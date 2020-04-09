В очередном выпуске нашего Instagram-сериала мы поговорили в прямом эфире с нашим земляком Сергеем Шейхетовым, который последние шесть лет живет со своей семьей и работает в Кении. Он рассказал, добрался ли коронавирус до Африки, как тут лечат людей и как наказывают за нарушение карантина (очень-очень строго). Публикуем короткую расшифровку нашей с ним беседы — читайте 13 интересных фактов о карантине из-за коронавируса в Найроби, столице Кении.
1. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Кении 13 марта. Это была кенийка, которая в начале месяца прилетела из США. Вероятно, уже с вирусом. Сейчас в стране 140 заражённых, четверо умерли. На днях погиб 6-летний ребёнок с диагнозом коронавирус. Первая инфицированная уже вылечилась и недавно пообщалась онлайн с президентом страны Ухуру Кениата.
2. Африканские власти испугались вируса достаточно серьёзно: медицина здесь слабая. Поэтому меры приняли довольно жёсткие. С 19:00 до 5:00 введён комендантский час. По нарушителям полицейские имеют право стрелять.
3. Однажды полиция во время комендантского часа расстреляла нарушителей. Убита была семья с маленьким ребёнком, которые вышли даже не на улицу, а на балкон. Потом президент лично извинялся за полицейских. Но в соседних Уганде и Руанде карантин ещё жёстче.
4. В остальном ситуация в кенийской столице схожа с российской: никаких официальных ограничений на передвижение здесь нет. Комендантский час больше нужен для того, чтобы остановить ночное мародёрство и грабежи. По-другому невозможно поддерживать порядок в пятимиллионном городе, где 80 % населения — бедные.
5. В дневное время гулять разрешается. Заведения общепита местные власти обязали перейти в режим «продажа на вынос», однако, несмотря на это, кафе на фудкортах как-то умудряются работать. Но отдельные рестораны закрыты.
6. Во время карантина в Найроби закрылись школы и университеты. Школы для богатых перевели на онлайн-обучение, бедным пытаются проводить уроки по местному радио.
7. Жёсткое ограничение введено на городском транспорте. В «матату», это что-то вроде наших «Газелей», куда обычно набивается по 30 человек, теперь можно садить только 8 пассажиров. За нарушение отбирается лицензия.
6. Примерно через неделю после объявления особого режима в связи с пандемией коронавируса, Кения полностью закрыла воздушное пространство. Небо над Кенией было закрыто за 48 часов. Вскоре после этого был введён комендантский час.
7. Все авиакомпании решили подзаработать на улетающих из Кении: наутро после объявления о готовящемся закрытии воздушного пространства, авиабилет из Найроби до Москвы стали стоить в переводе на рубли — 300 тысяч. Ещё через несколько часов билет стоил около 700 тысяч рублей. До этого перелёт в оба конца — Москва-Найроби-Москва, — стоил 800 долларов (около 60 тысяч рублей по валютному курсу на тот период — прим. ред.)
8. В Найроби работает и живёт примерно 500 русских, по всей Кении их около 800 человек. Некоторые женщины замужем за кенийцами и живут здесь ещё с советских времён.
9. В последние годы сюда приезжает много иностранцев со всего мира. Кения — одна из африканских стран, где экономика до последнего времени была на подъёме. Сейчас всё может измениться: если экономика будет разрушена, то местное население ожидает голод, от которого погибнет больше людей, чем от самого вируса.
10. Продуктового ажиотажа в Найроби не было из-за низкой покупательной способности населения. Сейчас здесь с опасением ждут, как скоро закончатся завезённые из Европы деликатесы, и придётся переходить на местные аналоги. Из всех аналогов самым невкусным является кенийское вино.
11. В остальном паника среди населения присутствует довольно сильно: коронавируса здесь боятся также, как и СПИДа.
12. Дефицита медицинских масок и дезинфицирующих гелей в Найроби нет. Производители бутилированной воды даже прикладывают санитайзеры в качестве бонуса к большой канистре с водой. В Найроби есть проблема с медицинским оборудованием: одному заболевшему французу, который находился на побережье в 500 км от города, аппарат ИВЛ доставляли на самолёте.
13. Правительство Кении всерьёз подошло к поддержке населения в период карантина: подоходный налог снизили с 30% до 15%. Серьёзно уменьшили НДС, что повлекло снижение цен на все товары. Авторитетная кенийская организация Ассоциация арендодателей призвала своих членов не брать арендную плату за жильё в течение 3 месяцев. Сейчас обсуждается, чтобы узаконить эту рекомендацию. Это оказалось бы серьёзной поддержкой населения: жильё в Найроби снимает порядка 90% жителей и на это уходит около половины заработка.
В предыдущих выпусках мы рассказали о коронавирусе в Италии — и как там исчезла из продажи хлорка, в Израиле, где в магазинах начались перебои с куриными яйцами, и в США (штат Калифорния), где спекулянты раскупили всю туалетную бумагу и стали продавать её втридорога.
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