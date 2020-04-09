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Станислав даже искал любовь на Первом канале, но пока безуспешно

Станислав даже искал любовь на Первом канале, но пока безуспешно

Герой этого материала считает, что на любовь людям даётся всего две попытки. Одну он уже упустил и надеется на вторую. Станиславу Шевцову 29 лет, он пережил болезненное расставание, сходил на передачу «Давай поженимся!», где разочаровался вновь, но не перестал верить в то, что встретит ту самую. Сибиряк мечтает о семье, детях, загородном доме и собаке. Еще он говорит, что если влюбится, то на время кризиса возьмет девушку под свое обеспечение — финансы позволяют. Корреспонденту НГС он рассказал о том, на какой женщине готов жениться.

Станислав Шевцов, 29 лет, не женат, детей нет. Имеет свой бизнес — транспортная компания по аренде автомобилей с водителем. Ходит в тренажерный зал, любит играть в футбол, мафию, покер.

О девушках

— Я не ищу идеал, его не бывает, я сам не идеальный. Хочу симпатичную, жизнерадостную, энергичную девушку, которая смотрит на мир с позитивом. Интересную, лёгкую на подъём, не скучную. Хорошо, если она будет хозяйственной. Главное, чтобы мы с ней были на одной волне, чтобы нам было комфортно вместе и чтобы была любовь. Нравятся брюнетки, но это не столь важно. Возраст от 23 лет до 31 года, без психологических и моральных проблем. Я без вредных привычек, не пью и не курю, но если девушка хочет выпить бокал вина — я не буду против. Главное, чтобы не курила. Пацанки тоже не нравятся — зачем два пацана в семье, я за женственность.

Станислав легко заводит знакомства, не боится выступать на публике&nbsp;

Станислав легко заводит знакомства, не боится выступать на публике 

Про отношения

— Я бы не хотел, чтобы отношения начинались со слов — должен и обязан, это меня оттолкнёт. Считаю, что обо всем нужно договариваться заранее — например, девушка встречается с парнем из-за денег, но замуж выходить не хочет — скажи сразу, если мужчина принимает — хорошо, нет — нет. Также и мужчина — проводит время с девушкой, которая нравится, но жениться в будущем хотел бы на другой, например, более домашней — считаю, тоже нужно обговорить на берегу. Люди пользуются друг другом, так бывает, главное — без негатива.

О семье

— К семье я готов и морально, и материально, и физически. Хочу по классике — муж, жена, двое детей, загородный дом с машиной и собака. Я не из тех мужчин, которые делят обязанности только на мужские и только на женские, всегда готов помочь и с готовкой, и с уборкой. Считаю, что по дому нужно делать все вместе.

Станислав не имеет вредных привычек, ведет здоровый образ жизни

Станислав не имеет вредных привычек, ведет здоровый образ жизни

О финансах

— Я думаю так: если мужчина и женщина живут вместе, но без детей, то работать должны оба. Мужчина зарабатывает на двоих, а женщина — на себя, на красоту, развлечения, на свои потребности. Жилье, питание — это на плечах мужчины. Если женатая пара — крупные покупки, машина — это ответственность мужчины.

Я никогда ничего не требую от девушки в плане денег, то, что её — её, то, что моё — наше. Считаю, что должно быть по нарастающей — на начальном этапе я не готов дарить дорогие подарки.

Если детей нет, но она не хочет работать — это не для меня. Она будет сидеть дома, засорять себя и придумывать несуществующие проблемы. Другое дело, если есть ребёнок — считаю, что при таком раскладе женщине лучше быть дома с ребёнком до трех лет, а задача мужчины — обеспечить семью.

В девушках ценит позитивный взгляд на жизнь

В девушках ценит позитивный взгляд на жизнь


Про кризис

— Кризис коснулся всех, у меня тоже дела сейчас идут не очень хорошо, никто никуда не ездит, все закрыто. Есть финансовая подушка — это спасает. Если девушка осталась без работы — я готов взять ее на свое обеспечение, но при условии, что она очень мне понравилась, есть чувства. Но не так, чтобы она начала требовать машину, отдых на Бали и каждый месяц новый телефон. Карантин рано или поздно закончится, и она вернется на работу. А если нет — заведем детей, тогда и возвращаться никуда не надо будет.

