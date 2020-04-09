В очередном выпуске нашего Instagram-сериала мы поговорили в прямом эфире с нашим земляком Сергеем Шейхетовым, который последние шесть лет живет со своей семьей и работает в Кении. Он рассказал, добрался ли коронавирус до Африки, как тут лечат людей и как наказывают за нарушение карантина (очень-очень строго). Публикуем короткую расшифровку нашей с ним беседы — читайте 13 интересных фактов о карантине из-за коронавируса в Найроби, столице Кении.

1. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Кении 13 марта. Это была кенийка, которая в начале месяца прилетела из США. Вероятно, уже с вирусом. Сейчас в стране 140 заражённых, четверо умерли. На днях погиб 6-летний ребёнок с диагнозом коронавирус. Первая инфицированная уже вылечилась и недавно пообщалась онлайн с президентом страны Ухуру Кениата.

