Самоизоляция заставила многое поменять в своей жизни, и далеко не все успели перестроиться. А кто-то и не думает, что существуют рекомендации для таких обычных дел, как уборка, мытье рук или поход в магазин. Все они помогают снизить риск заболеваемости для себя и окружающих. Давайте проверим, насколько хорошо вы их знаете (и соблюдаете). Основано на советах Роспотребнадзора.
Собираетесь чихнуть? Как это сделаете?
А сколько раз в день нужно мыть руки?
Как часто нужно делать влажную уборку, если все домашние здоровы?
Продолжаем тему уборки. Какие ручки в доме нужно регулярно мыть?
Как обрабатывать зубные щетки и расчески?
А что во время уборки нужно мыть в последнюю очередь?
Вопрос о еде: как безопаснее закупаться?
Ладно, вы в магазине. Что сделаете первым делом?
Что брать в магазине в последнюю очередь?
Ну а чтобы все советы были у вас под рукой, мы собрали полезные ссылки ниже:
- как правильно чихать;
- как правильно мыть руки;
- как ходить в магазин;
- как делать влажную уборку дома.