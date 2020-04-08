Мама, у меня дистант! Что говорит Минпросвещения про учебу на удаленке

На удаленке количество уроков не меняется, но тоже зависит от возраста учащихся. Максимальная недельная нагрузка для первоклашек — 21 академический час в неделю, для старшеклассников — 37. При этом есть ограничения на количество уроков в день. В первом классе — не больше четырех, со второго по четвертый — не больше пяти, в пятом-шестом — не более шести, а начиная с седьмого класса — не больше семи. В начальной школе раз в неделю сверху могут добавлять физкультуру.

