за нарушения в таких условиях (например, статья 20.6.1 КоАП). В народе это явление называют «периодом самоизоляции», а суть его вкратце вот в чём: без нужды покидать дом нельзя. И водители гадают, что разрешено в таких условиях. Можно ли, например, прокатиться вокруг квартала? А съездить на работу? Мы составили небольшой тест, который позволит вам избежать ненужного общения с ГИБДД, полицией и Роспотребнадзором. Погнали!