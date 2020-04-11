Сибирячка спасается от коронавируса на острове посреди океана — в магазин там пускают по алфавиту

2. На острове закрылись все учебные заведения и детские сады, банки, офисы и магазины, в том числе продуктовые. Людей призвали находиться дома, а после 20:00 объявили комендантский час. Выходить вечером из дома можно только по очень уважительной причине: в аптеку или больницу. По острову на автомобиле перемещаться можно только со специальным разрешением: везде полицейские патрули, которые выясняют причины передвижения.



3. На начало апреля на Маврикии было 244 человека, зараженных вирусом. 11 человек вылечились, 7 скончались. Среди умерших — девушка 20 лет. Примерно 1500 человек временно находятся на карантине в специальных центрах до выяснения диагноза.



4. После объявления карантина на Маврикии случилась паника: люди смели из магазинов все продукты. Из-за этого правительство приняло шоковое решение: совсем закрыть магазины. Существующие онлайн-доставки из-за большого наплыва пользователей работали очень плохо.



5. После закрытия всех магазинов начались волнения и грабежи маленьких торговых точек. Через некоторое время продовольственные магазины открылись. Но работали они только 6 дней в неделю и с укороченным рабочим днём: с 9:00 до 17:00. После открытия магазинов образовались гигантские очереди. Знакомые Татьяны однажды, чтобы только зайти с улицы в магазин, стояли в очереди с 9:00 до 15:00.

