Этот дачный дом попал в нашу подборку самых интересных, потому что находится рядом с развитым районом — Академгородком, в 10 минутах ходьбы до автобусной остановки. Площадь самого дома — 160 квадратных метров, а участок почти в 6 раз больше стандартной дачной нарезки советских времен — 35 соток.

— Предлагается к продаже экологически чистый дом из кедра — идеальный вариант для тех, кто мечтает о долговечном уютном жилище! Очень живописное место — ботанический сад! Большой участок — 35 соток! Гараж на две машины! В пешей доступности до Верхней зоны Академгородка! — описали в объявлении и указали готовность к торгу.

Дача в Кудряшах с верандой с видом озеро — 13,5 млн рублей