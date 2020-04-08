8 апреля некоторые таксисты Новосибирска устроили забастовку, заявив, что остались без заработка и готовы бросить работу. Владелец небольшого таксопарка Василий рассказал НГС, почему водителям так плохо, как складывается их и его заработок и почему он готов остановить бизнес.
У меня 7 автомобилей, все KIA Rio. Аренда машины для водителя составляет 1600 рублей. Также ему нужно купить смену, чтобы не платить проценты «Яндексу» (18% от каждого заказа), 12-часовая смена стоит 700 рублей. Плюс за 200 рублей он моется. Если машина на метане — заправляется на 400 рублей. Плюс ему что-то нужно покушать, попить. Грубо говоря, порядка 3 000 рублей за смену — это чисто расходы водителя, которые он должен покрыть поездками.
Все очень плохо, работы нет. Заказов нет вообще, ну очень мало, и заказы очень дешевые. Было как: раньше 35 заказов выкатываешь — и «Яндекс» тебе дает гарантию — 7270 рублей у водителя будет на счету в любом случае. А теперь гарантия — 4950 рублей.
Водителю в данной ситуации нереально сделать 35 поездок, просто нереально, и люди отказываются работать. Заправиться, покушать, помыть машину, заплатить аренду — в последнее время не нарабатывают даже на это. Можно ждать заказ час-полтора и поехать потом за 69 рублей кого-нибудь отвезти недалеко, и потом опять сидеть и ждать. За 14–16 часов можно заработать 3500 рублей и поехать домой с возможностью купить себе сосиски и пачку сигарет. То есть 500–600 рублей оставить себе за то, что ты отработал 14 часов, а это, я вам скажу, очень нелегко.
Заказы обрушились примерно с 1 апреля. Мало того, что понизили гарантию, агрегаторы понизили еще тарифы, то есть сейчас бывают поездки за 59 рублей. А ведь до клиента надо доехать километр-полтора, плюс провезти клиента... Потратить 15–20 минут за 59 рублей — мне кажется, это унизительно.
Мы сейчас просто, скорее всего, откажемся от аренды машин, поставим их и будем ждать, когда все это закончится. Ну это издевательство над водителями. С одной стороны, забрать у них машину — значит забрать у них хлеб, потому что они и за эти копейки готовы работать, ну а с другой стороны, это просто издевательство.
А сдавать им машины в аренду дешевле экономически невыгодно — машина проходит такое же количество километров, она постоянно работает, в ней так же надо будет менять масло. Делать это себе в убыток? Поэтому нам проще остановиться.
Как я считаю: время же тяжелое, ну вы поднимите стоимость поездки. Просто кому действительно нужно съездить, тот и за 250 рублей поедет, невеликие деньги.
Была надежда на этот понедельник, потому что разрешили каким-то предприятиям работать, думали, люди, может быть, куда-то поедут. Но нет, ситуация в лучшую сторону не изменилась никак. Люди сидят по домам.
Кончится тем, что водители сами откажутся от аренды машин, все эти автомобили благополучно встанут на прикол, и будем мы все ходить пешком.
Вам жалко таксистов?
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