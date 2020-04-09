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Водителям быть в маске не обязательно, но в публичных местах лучше в ней

Водителям быть в маске не обязательно, но в публичных местах лучше в ней

На большей части России сейчас действует так называемый режим повышенной готовности, а в начале апреля утверждены новые санкции за нарушения в таких условиях (например, статья 20.6.1 КоАП). В народе это явление называют «периодом самоизоляции», а суть его вкратце вот в чём: без нужды покидать дом нельзя. И водители гадают, что разрешено в таких условиях. Можно ли, например, прокатиться вокруг квартала? А съездить на работу? Мы составили небольшой тест, который позволит вам избежать ненужного общения с ГИБДД, полицией и Роспотребнадзором. Погнали!

Могут ли водителя оштрафовать за езду в период самоизоляции?

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