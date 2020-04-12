Новосибирцы сейчас определённо завидуют тем, кто живёт в собственном загородном доме или самоизолировался на даче. Ведь там всегда можно погулять у себя на участке без страха, что тебя оштрафуют или что ты нажмешь ту же кнопку в лифте, которой коснулся покашлявший в кулак больной коронавирусом. По наблюдениям экспертов рынка недвижимости, сезонный рост интереса к покупке и аренде загородной недвижимости подогрела необходимость самоизолироваться. Корреспондент НГС Елена Гурьянова изучила дачи, которые выставлены на продажу на N1.RU, и выбрала топ-15 самых интересных. Посмотрите на эти прекрасные замки, коттеджи с бассейнами и простые симпатичные дома с розами и грушами.
Дача на Бердском заливе с личным пирсом — 25 млн рублей
Всего на N1.RU продаётся около 1500 дач. Некоторые из них по размеру и размаху превосходят даже средней руки коттеджи. Самой дорогой дачей оказалась усадьба на Бердском заливе. У нее есть свой личный пирс и стоянка для катера, а на территории 25 соток растёт бор с вековыми лиственницами. Собственник не стал выкладывать фотографии самого дома, но показал пирс с катером, лиственницы и прикорнувших панд под кустами (ненастоящих).
— Продам дачу в СНТ «Авиатор», в красивейшем месте на берегу реки. Первая линия реки Обь, со своим личным пирсом, для стоянки катера. Большая территория 25 соток, на которой расположены дом, подходящий для круглогодичного проживая, 350 кв. м, хорошая баня 90 кв. м, летняя беседка, отдельная зона для барбекю. Вся территория благоустроена и не требует дополнительных вложений. На территории бор с вековыми лиственницами, — описывается в объявлении.
847-метровый замок в ДНТ «Удача» — 18 млн рублей
Хозяин этого «замка» в ДНТ «Удача» продаёт его под самоотделку за 18 млн рублей. Это, пожалуй, даже дешёво — если пересчитать цену на квадратный метр и учесть 20 соток земли в элитном коттеджном посёлке «Удача» в 15 минутах езды от площади Калинина. Всего в нём 847 квадратных метров.
— Сосновый бор, территория охраняемая, въезд через шлагбаум. Дом расположен на земельном участке размером 20 соток, состоит из трёх уровней, с прилегающим к нему гаражом на три автомобиля. Предусмотрено место под технический спуск квадроциклов и снегоходов в цокольную часть гаража, — описывается в объявлении.
Дача у Академгородка на 35 сотках — 15 млн рублей
Этот дачный дом попал в нашу подборку самых интересных, потому что находится рядом с развитым районом — Академгородком, в 10 минутах ходьбы до автобусной остановки. Площадь самого дома — 160 квадратных метров, а участок почти в 6 раз больше стандартной дачной нарезки советских времен — 35 соток.
— Предлагается к продаже экологически чистый дом из кедра — идеальный вариант для тех, кто мечтает о долговечном уютном жилище! Очень живописное место — ботанический сад! Большой участок — 35 соток! Гараж на две машины! В пешей доступности до Верхней зоны Академгородка! — описали в объявлении и указали готовность к торгу.
Дача в Кудряшах с верандой с видом озеро — 13,5 млн рублей
Этот 500-метровый дом на 24 сотках расположен в СНТ «Озерное» — продавцы называют усадьбу «Мужской рай». И у нее есть выход на летнюю веранду с завораживающим видом на озеро Козыки.
Как описывается в объявлении, это 4-уровневый дом с 3-метровыми потолками. В нем есть несколько каминных залов, и он подготовлен под проведение ремонта.
Дом из бруса и виноградники у Северного объезда — 10,999 млн рублей
— В продаже прекрасная усадьба из шикарного оцилиндрованного бревна 220 мм в 20 км от Новосибирска! Участок ухоженный, везде посажен футбольный газон, разнообразные цветы, клумбы, ивы, сосны, ели, пузыреплодник, виноград разных сортов. Все тропинки на участке выложены из натурального камня, — описывается в объявлении о продаже этого дома.
Дача с бильярдом и бассейном у соснового бора — 9,9 млн рублей
Эту дачу, в которой вполне можно жить круглый год, как в своем доме, продают в лесной зоне Заельцовского района — в Мочище. Площадь дома — 180 «квадратов», участка — 12 соток.
