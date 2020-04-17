Дефицит в магазинах и стачки на улицах: последствия долгого карантина, которые уже ощущают за рубежом

Режим самоизоляции и карантин так или иначе закончатся. Сейчас на повестку встаёт вопрос, с чем мы из всего этого выйдем. Люди теряют работу, бизнес терпит убытки. Страх перед коронавирусом у новосибирцев как будто уходит на второй план, несмотря на десятки тысяч заражённых по всей стране. После того как все оклемаются (будем надеяться), в стране наступит экономический кризис. И это не мнение экспертов — достаточно будет заглянуть в свой кошелёк. За рубежом люди на карантине уже почти месяц — у них заканчиваются деньги (правда, за границей обещают какие-то компенсации), нервы на пределе, а штрафы не останавливают желающих погулять. Корреспондент НГС Анна Богданова поговорила с сибиряками, которые переехали жить в Австралию, Францию и Италию, о том, как меняется жизнь в этих странах.
«Молоко продают не больше двух упаковок в руки»
Рассказывает Юлия, которая живёт в Австралии, штат Квинсленд.
— У нас тут какой-то бардак. Вроде бы как есть карантин, но школы работают. Хотя многие перестали водить детей на занятия, если есть такая возможность. Сейчас у нас каждый день вводят какие-то правила. Сначала закрыли рестораны — только навынос работают. Потом публичные заведения, даже фонтанчики для питья залепили. Сейчас ввели штрафы. Выходить на улицу максимум по двое и в случае необходимости.
Говорят, у нас сейчас третья ступень карантина. Закрыли небольшие магазины и банкоматы — рассчитываться можно только картой. Мне казалось, что можно выходить из дома. Потому что мы, например, сегодня диван продали — мужик спокойно приехал, забрал его как ни в чём не бывало.
Я на рынок по воскресеньям как ездила, так и езжу. Никто в масках не ходит, кроме продавцов. Народ от меня шарахался, потому что я была в маске. На меня смотрели, как будто я какая-то заразная.
Кто-то потерял работу, но людям обещают выплаты, хотя поступят они только в мае. Народ ходит подавать туда документы, случаются потасовки — все на нервах. У кого-то не осталось вообще никакого дохода. У нас городок маленький, люди в основном занимаются туристическим бизнесом, есть ещё маленькие магазинчики. Китайцы перестали приезжать ещё в феврале, уже тогда все застонали.
Магазины делают гигантские выручки, но всё равно ничего не хватает. Мужу пришлось ехать на прошлой неделе к открытию магазина, чтобы купить продукты на каждый день — хлеб, молоко. На продукты первой необходимости стали вводить ограничения. Молоко — не больше двух упаковок в руки, недавно был дефицит яиц.
Народ возмущается. Вот в Новой Зеландии правительство быстро всё решило — всё закрыли, внешние и внутренние связи, все сидят дома, карантин. У нас даже шутят: «Присоедините нас к себе — большой остров Австралия».
«Начинает крышу срывать»
Рассказывает Светлана, которая живёт в Перпиньяне, Франция.
— Мы на юге — здесь солнце, море. Людям кажется, что всё нормально, и поэтому карантин соблюдают всё меньше. Но по-прежнему есть штрафы 300 евро. Выходить можно только раз в день не дальше одного километра от дома и только с бумажкой определенного образца. Я — такой-то такой, проживаю там, декларирую, что вышел на работу, выгуливать свою собаку. Если едешь на машине и в салоне двое, тоже будет штраф.
Люди устали от карантина, от своих соседей. Иногда у моих соседей начинает немного крышу срывать — врубают музыку на всю катушку. Поколбасятся, потом их отпускает на какое-то время.
У нашего города такая специфика, что на улице много цыган. Они живут по квартирам, но много времени проводят на улице, особенно вечером. Из-за них ввели комендантский час с 20:00 до 06:00, который радостно объявляют военной сиреной. Две недели уже так живём. Полиция патрулирует местность ежедневно утром и после обеда на велосипедах.
Недавно заехала в два небольших супермаркета. Видимо, паника у людей всё-таки продолжается — на полках с туалетной бумагой, носовыми платочками, различными видами макарон и консервами ничего нет. Такого «пейзажа» я ещё здесь не видела.
У нас закрыты все рестораны, даже нельзя заказать никакой еды. В магазинах сотрудники в перчатках и масках, рекомендуют мыть все продукты и упаковку.
В нашем регионе
«Люди пели на балконах, а теперь начинают злиться»
Рассказывает Юлиана, которая живёт в Риме, Италия.
— Итальянцы — это люди, которые любят ходить толпами, никогда не сидят дома, завтракают и обедают вне дома, при встрече обнимаются и целуются, да и вся жизнь у них скорее вне дома. И конечно, никто дома не хотел сидеть. Никакие маски, перчатки никто не признавал. Здесь очень долго не надевали маски. И даже когда сказали оставаться дома, всё равно было много народу на улице.
В последнее время открытыми оставались только аптеки, и то не во все можно зайти — некоторые принимают заказы через окно. В поликлинике отправляют электронные рецепты. Две недели назад супруг сломал ногу, ему понадобилась операция, но он даже не смог сделать рентген. Все больницы работают только на коронавирус. Все неотложки приведены в боевую готовность и только на коронавирус, если нет ничего, что серьёзно угрожает жизни.
Большие магазины работают только до 18:00, народ выстраивается в очередь на улице. В магазине может быть не больше трех человек, максимум 5 человек. На улицу нельзя выходить без веской причины. Если нет причины — штраф и уголовная ответственность. У моего знакомого заболело горло, он позвонил врачу, и ему выписали антибиотики. На следующий день к нему приехали в масках, костюмах — взяли мазок, и три дня он ждал результат на жёстком карантине. То есть полиция приезжала в любое время и смотрела, дома ли он. Если бы его не оказалось дома, его посадили бы за решётку. К счастью, анализ на коронавирус — отрицательный.
Сначала, как все знают, люди пели на балконах. Но это было в первые несколько дней после объявления карантина. Сейчас давно никто не поёт, все начинают злиться. Потому что оставить итальянца дома — это как закрыть тигра в клетке. Народ и в панике, и в агрессии. Я уверена, что после этого карантина действительно будет много разводов. Деньги у людей, естественно, заканчиваются, поэтому увеличилось число грабежей. Все сидят без работы, правительство обещало платить 80% от официального дохода. Но как это будет происходить, пока непонятно. У меня в пиццерии около 30 человек штат, сейчас работают всего 5.
Но я заметила, что раньше, когда шла на работу, на улице встречала максимум двух человек. Сейчас уже 10–15. Народ стал выходить, просто не выдерживает. Уже, видимо, ничего не боятся, никаких штрафов. Сегодня я была в магазине, народ готовится к Пасхе, которая будет 12 апреля. Закупают шоколадные яйца — люди всё-таки верят, надеются, что ещё немножко и всё закончится.
В Новосибирске ограничительные меры действуют вторую неделю. В школах началось дистанционное обучение, за несоблюдение режима начали штрафовать, а таксисты начали забастовку. НГС следит за развитием событий в режиме онлайн.