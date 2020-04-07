Почему на улицах толпы людей — колонка обозревателя НГС, который приехал на работу в полном вагоне метро

Если на прошлой неделе Новосибирск удивлял нас непривычно пустыми улицами посреди рабочей недели, то в этот понедельник-вторник ситуация изменилась. Утром в общественном транспорте — толпы людей, несмотря на то, что карантин и самоизоляция вроде как продолжаются (буквально на днях у нас выявили еще одного больного коронавирусом, да и другие еще проходят лечение). С 6 апреля губернатор разрешил работать двум сферам, но ощущение, как будто весь город принял это на свой счет. Публикуем авторскую колонку обозревателя НГС Стаса Соколова, который приехал на работу в полном вагоне метро.
Ходил по улицам (МЧС, прости, у меня была экстренная необходимость — я работал), много думал.
Отчетливое ощущение, что самоизоляция закончилась. Всё шумно вдруг зашевелилось, в метро буквально не было свободного места, чтобы сесть. На дорогах полно машин. Ну сказали же, что до 6 апреля, и вот оно пришло. Народу, конечно, поменьше, но ощущения пустого города, как на прошлой неделе, нет совершенно.
Потому что все эти рекомендации — они не работают. Коту своему чего-нибудь порекомендуйте. Особенно после выступления нашего гаранта конституции, который поводил руками, пообещал пять хлебов и рыбы за чужой счет, да и оставил население разбираться со своими проблемами самостоятельно.
Людям, конечно, страшновато. Это видно по глазам. Но пока это не коснулось человека лично, всегда есть надежда, что ты или не заразишься, или не заметишь, или переболеешь без осложнений. А вот отсутствие денег сделает жизнь невыносимой со стопроцентной вероятностью.
Такой вот выбор. Оно, конечно, можно было бы пересидеть месяц-другой по домам, смотря сериалы и занимаясь саморазвитием. Но это далеко не все могут себе позволить. А государство вместо помощи гражданам достало из широких штанин известно что.
В общем, одни вышли по делам, другие — посмотреть, что происходит в мире, третьи — за компанию. Так и собралась приличная толпа. А всё почему? Да потому, что все эти невнятные полумеры в форме настойчивых советов — не работают. Особенно, когда начинают применяться избирательно. Ресторану нельзя, а торговому центру можно. Торговому центру нельзя, но строить еще один торговый центр — пожалуйста. Парикмахерская закрыта, но в метро, в комнате для досмотра, сразу несколько незнакомых человек довольно плотной группой без масок ждут очереди, чтобы поставить свои сумки в сканер. И так везде.
При этом масок в аптеках — нет, санитайзеры (сделанные частниками) стоят столько, что дешевле руки протирать шотландским виски. Тем же работникам полиции и вневедомственной охраны, которые ездят по улицам с включённой записью внушений на предмет поведения в условиях эпидемии, надоедает, и они регулярно вырубают эту свою шарманку. На выходных я натурально так и не смог ни разу записать нормальное видео для работы с такой машиной.
Власти делают вид, что занимаются профилактикой, население — делает вид, что в этом участвует. Но каждый занят своими делами.
Ситуация, конечно, может измениться. Как только появятся первые умершие в Новосибирске, как только количество заболевших будет исчисляться сотнями, люди снова попрячутся по домам уже без всяких распоряжений. Но не раньше, увы. Так уж устроен человек.
Но даже тогда многим придется и ездить на работу, и работать в контакте с людьми, в общем, заниматься всем тем, что способствует распространению инфекции. Просто потому, что наше общество, увы, не может себе позволить настоящий карантин. По крайней мере, правительству пока жалко на это денег. Придется как-то совмещать.
Если что, я совсем не ковид-диссидент. Я знаю и про молодых, полных сил людей, которые ни на что не жаловались, начали кашлять и умерли через несколько дней, и про темпы роста числа официально заболевших. Знаю даже, что надеяться на иммунитет сейчас, потому что вы «в январе чем-то странным переболели», не стоит (уже выделено как минимум два отличающихся штамма). Нынешний коронавирус оказался коварным и непредсказуемым. А при быстром распространении инфекции и большом количестве заболевших часть из них будет невозможно спасти просто из-за отсутствия достаточного количества оборудования.
Но я также понимаю, что убедить людей сидеть по домам, не предложив им вообще ничего, никакой реальной помощи — невозможно. Так что если можете это себе позволить, то, конечно не выходите из комнаты. Хотя бы до мая, а в идеале до июня. А остальным придется, что называется, прорываться с боями. Вздрагивая при звуке кашля, опасливо сторонясь прохожего с испариной, но идти и делать хоть что-то, за что платят деньги. С удивлением озираясь на тех, кто вышел просто так, потусоваться с друзьями.
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