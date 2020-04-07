Почему на улицах толпы людей — колонка обозревателя НГС, который приехал на работу в полном вагоне метро

Ходил по улицам (МЧС, прости, у меня была экстренная необходимость — я работал), много думал.

Отчетливое ощущение, что самоизоляция закончилась. Всё шумно вдруг зашевелилось, в метро буквально не было свободного места, чтобы сесть. На дорогах полно машин. Ну сказали же, что до 6 апреля, и вот оно пришло. Народу, конечно, поменьше, но ощущения пустого города, как на прошлой неделе, нет совершенно.

Потому что все эти рекомендации — они не работают. Коту своему чего-нибудь порекомендуйте. Особенно после выступления нашего гаранта конституции, который поводил руками, пообещал пять хлебов и рыбы за чужой счет, да и оставил население разбираться со своими проблемами самостоятельно.



Людям, конечно, страшновато. Это видно по глазам. Но пока это не коснулось человека лично, всегда есть надежда, что ты или не заразишься, или не заметишь, или переболеешь без осложнений. А вот отсутствие денег сделает жизнь невыносимой со стопроцентной вероятностью.



Такой вот выбор. Оно, конечно, можно было бы пересидеть месяц-другой по домам, смотря сериалы и занимаясь саморазвитием. Но это далеко не все могут себе позволить. А государство вместо помощи гражданам достало из широких штанин известно что.