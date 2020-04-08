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Мама, у меня дистант! Что говорит Минпросвещения про учебу на удаленке

Разбираемся в новых правилах

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Не все дети относятся к дистанционному обучению серьезно — кто-то воспринимает его как каникулы

Не все дети относятся к дистанционному обучению серьезно — кто-то воспринимает его как каникулы

С понедельника школьники перешли на дистанционное обучение — впервые все и разом. И детям, и родителям пришлось резко изменить жизнь — теперь и уроки проходят иначе, и задания нужно выполнять по-новому, и день организовать по-другому. Мы изучили СанПиН и методические рекомендации Минпросвещения, чтобы ответить на главные вопросы про дистант.

1

Сколько должен идти урок?

При дистанционном обучении урок не может длиться дольше 30 минут. При этом продолжительность электронного занятия при непрерывной работе за компьютером не должна превышать указания СанПиН:

  • 15 минут — в 1–4-х классах;
  • 20 минут — в 5–6-х классах;
  • 30 минут — в 7–11-х классах.

2

Сколько уроков в день должно быть?

На удаленке количество уроков не меняется, но тоже зависит от возраста учащихся. Максимальная недельная нагрузка для первоклашек — 21 академический час в неделю, для старшеклассников — 37. При этом есть ограничения на количество уроков в день. В первом классе — не больше четырех, со второго по четвертый — не больше пяти, в пятом-шестом — не более шести, а начиная с седьмого класса — не больше семи. В начальной школе раз в неделю сверху могут добавлять физкультуру.

Думаете ребенку легко? Посмотрите на его нагрузку. И это без домашки!

Думаете ребенку легко? Посмотрите на его нагрузку. И это без домашки!

3

Сколько часов делать домашку?

Согласно СанПиН, затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать:

  • во 2–3-х классах — 1,5 часа;
  • в 4–5-х классах — 2 часа;
  • в 6–8-х классах — 2,5 часа;
  • в 9–11-х классах — до 3,5 часа.

4

Как быть, если не работает интернет?

Ответа у министерства нет. В документах на этот счет ничего не сказано, а на горячей линии Минпросвещения советуют договариваться с учителями «по-человечески», в крайнем случае — обращаться к администрации школы. В каждом учебном заведении это решают индивидуально.

5

А если сломался сайт?

Снова обращаться к учителю или директору и договариваться. Это всё индивидуальные случаи, и министерство в них не разбирается.

6

Почему у всех школ разные правила?

Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, каждая школа самостоятельно выбирает платформу для обучения. Как именно проводить занятия, консультации и вебинары тоже каждая образовательная организация решает сама — в соответствии с техническими возможностями.

7

Что должны делать родители?

Организовать работу дома: следить, чтобы школьнику было комфортно и ничего его не отвлекало. Проветривайте помещение, выключите телевизор, разгоните кошек, собак и хомячков. И помните: домашнюю работу ребенок должен делать сам! Вы можете проверить, но не делать за него.

— Я на каждом собрании говорю — пусть лучше ребенок получит двойку, но мы увидим реальную картину. А иначе после всего этого дети выйдут на занятия, сделают контрольные работы, и мы увидим, кто учился, а для кого это время прошло впустую, — объясняет директор екатеринбургской школы № 76 Игорь Климовских.

8

Я все равно ничего не понимаю. Что делать?

Получить индивидуальную консультацию можно в Министерстве просвещения. Телефон горячей линии: 8 (800) 200–91–85. Кроме того, в регионах есть специальные центры, где должны оказывать помощь в сложившейся ситуации. Найти ближайший к вам центр можно найти на официальном сайте для родителей.

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