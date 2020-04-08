Мы сейчас просто, скорее всего, откажемся от аренды машин, поставим их и будем ждать, когда все это закончится. Ну это издевательство над водителями. С одной стороны, забрать у них машину — значит забрать у них хлеб, потому что они и за эти копейки готовы работать, ну а с другой стороны, это просто издевательство.

А сдавать им машины в аренду дешевле экономически невыгодно — машина проходит такое же количество километров, она постоянно работает, в ней так же надо будет менять масло. Делать это себе в убыток? Поэтому нам проще остановиться.



Как я считаю: время же тяжелое, ну вы поднимите стоимость поездки. Просто кому действительно нужно съездить, тот и за 250 рублей поедет, невеликие деньги.

Была надежда на этот понедельник, потому что разрешили каким-то предприятиям работать, думали, люди, может быть, куда-то поедут. Но нет, ситуация в лучшую сторону не изменилась никак. Люди сидят по домам.

Кончится тем, что водители сами откажутся от аренды машин, все эти автомобили благополучно встанут на прикол, и будем мы все ходить пешком.