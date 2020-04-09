Герой этого материала считает, что на любовь людям даётся всего две попытки. Одну он уже упустил и надеется на вторую. Станиславу Шевцову 29 лет, он пережил болезненное расставание, сходил на передачу «Давай поженимся!», где разочаровался вновь, но не перестал верить в то, что встретит ту самую. Сибиряк мечтает о семье, детях, загородном доме и собаке. Еще он говорит, что если влюбится, то на время кризиса возьмет девушку под свое обеспечение — финансы позволяют. Корреспонденту НГС он рассказал о том, на какой женщине готов жениться.
Станислав Шевцов, 29 лет, не женат, детей нет. Имеет свой бизнес — транспортная компания по аренде автомобилей с водителем. Ходит в тренажерный зал, любит играть в футбол, мафию, покер.
О девушках
— Я не ищу идеал, его не бывает, я сам не идеальный. Хочу симпатичную, жизнерадостную, энергичную девушку, которая смотрит на мир с позитивом. Интересную, лёгкую на подъём, не скучную. Хорошо, если она будет хозяйственной. Главное, чтобы мы с ней были на одной волне, чтобы нам было комфортно вместе и чтобы была любовь. Нравятся брюнетки, но это не столь важно. Возраст от 23 лет до 31 года, без психологических и моральных проблем. Я без вредных привычек, не пью и не курю, но если девушка хочет выпить бокал вина — я не буду против. Главное, чтобы не курила. Пацанки тоже не нравятся — зачем два пацана в семье, я за женственность.
Про отношения
— Я бы не хотел, чтобы отношения начинались со слов — должен и обязан, это меня оттолкнёт. Считаю, что обо всем нужно договариваться заранее — например, девушка встречается с парнем из-за денег, но замуж выходить не хочет — скажи сразу, если мужчина принимает — хорошо, нет — нет. Также и мужчина — проводит время с девушкой, которая нравится, но жениться в будущем хотел бы на другой, например, более домашней — считаю, тоже нужно обговорить на берегу. Люди пользуются друг другом, так бывает, главное — без негатива.
О семье
— К семье я готов и морально, и материально, и физически. Хочу по классике — муж, жена, двое детей, загородный дом с машиной и собака. Я не из тех мужчин, которые делят обязанности только на мужские и только на женские, всегда готов помочь и с готовкой, и с уборкой. Считаю, что по дому нужно делать все вместе.
О финансах
— Я думаю так: если мужчина и женщина живут вместе, но без детей, то работать должны оба. Мужчина зарабатывает на двоих, а женщина — на себя, на красоту, развлечения, на свои потребности. Жилье, питание — это на плечах мужчины. Если женатая пара — крупные покупки, машина — это ответственность мужчины.
Я никогда ничего не требую от девушки в плане денег, то, что её — её, то, что моё — наше. Считаю, что должно быть по нарастающей — на начальном этапе я не готов дарить дорогие подарки.
Если детей нет, но она не хочет работать — это не для меня. Она будет сидеть дома, засорять себя и придумывать несуществующие проблемы. Другое дело, если есть ребёнок — считаю, что при таком раскладе женщине лучше быть дома с ребёнком до трех лет, а задача мужчины — обеспечить семью.
Про кризис
— Кризис коснулся всех, у меня тоже дела сейчас идут не очень хорошо, никто никуда не ездит, все закрыто. Есть финансовая подушка — это спасает. Если девушка осталась без работы — я готов взять ее на свое обеспечение, но при условии, что она очень мне понравилась, есть чувства. Но не так, чтобы она начала требовать машину, отдых на Бали и каждый месяц новый телефон. Карантин рано или поздно закончится, и она вернется на работу. А если нет — заведем детей, тогда и возвращаться никуда не надо будет.
О женщинах с детьми
— Так получалось, что я заводил романы с женщинами старше себя на один, два года, у которых уже были дети, и думал, что я могу принять чужого ребёнка. Оказалось — нет, даже несмотря на то, что девушки были хорошие и у нас могло бы получиться. Я просто понимал, что это чужой ребёнок, я не могу, и мы расставались. На данный момент и на свой возраст я не готов, я хочу девушку без детей, чтобы мы начали с чистого листа: поженились и родили своих.
Про бывшую любовь
— Отношения с бывшей девушкой длились четыре года. Окончательно мы расстались только два месяца назад. Мы раз десять сходились и расходились, но в итоге пришли к выводу, что все это бесполезно, мы не сможем быть вместе, так как у обоих очень сложные характеры. Нас сближали любовь и секс. Но как только мы снова сходились, почти сразу начинали ругаться, было невозможно.
Первые восемь месяцев всё было идеально, мы были на одной волне, а потом — начали ссориться, появились проблемы. Помню, спустя полгода отношений я ей сказал, что если через полгода у нас все будет также хорошо — мы поженимся, но не вышло. Мы два взрывных характера, как бы мы не пробовали, ничего не получается, делаем друг другу только хуже.
Вывод, который я сделал, — возвращаться к бывшим бесполезно. Да, мне жалко, что так вышло. Я считаю, что любовь в жизни может быть один раз, максимум — два. У меня осталась еще одна попытка найти любовь. Я не из тех мужчин, которые встречаются с девушкой пять или шесть лет и не понимают, готовы ли они жениться на ней или нет. Мне все становится понятно за первые восемь-десять месяцев.
Про передачу «Давай поженимся!»
— Я давно хотел попасть на передачу, сначала писал на сайт Первого канала, потом им в Instagram. Мне ответили только спустя четыре месяца, пригласили на съёмку. Но на тот момент я снова сошелся со своей бывшей и никуда не поехал. Потом мы опять расстались, и я поехал на шоу, это была весна. Меня пригласили бороться за невесту — я ее не видел, не знал, какой она будет, известно было лишь то, что ей 22 года и она москвичка. Когда я увидел ее, услышал ее историю, сразу понял, что эта девушка оставляет желать лучшего. Она не понравилась мне вообще, я расстроился — как можно бороться за девушку, когда она тебе не нравится. Те, кто смотрел эфир (от 25 марта 2020, «Консьержка-автолюбительница». — Прим. ред.), меня поняли и поддержали. Такой невесты я не ожидал.
Ревность и измены
— Я не ревнивый, у меня с этим проблем нет. Я сам никогда не изменял, мне тоже не изменяли. Считаю, что каждый человек свободен, каждый со своими интересами. Если я люблю играть в футбол — это не значит, что моя девушка обязана играть со мной. Если ей нравится проводить время с подружками — я не буду запрещать, но при условии, что ночевать будет дома, конечно, если речь не идет о поездке к родителям. Всегда обо всем можно договориться, я иду на компромиссы.
О знакомствах
— В ночные увеселительные заведения я не хожу, не люблю их. Знакомлюсь чаще в интернете, в приложениях на телефоне, в общих компаниях.
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Кто еще ищет себе пару?
Наша предыдущая героиня Татьяна Степахина снимается в кино. Она мечтает о семье и говорит, что в мужчинах больше ценит поступки, а не тугой кошелек.
Сибиряк Андрей Пименов и вовсе решил найти себе спутницу жизни через Instagram. Про себя мужчина честно говорит, что «боги постарались», а в спутницы себе он рассматривает «даже 30-летних». Посмотреть фотографии холостяка можно тут.
Ранее мы публиковали откровенный монолог художника — он мечтает найти жену, но девушки ревнуют его к голым натурщицам. А холостяк января — шоумен Ильдар Гильмутдинов — поделился тем, что мечтает жениться и воспитывать детей, но его почему-то называют бабником. Вот его история.