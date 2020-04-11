Все страдают от неудобств, связанных с эпидемией коронавируса, но ведь в любых трудностях можно найти и положительные моменты. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко видит 6 плюсов в сложившейся ситуации и делится мнением об этом.
Свободный город
За эти две недели мы уже забыли, что такое пробки, настоящие суровые новосибирские пробки. Каждый день 1–2 балла, почти весь город «зеленый», можно долететь до любого места назначения практически через весь Новосибирск за 20 минут (если у вас, конечно, есть право на работу и перемещение по городу). Улицы из-за сокращения количества машин видоизменились и радуют своими масштабами и простором. Легко найти парковочное место в центре, резко сократилось количество «чудаков», нарушающих правила парковки. И как же приятно прокатиться вечерком по свободному Красному проспекту под 200 км/ч (шутка).
Экология и сохранность дорог
Опять же, из-за сокращения транспортного потока количество выхлопных газов уменьшилось, а это, как известно, основной загрязнитель в городе. Автомобили меньше разрушают дороги своими шипами и меньше поднимают пыли в воздух. А у дорожников больше возможностей побыстрее провести ямочный ремонт — мэр Локоть уже поставил задачу починить все дороги до 9 мая.
Гигиена
За время пандемии многие люди приучились тщательнее следить за собственной гигиеной и безопасностью: мыть руки после возвращения с улицы, не хвататься за всё подряд в общественных местах, соблюдать дистанцию, носить маски, даже если у вас легкая простуда, чтобы не навредить окружающим.
Время на домашние дела
У тех, кто сидит дома в самоизоляции, появилось дополнительное время на то, чтобы сделать дела, отложенные когда-то в долгий ящик. Разобрать шкафы, выкинуть ненужные вещи, провести капитальную уборку. Можно затеять давно планируемый ремонт, что, вероятно, многие и делают — недаром в «Леруа Мерлен» выстраиваются такие очереди.
Экономия
Посчитайте, сколько бы вы потратили за это время на походы в бары, рестораны, кино, театры. А сколько бы потратили на проезд до места работы или сожгли бензина на собственном автомобиле. Главное — не увлекаться алкоголем, иначе вся экономия сойдет на нет. Вот, например, наша коллега Анастасия Миронова рассказала, сколько ей удалось сэкономить за неполные две недели в самоизоляции.
Развитие онлайн бизнес-процессов
Многие предприятия малого бизнеса вынуждены искать новые методы работы, переходить в онлайн, развивать доставку. Когда кризис кончится, выжившие компании выйдут из всего этого окрепшими, с уже наработанными новыми кейсами, с диверсифицированной структурой своей экономики. Получат развитие курьерские службы.
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