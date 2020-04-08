«Витрины магазинов заколотили фанерой»: история новосибирца на самоизоляции в Северной Америке

Северная Америка стала эпицентром коронавируса за Атлантическим океаном: в США, по данным университета Джонса Хопкинса, сегодня зарегистрировано больше 337 тысяч заболевших, соседняя Канада находится на 13 месте в рейтинге наиболее пострадавших от нового вируса стран. Когда-то житель Новосибирска, программист Игорь Бабичев теперь живёт на два города и две страны: то в канадском Ванкувере, то в американском Сиэтле. Лиза Пичугина попросила его рассказать, как начиналась и чем различается эпидемия в этих городах.
«Закрыли парковки возле парков»
Сейчас я с женой в Сиэтле, а родители с братом — в Ванкувере. И Ванкувер, и Сиэтл были первоначальными очагами вспышек в обеих странах, и, что примечательно, начиналось всё в домах престарелых. Наверное, из-за бессимптомных родственников и соцработников, которые работали в нескольких домах престарелых одновременно.
Основные очаги бушуют на востоке: Торонто и Монреаль в Канаде, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Нью-Орлеан в США. Причём в Нью-Йорке из-за поздней реакции и очень большой плотности населения и большого процента людей, пользующихся общественным транспортом, каждый день самые страшные цифры по количеству новых случаев и умерших.
И в Британской Колумбии, и в Вашингтоне отреагировали достаточно быстро и своевременно. Отправили по домам всех, кто не занят в неотложных отраслях (медицина, продуктовые магазины, транспорт, логистика и тому подобные). Закрыли все бары и рестораны: только доставка или навынос. Отменили все мероприятия и предписали всем соблюдать дистанцию. На улицу выходить не запрещали, но крайне не рекомендовали без надобности. Всем, возвращающимся из других стран, сначала рекомендовали, а с 18 марта обязали самоизолироваться на 14 дней. Также предписали обязательную самоизоляцию людям с симптомами, подтвержденной инфекцией и тем, у кого были контакты с подтверждёнными случаями заражения.
В целом население оказалось достаточно сознательно. Правда, поначалу люди начали скапливаться в парках и на пляжах. Тогда муниципальные власти закрыли парковки возле этих мест и неоднократно напоминали людям о необходимости соблюдать дистанцию. В итоге где-то за неделю все начали соблюдать предписания.
«Полицейские лишний раз с людьми сами пересекаться не хотят»
Штрафы зависят от муниципалитета. В основном штрафовали компании, которые не выполнили предписание и продолжили работать. И то сначала предупреждали, штрафовали только после третьего нарушения. Людей штрафовали только за организацию мероприятий с большим количеством участников в одном месте. Жёсткого физического контроля за гражданами нет. Более жёсткие меры применяли только к людям с подтвержденными случаями заражения, которые сознательно нарушают обязательный для них карантин.
Сколько я за эти дни на улицу и в магазины выходил, ни разу с полицейскими не пересекался. Вообще, сборища они могут попросить разойтись, но в целом лишний раз с людьми сами пересекаться не хотят: они же тоже не имеют иммунитета от заразы. Здесь полиция выполняет свою роль, именно охраняет порядок, а не выискивает повод привлечь людей к ответственности во что бы то ни стало.
В Канаде и США в некоторых штатах и провинциях ограничивают въезд на территорию без причины. Когда все только начиналось, мы на выходных с женой и братом были в Калифорнии на турнире по «Мафии»: его планировали за несколько месяцев, и на те выходные, 13–15 марта, в Калифорнии ещё не объявили режим ЧС. Мы ехали туда на машине. Когда уезжали обратно в понедельник, штат как раз начал закрываться. 17 числа закрыли весь общепит в Орегоне. Мы переночевали в почти пустом мотеле, и потом ехали до дома, питаясь в магазинах и в кафе навынос. Но за все 2000 километров не встретили ни одного блок-поста. Приехали 17 марта в Сиэтл, тут тоже как раз штат начали закрывать. Сейчас я могу формально пересечь границу и съездить в Ванкувер на машине, но мне не хочется лишний раз нарываться на ненужные проблемы.
