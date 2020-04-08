Автосалоны вымерли, сервис загибается: как выживают большие дилеры, мелкие СТО и шиномонтажки

Автомобильный бизнес, который и до эпидемии переживал нелегкие времена, сейчас добивает запрет на полноценную деятельность. Шоу-румы открывать нельзя, машины продавать нельзя — многие автопроизводители просто остановили заводы, например, «Тойота» заявила, что полностью прекращает свои бизнес-процессы. В таких условиях дилеры могут спасаться только вялой дистанционной продажей машин и оказанием сервисных услуг, но всё это не гарантирует выручки даже для выплаты зарплат. Чуть лучше себя чувствуют станции техобслуживания и продавцы запчастей, но там тоже спад спроса — автовладельцы-то сидят по домам. Подробнее о том, как выживает автобизнес в Новосибирске — в материале Дмитрия Косенко.
Огромные шоу-румы автосалонов сиротливо стоят без нарядных тестовых автомобилей — всех их спрятали в гаражи. Кто-то прекратил работу полностью, кто-то оказывает услуги сервиса и продает запчасти.
Основной вход в автосалон KIA «Сармат» закрыт, но в сервис можно попасть через боковые ремонтные ворота — работают с раннего утра и до последнего клиента.
Шевелится какая-то жизнь в торговом центре «Автомир» на Богдана Хмельницкого, продавцы автозапчастей не сидят дома. Клиенты подъезжают и уезжают, значит какая-то торговля идет. Потихоньку работают мелкие СТО, гаражные сервисы, шиномонтажки.
«Дилерские центры на грани выживания»
Крупные дилерские центры осваивают дистанционную продажу машин и занимаются автозапчастями — их все-таки внесли в список важных товаров, которые можно продавать.
— Продажи остановлены, но работаем дистанционно, пробуем по крайней мере — по этому направлению двигается автосфера, коронавирус заставит. Сайты есть, конфигуратор есть, клиент может выбрать себе машину. Выставляется счет, клиент оплачивает через банк, машину на эвакуатор и клиенту привезли. Деятельность по запчастям разрешена, у нас оптовый канал хорошо работает, в основном у нас оптовики покупают, — рассказывает директор дилерского центра «СТС Автомобили» (марки Mercedes, Jeep) Павел Костенко.
Впрочем, пока это капля в море — выручка упала, многие сотрудники отправлены по домам. Даже если возобновится полноценная торговля, как того дилеры просят у властей, наплыва клиентов никто не ожидает — кто-то в самоизоляции, кому-то сейчас не до автомобилей.
— Это критически. И до закрытия автобизнес давно уже не шиковал, находился в достаточно сложных условиях, сильно не отошел после предыдущих кризисов. Карантин для нас — это критически, все дилерские центры на грани выживания, — говорит Павел Костенко, отмечая, что зарплату за март сотрудникам выплатить все-таки планируют.
Федеральная сеть автосервисов FIT Service в Новосибирске не прекращала работу и на прошлой неделе, хотя вокруг творилась неразбериха — то ли можно ремонтировать машины, то ли нельзя. Сейчас автомобильное бизнес-сообщество добилось большей определенности в этом вопросе.
— Минпромторг написал рекомендации регионам, что ремонт, техническое обслуживание автомобилей, автозапчасти — все это является товаром первой необходимости, потому что это необходимо для поддержания работоспособности транспорта, который используется для борьбы с коронавирусом — скорая помощь, ЖКХ, МЧС — всем машинам нужны запчасти, ремонт. В том числе есть категория граждан, которые должны работать и они должны как-то добираться до работы безопасно, а не на общественном транспорте, где как раз опасно. Регионы начали вносить эти поправки, что автосервисы должны продолжить работу, — объясняет руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв.
«Радость есть, клиентов нет»
Сейчас авторемонтники работают, соблюдая все меры безопасности: маски, антисептики, дезинфекция салонов машин, озонирование. Клиентов мало, выручка упала в три раза. Налоги и аренду нужно платить в полном объеме, а еще нужно постараться выплатить работникам хоть какие-то зарплаты.
— Нас не признали пострадавшей отраслью. От того, что мы открылись, радость есть, но клиентов-то нет. Да, мы обслуживаем какое-то количество юридических лиц, которые задействованы в жизнеобеспечении города. Но, конечно, это объем в три раза меньше, чем даже в прошлом месяце. Никакой речи о прибыли не идет, этого точно не хватит на аренду. У нас сейчас основная цель только одна — хоть какой-то уровень доходов обеспечить персоналу, сохранить рабочие места. С арендодателями мы ведем жесткие переговоры и большинство к счастью нам идут на уступки по аренде. По налогам нам никто ничего не отсрочил, мы полностью все платим, — отмечает Данил Соловьёв.
«Бэушка» продается, «шинники» работают
На вторичном рынке жизнь еще теплится. Компания «РДМ-Импорт», которая занимается ремонтом и продажей автомобилей с пробегом, пытается выживать, сохраняя весь комплекс услуг.
— Запчасти в первую очередь можно продавать, масла менять, параллельно и машины продаем, жить-то на что-то надо. «Бэушка» продается, единственное — люди меньше едут из других городов, потому что боятся, что трассы там закрыты, в основном местная публика ходит. Соблюдаем меры предосторожности, маски носим, — рассказывает руководитель отдела продаж компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.
Продавцы автомобильных покрышек изначально имели разрешение на работу, но тоже отмечают снижение спроса, даже в преддверии сезона замены зимних шин на летние. Стараются работать удаленно и соблюдать меры безопасности.
— Многие «шинники» работают, потому что шины попали в категорию товаров первой необходимости, соответственно нам работать разрешено. Мы тоже запустили, как и многие сейчас, бесконтактную продажу — доставляем заказ клиенту, оставляем товар, отходим на 2–3 метра. Принимаем оплату только через сайты или на карту, от наличных отказались. Пользуется спросом выездной шиномонтаж, потому что это тоже бесконтактный способ обслуживания. Но интерес в целом кажется, что упал, мы думаем, что в этом году сезон будет не совсем яркий. Все-таки люди пока думают о здоровье прежде всего, — отмечает руководитель отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.
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