О женщинах с детьми

— Так получалось, что я заводил романы с женщинами старше себя на один, два года, у которых уже были дети, и думал, что я могу принять чужого ребёнка. Оказалось — нет, даже несмотря на то, что девушки были хорошие и у нас могло бы получиться. Я просто понимал, что это чужой ребёнок, я не могу, и мы расставались. На данный момент и на свой возраст я не готов, я хочу девушку без детей, чтобы мы начали с чистого листа: поженились и родили своих.

Станислав не рассматривает женщину с ребёнком, он хочет своего&nbsp;

Станислав не рассматривает женщину с ребёнком, он хочет своего 

Про бывшую любовь

— Отношения с бывшей девушкой длились четыре года. Окончательно мы расстались только два месяца назад. Мы раз десять сходились и расходились, но в итоге пришли к выводу, что все это бесполезно, мы не сможем быть вместе, так как у обоих очень сложные характеры. Нас сближали любовь и секс. Но как только мы снова сходились, почти сразу начинали ругаться, было невозможно.

Первые восемь месяцев всё было идеально, мы были на одной волне, а потом — начали ссориться, появились проблемы. Помню, спустя полгода отношений я ей сказал, что если через полгода у нас все будет также хорошо — мы поженимся, но не вышло. Мы два взрывных характера, как бы мы не пробовали, ничего не получается, делаем друг другу только хуже.

Вывод, который я сделал, — возвращаться к бывшим бесполезно. Да, мне жалко, что так вышло. Я считаю, что любовь в жизни может быть один раз, максимум — два. У меня осталась еще одна попытка найти любовь. Я не из тех мужчин, которые встречаются с девушкой пять или шесть лет и не понимают, готовы ли они жениться на ней или нет. Мне все становится понятно за первые восемь-десять месяцев.

Участие в передаче «Давай поженимся!» ему понравилось&nbsp;

Участие в передаче «Давай поженимся!» ему понравилось 

Про передачу «Давай поженимся!»

— Я давно хотел попасть на передачу, сначала писал на сайт Первого канала, потом им в Instagram. Мне ответили только спустя четыре месяца, пригласили на съёмку. Но на тот момент я снова сошелся со своей бывшей и никуда не поехал. Потом мы опять расстались, и я поехал на шоу, это была весна. Меня пригласили бороться за невесту — я ее не видел, не знал, какой она будет, известно было лишь то, что ей 22 года и она москвичка. Когда я увидел ее, услышал ее историю, сразу понял, что эта девушка оставляет желать лучшего. Она не понравилась мне вообще, я расстроился — как можно бороться за девушку, когда она тебе не нравится. Те, кто смотрел эфир (от 25 марта 2020, «Консьержка-автолюбительница». — Прим. ред.), меня поняли и поддержали. Такой невесты я не ожидал.

Ревность и измены

— Я не ревнивый, у меня с этим проблем нет. Я сам никогда не изменял, мне тоже не изменяли. Считаю, что каждый человек свободен, каждый со своими интересами. Если я люблю играть в футбол — это не значит, что моя девушка обязана играть со мной. Если ей нравится проводить время с подружками — я не буду запрещать, но при условии, что ночевать будет дома, конечно, если речь не идет о поездке к родителям. Всегда обо всем можно договориться, я иду на компромиссы.

О знакомствах

— В ночные увеселительные заведения я не хожу, не люблю их. Знакомлюсь чаще в интернете, в приложениях на телефоне, в общих компаниях.

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Кто еще ищет себе пару?

Наша предыдущая героиня Татьяна Степахина снимается в кино. Она мечтает о семье и говорит, что в мужчинах больше ценит поступки, а не тугой кошелек.

Сибиряк Андрей Пименов и вовсе решил найти себе спутницу жизни через Instagram. Про себя мужчина честно говорит, что «боги постарались», а в спутницы себе он рассматривает «даже 30-летних». Посмотреть фотографии холостяка можно тут.

Ранее мы публиковали откровенный монолог художника — он мечтает найти жену, но девушки ревнуют его к голым натурщицам. А холостяк января — шоумен Ильдар Гильмутдинов — поделился тем, что мечтает жениться и воспитывать детей, но его почему-то называют бабником. Вот его история.

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