«Витрины заколотили фанерой»
И Ванкувер, и Сиэтл — туристические центры, и сразу стало заметно, как города опустели. Особенно Сиэтл: здесь в центре гораздо меньше жилых домов и больше офисных зданий. На улицах реально пусто, знаменитый Pike Place Market посреди дня выглядит, как ночью. Машин тоже почти нет. В Ванкувере больше людей живёт в центре, но и там улицы заметно опустели. Многие магазины для предотвращения вандализма и краж заколотили витрины фанерными панелями.
Когда только все начиналось, была истерия, люди штурмовали магазины и скупали зачем-то туалетную бумагу и бумажные полотенца — я слышал версию, что из них можно делать маски. На прилавках до сих пор их не найти, а ещё дезинфицирующих салфеток и антисептика для рук. Всё остальное — фрукты, овощи, молочка, мясо, лапша, крупы — есть.
В небольших магазинах ограничили количество одновременно находящихся там покупателей, и люди реально стоят на улице в очереди на расстоянии 2 метров друг от друга в ожидании, когда выйдет очередной покупатель и запустят следующего. Никто не светится и все терпеливо ждут (ну и да, многим просто некуда торопиться). Постепенно все устаканивается, и люди привыкают жить в новых реалиях.
«На выселение за неуплату аренды объявили запрет»
В Канаде очень быстро сделали то, что я ожидал от правительства: максимально упростили процесс подачи на страховку по потере дохода и пособие по безработице. Сразу объявили, что будет федеральная субсидия, потому что было понятно, что начнется массовая волна сокращений и неоплачиваемых отпусков.
Приняли меры по стимуляции малого и среднего бизнеса, чтобы людям было куда возвращаться работать после кризиса: правительство предоставляло возможность брать беспроцентные займы и гарантировало субсидировать 75% заработной платы сотрудников, если компании продолжают им платить вместо сокращения.
Основная активность в социальных сетях была посвящена жилищному вопросу — аренде. Люди, оставшись без дохода и понимая, что первого числа они не смогут оплатить аренду или ипотеку, начали активно лоббировать требования заморозить платежи. На провинциальном уровне им предоставили возможность отсрочить ипотечные платежи и дали субсидию квартиросъёмщикам, которые потеряли доход, — её платили напрямую владельцам квартир. На выселение за неуплату аренды объявили временный запрет.
В штатах, вроде, тоже пообещали подобные меры, но вводят их с задержкой, больше бюрократии.
«Все развлечения теперь домашние»
В социальных сетях активно всех просят сидеть по домам (появились хештеги вроде #StayAtHome), параллельно всячески поддерживают уязвимые слои населения и медработников. Появились группы, где готовую еду и продукты доставляли медикам на рабочие места, группы помощи покупки продуктов пенсионерам и другие подобные. В Ванкувере стали в 7 часов вечера все выходить на балконы и аплодировать медработникам.
Я работаю удалённо, так что у меня мало что изменилось, разве что выходные дома проходят. Я пока не езжу к родителям — они в Канаде с лета, пока подтягивали язык. Брат тоже работает из дома.
Все развлечения теперь домашние: ремонт, генеральная уборка, которая длится уже две недели, и сериалы на стриминговых сервисах. Горнолыжные курорты закрыли, так что этот сезон у меня был самым коротким. В «Мафию» с друзьями больше не играю каждую неделю — теперь все играют онлайн, причём каждый день.
Как жили новосибирцы в Канаде до пандемии, можно почитать тут.
А вот здесь переехавшая в Канаду сибирячка рассказывала, как всё начиналось месяц назад — ещё до введения режима самоизоляции.
Если Европа вам ближе и интереснее, то НГС собрал истории новосибирцев из крупных стран ЕС: Италии, Германии и Бельгии (людей там просто «выкашивает»).
Следить за самой актуальной информацией о коронавирусе в Новосибирске лучше всего в нашем онлайне.