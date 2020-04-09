— Отношения с бывшей девушкой длились четыре года. Окончательно мы расстались только два месяца назад. Мы раз десять сходились и расходились, но в итоге пришли к выводу, что все это бесполезно, мы не сможем быть вместе, так как у обоих очень сложные характеры. Нас сближали любовь и секс. Но как только мы снова сходились, почти сразу начинали ругаться, было невозможно.

Первые восемь месяцев всё было идеально, мы были на одной волне, а потом — начали ссориться, появились проблемы. Помню, спустя полгода отношений я ей сказал, что если через полгода у нас все будет также хорошо — мы поженимся, но не вышло. Мы два взрывных характера, как бы мы не пробовали, ничего не получается, делаем друг другу только хуже.

Вывод, который я сделал, — возвращаться к бывшим бесполезно. Да, мне жалко, что так вышло. Я считаю, что любовь в жизни может быть один раз, максимум — два. У меня осталась еще одна попытка найти любовь. Я не из тех мужчин, которые встречаются с девушкой пять или шесть лет и не понимают, готовы ли они жениться на ней или нет. Мне все становится понятно за первые восемь-десять месяцев.