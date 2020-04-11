Сибирячка спасается от коронавируса на острове посреди океана — в магазин там пускают по алфавиту

В прямом эфире нашего Instagram бывшая сибирячка Татьяна Васильева-Лаллджи рассказала, как карантин из-за коронавируса проходит на острове Маврикии в Индийском океане. Последние десять лет Татьяна живёт в городке Вакоа-Феникс — третьем по населению на Маврикии. Публикуем 15 интересных фактов, которые сибирячка рассказала корреспонденту НГС Илье Калинину.
1. Коронавирус на Маврикии обнаружили 18 марта. Привезли его трое местных жителей, вернувшихся домой из-за границы. Жёсткий карантин был введён практически сразу: с 19 марта.
2. На острове закрылись все учебные заведения и детские сады, банки, офисы и магазины, в том числе продуктовые. Людей призвали находиться дома, а после 20:00 объявили комендантский час. Выходить вечером из дома можно только по очень уважительной причине: в аптеку или больницу. По острову на автомобиле перемещаться можно только со специальным разрешением: везде полицейские патрули, которые выясняют причины передвижения.
3. На начало апреля на Маврикии было 244 человека, зараженных вирусом. 11 человек вылечились, 7 скончались. Среди умерших — девушка 20 лет. Примерно 1500 человек временно находятся на карантине в специальных центрах до выяснения диагноза.
4. После объявления карантина на Маврикии случилась паника: люди смели из магазинов все продукты. Из-за этого правительство приняло шоковое решение: совсем закрыть магазины. Существующие онлайн-доставки из-за большого наплыва пользователей работали очень плохо.
5. После закрытия всех магазинов начались волнения и грабежи маленьких торговых точек. Через некоторое время продовольственные магазины открылись. Но работали они только 6 дней в неделю и с укороченным рабочим днём: с 9:00 до 17:00. После открытия магазинов образовались гигантские очереди. Знакомые Татьяны однажды, чтобы только зайти с улицы в магазин, стояли в очереди с 9:00 до 15:00.
6. Посещать магазины жители могут только в строгом алфавитном порядке: учитывается первая буква фамилии. Каждый житель таким образом может попасть в магазин два раза в неделю. На входе — строгая проверка: спрашивают фамилию, проверяют температуру и дезинфицируют корзину специальным спреем. На покупки отводится 30 минут: все идут по нарисованному, как в IKEA, маршруту, свернуть с которого или повернуть обратно нельзя. Заходить в супермаркет можно только в маске и перчатках.
7. Полицейские в период карантина, когда у них появляется свободное время, развозят маврикийцам бесплатный хлеб.
8. Во время продуктового ажиотажа с полок магазинов исчезли мука, сахар, рис, дрожжи и дезинфицирующие средства. Когда магазины заработали снова, то на базовые продукты появились ограничения: некоторые товары больше определённого количества в руки не дают.
9. После открытия супермаркетов в некоторых магазинах убрали ценники и в 2–3 раза повысили цены на базовые продукты. Увеличили цены на товары и онлайн-магазины. Правительство Маврикия, по словам Татьяны, борется с такой накруткой, цены постепенно возвращаются к прежним.
10. Любимая многими россиянами гречка в этом государстве почти не продаётся. Её можно найти только в специальных отделах как нечто очень полезное, элитное и дорогое. Килограмм зеленоватой гречки, которую завозят на остров из Перу, стоит в перерасчёте на российскую валюту около 600 рублей. Русские жители Маврикия обычно заказывают гречку из России.
11. Русских, постоянно живущих в Республике Маврикий, примерно 1000 человек. Ещё где-то 200 российских туристов дожидаются спецрейса на родину.
12. Дефицита обычных медицинских масок в аптеках на Маврикии нет. Изначально во время ажиотажа их раскупили, но потом быстро завезли новую партию.
13. Сейчас местное правительство разрабатывает послабления для бизнеса в налоговой сфере. Обычные люди могут временно не платить за интернет, а местный интернет-провайдер увеличил скорость интернета до максимума.
14. Всем работающим в частном бизнесе, кто временно остался без работы, правительство Республики Маврикий выплачивает по 10 тысяч рупий (около 20 тысяч рублей по курсу на момент публикации. — Прим. ред.). Остальную часть зарплаты неработающему сотруднику должен компенсировать работодатель.
15. Малообеспеченным людям и инвалидам базовые продукты доставляются на дом бесплатно, за счёт государства. Все эти меры пока введены до 15 апреля. Но, возможно, изоляцию продлят до конца апреля.
В предыдущих выпусках мы рассказали о коронавирусе в Италии — и как там исчезла из продажи хлорка, в Израиле, где в магазинах начались перебои с куриными яйцами, в США (штат Калифорния), где спекулянты раскупили всю туалетную бумагу и стали продавать её втридорога, а также в африканской Кении, где за нарушение карантина могут расстрелять.