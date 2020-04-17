Дефицит в магазинах и стачки на улицах: последствия долгого карантина, которые уже ощущают за рубежом

«Молоко продают не больше двух упаковок в руки»

Рассказывает Юлия, которая живёт в Австралии, штат Квинсленд.

— У нас тут какой-то бардак. Вроде бы как есть карантин, но школы работают. Хотя многие перестали водить детей на занятия, если есть такая возможность. Сейчас у нас каждый день вводят какие-то правила. Сначала закрыли рестораны — только навынос работают. Потом публичные заведения, даже фонтанчики для питья залепили. Сейчас ввели штрафы. Выходить на улицу максимум по двое и в случае необходимости.



Говорят, у нас сейчас третья ступень карантина. Закрыли небольшие магазины и банкоматы — рассчитываться можно только картой. Мне казалось, что можно выходить из дома. Потому что мы, например, сегодня диван продали — мужик спокойно приехал, забрал его как ни в чём не бывало.

Я на рынок по воскресеньям как ездила, так и езжу. Никто в масках не ходит, кроме продавцов. Народ от меня шарахался, потому что я была в маске. На меня смотрели, как будто я какая-то заразная.

Кто-то потерял работу, но людям обещают выплаты, хотя поступят они только в мае. Народ ходит подавать туда документы, случаются потасовки — все на нервах. У кого-то не осталось вообще никакого дохода. У нас городок маленький, люди в основном занимаются туристическим бизнесом, есть ещё маленькие магазинчики. Китайцы перестали приезжать ещё в феврале, уже тогда все застонали.

