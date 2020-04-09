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Маску надели? А дистанцию друг с другом сохранили?

Маску надели? А дистанцию друг с другом сохранили?

Самоизоляция заставила многое поменять в своей жизни, и далеко не все успели перестроиться. А кто-то и не думает, что существуют рекомендации для таких обычных дел, как уборка, мытье рук или поход в магазин. Все они помогают снизить риск заболеваемости для себя и окружающих. Давайте проверим, насколько хорошо вы их знаете (и соблюдаете). Основано на советах Роспотребнадзора.

Собираетесь чихнуть? Как это сделаете?

    А сколько раз в день нужно мыть руки?

      Как часто нужно делать влажную уборку, если все домашние здоровы?

        Продолжаем тему уборки. Какие ручки в доме нужно регулярно мыть?

          Как обрабатывать зубные щетки и расчески?

            А что во время уборки нужно мыть в последнюю очередь?

              Вопрос о еде: как безопаснее закупаться?

                Ладно, вы в магазине. Что сделаете первым делом?

                  Что брать в магазине в последнюю очередь?

                    Ну а чтобы все советы были у вас под рукой, мы собрали полезные ссылки ниже:


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