Мама, у меня дистант! Что говорит Минпросвещения про учебу на удаленке

1
Сколько должен идти урок?
При дистанционном обучении урок не может длиться дольше 30 минут. При этом продолжительность электронного занятия при непрерывной работе за компьютером не должна превышать указания СанПиН:
- 15 минут — в 1–4-х классах;
- 20 минут — в 5–6-х классах;
- 30 минут — в 7–11-х классах.
2
Сколько уроков в день должно быть?
На удаленке количество уроков не меняется, но тоже зависит от возраста учащихся. Максимальная недельная нагрузка для первоклашек — 21 академический час в неделю, для старшеклассников — 37. При этом есть ограничения на количество уроков в день. В первом классе — не больше четырех, со второго по четвертый — не больше пяти, в пятом-шестом — не более шести, а начиная с седьмого класса — не больше семи. В начальной школе раз в неделю сверху могут добавлять физкультуру.
3
Сколько часов делать домашку?
Согласно СанПиН, затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать:
- во 2–3-х классах — 1,5 часа;
- в 4–5-х классах — 2 часа;
- в 6–8-х классах — 2,5 часа;
- в 9–11-х классах — до 3,5 часа.
4
Как быть, если не работает интернет?
Ответа у министерства нет. В документах на этот счет ничего не сказано, а на горячей линии Минпросвещения советуют договариваться с учителями «по-человечески», в крайнем случае — обращаться к администрации школы. В каждом учебном заведении это решают индивидуально.
5
А если сломался сайт?
Снова обращаться к учителю или директору и договариваться. Это всё индивидуальные случаи, и министерство в них не разбирается.
6
Почему у всех школ разные правила?
Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, каждая школа самостоятельно выбирает платформу для обучения. Как именно проводить занятия, консультации и вебинары тоже каждая образовательная организация решает сама — в соответствии с техническими возможностями.
7
Что должны делать родители?
Организовать работу дома: следить, чтобы школьнику было комфортно и ничего его не отвлекало. Проветривайте помещение, выключите телевизор, разгоните кошек, собак и хомячков. И помните: домашнюю работу ребенок должен делать сам! Вы можете проверить, но не делать за него.
— Я на каждом собрании говорю — пусть лучше ребенок получит двойку, но мы увидим реальную картину. А иначе после всего этого дети выйдут на занятия, сделают контрольные работы, и мы увидим, кто учился, а для кого это время прошло впустую, — объясняет директор екатеринбургской школы № 76 Игорь Климовских.
8
Я все равно ничего не понимаю. Что делать?
Получить индивидуальную консультацию можно в Министерстве просвещения. Телефон горячей линии: