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Природа настолько очистилась, что на Русь вернулись печенеги? Подборка мемов

Президент пообещал разобраться с коронавирусом так же, как с печенегами и половцами

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Куда без котиков? И без половцев

Куда без котиков? И без половцев

Мало кто заметил, что в своем вступительном слове во время совещания с губернаторами Владимир Путин цитировал русского адвоката и юриста Фёдора Плевако (да и мы не сразу это поняли), зато его речь о печенегах и половцах вы точно запомните надолго. Во всяком случае, в соцсетях она точно не осталась незамеченной.

Перед тем, как листать подборку (кстати, она обновляется), ответьте на важный вопрос:

Печенеги или половцы?

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    печенегимемыПутин
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