Все страдают от неудобств, связанных с эпидемией коронавируса, но ведь в любых трудностях можно найти и положительные моменты. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко видит 6 плюсов в сложившейся ситуации и делится мнением об этом.



Свободный город

За эти две недели мы уже забыли, что такое пробки, настоящие суровые новосибирские пробки. Каждый день 1–2 балла, почти весь город «зеленый», можно долететь до любого места назначения практически через весь Новосибирск за 20 минут (если у вас, конечно, есть право на работу и перемещение по городу). Улицы из-за сокращения количества машин видоизменились и радуют своими масштабами и простором. Легко найти парковочное место в центре, резко сократилось количество «чудаков», нарушающих правила парковки. И как же приятно прокатиться вечерком по свободному Красному проспекту под 200 км/ч (шутка).