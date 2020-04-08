Природа настолько очистилась, что на Русь вернулись печенеги? Подборка мемов

Мало кто заметил, что в своем вступительном слове во время совещания с губернаторами Владимир Путин цитировал русского адвоката и юриста Фёдора Плевако (да и мы не сразу это поняли), зато его речь о печенегах и половцах вы точно запомните надолго. Во всяком случае, в соцсетях она точно не осталась незамеченной.

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