— Коттедж кирпичный, перекрытия железобетонные, полностью укомплектованный, гараж на две машины, беседка, бассейн. Право зарегистрировано. Вода центральная, регистрация, для круглогодичного проживания. Возможен обмен на квартиру (или квартиры), рассматриваем варианты. 15 минут от площади Калинина, в лесной зоне Заельцовского района, ДП «Мочище». Сосновый бор и 500 м до реки Обь, — описывается в объявлении.
Замок в Мочище — 9,8 млн рублей
Двухэтажный кирпичный дом в Мочище интересен тем, что отсюда 15 пешком до школы, рядом детские сады и в 7 минутах есть остановка общественного транспорта, а дороги зимой всегда убраны. Так что теоретически такая дача — это тоже полноценный дом. Просто собственники, продавая коттедж, решили позиционировать его и как дачу тоже. В нем 209 квадратных метров, а площадь участка — 9,15 соток.
— Баня из бруса, круглогодичная веранда с теплым полом и кухней. Во дворе зона барбекю, место под бассейн, отличная зеленая площадка с газоном; на южной стороне дома теплые парники. Заезд с двух сторон, одна из которых тупиковая. Гараж капитальный с автоматическими воротами. Планировка дома отличная — кухня-гостиная с теплым полом; три автономные большие спальни, гардеробная, прачечная, большая теплая лоджия, — перечисляется в объявлении.
Дом с бассейном и печкой-камином — 8 млн рублей
100-метровый дом в Барышевском сельсовете завлекает своим бассейном.
— Умный дом — все регулируется автоматически. На первом этаже — прихожая с теплым полом, просторная светлая гостиная с печью-камином, труба которого идет через второй этаж и служит дополнительным источником тепла. На втором этаже уютная комната с зоной отдыха, — описывает продавец.
Судя по описанию дома, здесь хорошо поработали над техническими вопросами.
— Генератор Subаru до 12 к Вт, мощный вентилятор через приточный клапан затягивает воздух в помещение и охлаждает его. Система очистки и водоснабжения — бак 800 литров, скважина 33 метра, вода подведена в дом и баню. Летнее и зимнее водоснабжение. Поливочная вода — 8 атм, автоматически наполняет двухкубовый бак на участке. Каскадные дренажные колодцы, яма водостока — туда стекает дождевая вода с участка, — говорится в объявлении.
Современная дача рядом с Обью — 9 млн рублей
Такую дачу тоже можно использовать круглый год. Она находится в СНТ «Ивушка» в дачном посёлке в Мочище, в 15–20 минутах езды от площади Калинина.
— Асфальт до самого дома, проезд чистится круглый год. Общество охраняется, въезд через шлагбаум. Дом оформлен, адрес присвоен, прописка возможна! Рядом в 1 минуте ходьбы — река Обь, — говорится в объявлении.
Покупателю обещают чистый воздух и заверяют, что строилось всё золотыми руками для себя — всесторонне продумано и из дорогих и экологически чистых материалов. Дом продается с мебелью и техникой.
Дача с панорамными окнами у реки и «Ленты» — 5 млн рублей
100-метровую дачу на 7 сотках продают за магазином «Лента» на разъезде Иня. Как описывают в объявлении, жить здесь можно круглогодично. Через дорогу — река. Дом построили в 2016 году, а баню — в 2018. В доме 3 комнаты на двух этажах, есть санузел и мастерская.
Дача с видом на Бердь — 3,8 млн рублей
Дача с видом на Бердь построена на укрепленном берегу. Продавец заверяет, что подтоплений не бывает, а из парилки можно нырнуть прямо в реку. Асфальтированная дорога ведёт до общества, а внутри — хорошая отсыпная.
— С балкона открывается невероятной красоты вид на реку. При строительстве дома и бани использовались только природные материалы, экокраски. Дом срублен из сосны, пол из кедра. Воздух в нем легкий, как в сосновом бору. Летом хорошо сохраняет прохладу. К зиме утеплен: проконопачен, теплый пол и крыша. Осенью до снега отапливаем весь дом одним обогревателем. Для зимней эксплуатации нужен только котел, — говорится в объявлении.
Как указано на N1.RU, на этой даче есть возможность для строительства гаража для водной техники: катера или мотоцикла. Баня здесь с жилой мансардой и отдельной лестницей. Небольшая часть бани — летняя кухня с отдельным входом, к ней примыкает патио.
— Большая парилка вмещает компанию в 8–10 человек. Из парилки ныряем прямо в Бердь! Восторг! — восклицает продавец.
Дача у леса и протоки с утками — 3,2 млн рублей
Этот двухэтажный дом из бруса продается в СНТ «Ясная поляна» (ОбьГЭС). У него есть своя веранда, прихожая-кухня, большая гостиная и две спальни на втором этаже.
— Дом построен профессиональным строителем — основательно. В прохладные и зимние дни вас согреет печь-камин. Дом полностью меблирован, и оборудован сигнализацией. На участке построена баня с комнатой отдыха на втором этаже. Летний душ. Для хранения инструментов и урожая установлен 20-тонный контейнер, под которым располагается забетонированный погреб. Место под огород — около 5 соток. Есть место для барбекю, с собственным лесом, на котором растут грибы и кедровые шишки! Свежий воздух, поют птицы. Рядом находится протока, где плавают уточки, можно ловить рыбу. Просто райский уголок! — заверяют в объявлении.
Дача с розами, кедрами и бамбуком — 1,9 млн рублей
— В продаже очень ухоженная дача с просторным участком 18 соток, можно купить в ипотеку, дом оформлен как жилое помещение. Все в собственности — и дом, и земля. Ухоженный и разработанный участок с посадками на 12 сотках: жимолость, вишня, яблони, сливы, малина, черная и красная смородины, клубника. Декоративные цветы, туи, розы, бамбук, кедр, сосны, ели, итальянская сосна, — перечисляют особенности ландшафтного озеленения в объявлении.
Как описывает продавец, участок поделён на зоны. Кроме дома с верандой, есть беседка с мангальной зоной, баня, две металлические теплицы с выделенными грядками.
Дача с летним домом, баней и грушами — 850 тысяч рублей
Интересные варианты можно найти и среди дач дешевле миллиона. Такая дача в СНТ «Чародейка» в 20 минутах езды от площади Калинина по Северному объезду продается за 850 тысяч рублей. Это 50-метровый дом на участке 6,8 соток.
— На участке жилой летний домик (первый этаж — комната и кухня, второй этаж — комната). Новая баня с парилкой, душевой и комнатой отдыха. Недостроенный дом (первый этаж не делали, второй этаж утеплен без отделки). На участке установлена насосная станция, так что можно смело качать насосом из озера или дополнительно оборудована скважина. Вода подается как в баню, так и в дом, есть слив. В бане полноценный душ с горячей водой и отличным напором, который не зависит от бани (вода греется не от печки, а от водонагревателя). Посадки: клубника, малина, зелень, смородина, вишня, огурцы, кабачки, декоративные растения и цветы, — описывается в объявлении.
Дача со сливами на Бердском заливе — 850 тысяч рублей
Завершает нашу подборку ещё одна дача в СНТ «Авиатор» на берегу Бердского залива (5 минут пешком). Только в отличие от лидера этого рейтинга, у которого тут есть свой пирс, этот вариант стоит всего 850 тысяч рублей.
— Дом двухэтажный, деревянный, две веранды, баня (раздельно парилка и мойка), комната отдыха, спальня. Участок очень ухоженный, по всей территории выложены тротуары, имеется парковка на две машины, большой газон, вокруг высокий забор. Также на участке множество насаждений, есть мини-теплица. Вода поливочная плюс собственная скважина. Зимой дороги чистятся, возможно круглогодичное пребывание, — говорится в объявлении.
Что ещё полезно почитать о дачах
Если вы уже открываете дачный сезон, посмотрите нашу статью о садах. Новосибирцы показали, как сделали красивые сады у себя на дачах— там цветут розы и пионы, растут ажурные ивы и кедры, наливается вишня и журчат водопады.
В этой колонке вы можете прочитать, как лучше искать дачу в аренду.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, можно ли во время пандемии коронавируса ездить на дачу. Самоизолироваться на даче можно, но от поездок туда на общественном транспорте лучше воздержаться. Уезжая на дачу, нужно помнить, что доступ скорой туда может быть затруднён.
НГС ищет героев — хозяев красивых коттеджей и домов, необычных интерьеров или людей, которые сумели сделать ремонт в квартире или доме дешево и красиво. Присылайте журналисту Елене Гурьяновой фотографии и контакты для связи на e.guryanova@iportal.ru, а также через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 982 781–74–07.