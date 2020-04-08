Природа настолько очистилась, что на Русь вернулись печенеги? Подборка мемов

Мало кто заметил, что в своем вступительном слове во время совещания с губернаторами Владимир Путин цитировал русского адвоката и юриста Фёдора Плевако (да и мы не сразу это поняли), зато его речь о печенегах и половцах вы точно запомните надолго. Во всяком случае, в соцсетях она точно не осталась незамеченной.
Перед тем, как листать подборку (кстати, она обновляется), ответьте на важный вопрос:
Печенеги или половцы?
Не сразу понял, что мне напоминает формат выступления #Путина. pic.twitter.com/1Nm6Xck94G— Gleb G (@nekobuso) April 8, 2020
- будешь на кухне, захвати печенегов!— маразм и кöронавирус (@MelissaBrillian) April 8, 2020
- печенеги захвачены, мой генерал!
Господа печенеги! По натянутым нервам— Tania Felgengauer (@t_felg) April 8, 2020
Готова поспорить, что слов печенеги и половцы ни в одной Путин-бинго не было.— Catherine Tochilina (@CathyTochilina) April 8, 2020
Природа настолько очистилась, что на Русь вернулись печенеги? pic.twitter.com/X8QS0xXCDK— Эбенезер Скрудж (@Arnold_Laayne) April 8, 2020
узнала о новом обращении Путина благодаря тому, что ленту неожиданно захватили печенеги.— Альфина @ самоизоляция (@alphyna) April 8, 2020
ах, русь, и печенеги её терзали и половцы pic.twitter.com/HRtT3ElJo0— a world alone (@yuliaaime) April 8, 2020
Правильно ли я понимаю, что теперь наши враги не госдеп и НАТО, а печенеги?— Сверх Держава (@SverhDerjava) April 8, 2020
Я: Надеюсь, Путин перестанет постоянно вспоминать про Великую Отечественную и найдёт, чем ещё Россия может гордиться.— Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) April 8, 2020
Путин: Печенеги.
Январь: 3 мировая— Великое колено† скоро лето? (@great_knee) April 8, 2020
Февраль: горящая Австралия
Март: коронавирус
Апрель: Печенеги
Май, что нам ждать от тебя?
- будешь на кухне, захвати печенегов!— маразм и кöронавирус (@MelissaBrillian) April 8, 2020
- печенеги захвачены, мой генерал!
как я иду сдавать дистанционный егэ по истории, зная, что россию терзали печенеги и половцы — она справилась и победит и эту заразу коронавирусную pic.twitter.com/xhrJYNh6v3— смойте меня в унитаз (@crmwllwll) April 8, 2020
Принимаю заказы на печенеги с половцами pic.twitter.com/DOwGEKn7XZ— S | G (@Gnuskov) April 8, 2020
Печенеги и Половцы обсуждают как будут делить Россию pic.twitter.com/CLjgvdOBbH— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) April 8, 2020
половцы, печенеги и коронавирусная зараза pic.twitter.com/3l4QTNOVmV— черненький из смэш (@ilslsfm) April 8, 2020
Кто доброй сказкой входит в дом?— Korelin (@Kore1in) April 8, 2020
Кто с детства каждому знаком?
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет?
Кого повсюду узнают?
Скажите, как же их зовут?
ПЕ!
ЧЕ!
НЕ!
ГИ!
ПЕЧЕНЕГИ! pic.twitter.com/BEmnn3MrLj
Пишут, что Путин цитировал речь Плевако. Это только подтверждает мою теорию, что он читает том исторической энциклопедии на букву "п".— Andrey Zakharov (@skazal_on) April 8, 2020
Печенеги, Плевако, половцы, Польша. Какие еще экскурсы в историю нас ждут? Пунические войны? Павел I?