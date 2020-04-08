Каждый раз, когда мы публикуем карту регионов, где еще нет коронавируса, читатели начинают указывать нам на ошибку: «У вас на карте зеленым раскрашен Алтай, но там же есть заболевшие!» Отвечаем всем: мы ничего не перепутали, есть Алтайский край, есть Республика Алтай, и это две большие разницы. Но их и правда мало кто различает, так что давайте проверим, насколько вы сильны в географии.