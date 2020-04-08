Автосалоны вымерли, сервис загибается: как выживают большие дилеры, мелкие СТО и шиномонтажки

Впрочем, пока это капля в море — выручка упала, многие сотрудники отправлены по домам. Даже если возобновится полноценная торговля, как того дилеры просят у властей, наплыва клиентов никто не ожидает — кто-то в самоизоляции, кому-то сейчас не до автомобилей.

— Это критически. И до закрытия автобизнес давно уже не шиковал, находился в достаточно сложных условиях, сильно не отошел после предыдущих кризисов. Карантин для нас — это критически, все дилерские центры на грани выживания, — говорит Павел Костенко, отмечая, что зарплату за март сотрудникам выплатить все-таки планируют.

Федеральная сеть автосервисов FIT Service в Новосибирске не прекращала работу и на прошлой неделе, хотя вокруг творилась неразбериха — то ли можно ремонтировать машины, то ли нельзя. Сейчас автомобильное бизнес-сообщество добилось большей определенности в этом вопросе.

— Минпромторг написал рекомендации регионам, что ремонт, техническое обслуживание автомобилей, автозапчасти — все это является товаром первой необходимости, потому что это необходимо для поддержания работоспособности транспорта, который используется для борьбы с коронавирусом — скорая помощь, ЖКХ, МЧС — всем машинам нужны запчасти, ремонт. В том числе есть категория граждан, которые должны работать и они должны как-то добираться до работы безопасно, а не на общественном транспорте, где как раз опасно. Регионы начали вносить эти поправки, что автосервисы должны продолжить работу, — объясняет руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв.