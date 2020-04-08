Раскидал по миру: влюбленные, которых разлучил коронавирус — они не знают, когда встретятся снова

— Мой муж сейчас находится в Лаосе, в городе Вьентьяне, я — в Таиланде, в Паттайе. Последний раз мы виделись три недели назад. У Миши была проблема с визой, и чтобы ее продлить, он поехал в консульство в Лаос, выехал 18 марта. С 19 числа меры начали резко ужесточать (хотя до этого все было относительно спокойно). С 22 марта закрыли сухопутные границы, с 26 — воздушные — как раз в этот день у Миши был обратный рейс, и иностранцев перестали пускать на территорию страны.

Я была морально готова к такому повороту событий еще с того дня, как он уехал, потому что новости начали поступать со скоростью света — то одно закрывают, то другое, все происходило просто по щелчку. Когда он ехал — я уже понимала, что это риск, но находиться незаконно на территории страны мы тоже не могли. На тот момент мы изучили все факторы, которые нас окружали, и решили, что даже если он останется в Лаосе — ничего страшного, зато мы будем в безопасности по закону.