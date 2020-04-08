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«Витрины магазинов заколотили фанерой»: история новосибирца на самоизоляции в Северной Америке

Игорь Бабичев живёт на два города и две страны: то в канадском Ванкувере, то в американском Сиэтле

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Новосибирский программист Игорь Бабичев сейчас живёт попеременно в Канаде и США — он рассказал, как изменилась жизнь там из-за коронавируса

Новосибирский программист Игорь Бабичев сейчас живёт попеременно в Канаде и США — он рассказал, как изменилась жизнь там из-за коронавируса

Северная Америка стала эпицентром коронавируса за Атлантическим океаном: в США, по данным университета Джонса Хопкинса, сегодня зарегистрировано больше 337 тысяч заболевших, соседняя Канада находится на 13 месте в рейтинге наиболее пострадавших от нового вируса стран. Когда-то житель Новосибирска, программист Игорь Бабичев теперь живёт на два города и две страны: то в канадском Ванкувере, то в американском Сиэтле. Лиза Пичугина попросила его рассказать, как начиналась и чем различается эпидемия в этих городах.

«Закрыли парковки возле парков»

Сейчас я с женой в Сиэтле, а родители с братом — в Ванкувере. И Ванкувер, и Сиэтл были первоначальными очагами вспышек в обеих странах, и, что примечательно, начиналось всё в домах престарелых. Наверное, из-за бессимптомных родственников и соцработников, которые работали в нескольких домах престарелых одновременно.

Основные очаги бушуют на востоке: Торонто и Монреаль в Канаде, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Нью-Орлеан в США. Причём в Нью-Йорке из-за поздней реакции и очень большой плотности населения и большого процента людей, пользующихся общественным транспортом, каждый день самые страшные цифры по количеству новых случаев и умерших.

И в Британской Колумбии, и в Вашингтоне отреагировали достаточно быстро и своевременно. Отправили по домам всех, кто не занят в неотложных отраслях (медицина, продуктовые магазины, транспорт, логистика и тому подобные). Закрыли все бары и рестораны: только доставка или навынос. Отменили все мероприятия и предписали всем соблюдать дистанцию. На улицу выходить не запрещали, но крайне не рекомендовали без надобности. Всем, возвращающимся из других стран, сначала рекомендовали, а с 18 марта обязали самоизолироваться на 14 дней. Также предписали обязательную самоизоляцию людям с симптомами, подтвержденной инфекцией и тем, у кого были контакты с подтверждёнными случаями заражения.

Популярное у жителей Сиэтла и туристов место Pike Place Market в обычный день и во время карантина

Фото 1: Игорь Бабичев
Фото 2: Игорь Бабичев

В целом население оказалось достаточно сознательно. Правда, поначалу люди начали скапливаться в парках и на пляжах. Тогда муниципальные власти закрыли парковки возле этих мест и неоднократно напоминали людям о необходимости соблюдать дистанцию. В итоге где-то за неделю все начали соблюдать предписания.

«Полицейские лишний раз с людьми сами пересекаться не хотят»

Штрафы зависят от муниципалитета. В основном штрафовали компании, которые не выполнили предписание и продолжили работать. И то сначала предупреждали, штрафовали только после третьего нарушения. Людей штрафовали только за организацию мероприятий с большим количеством участников в одном месте. Жёсткого физического контроля за гражданами нет. Более жёсткие меры применяли только к людям с подтвержденными случаями заражения, которые сознательно нарушают обязательный для них карантин.

Сколько я за эти дни на улицу и в магазины выходил, ни разу с полицейскими не пересекался. Вообще, сборища они могут попросить разойтись, но в целом лишний раз с людьми сами пересекаться не хотят: они же тоже не имеют иммунитета от заразы. Здесь полиция выполняет свою роль, именно охраняет порядок, а не выискивает повод привлечь людей к ответственности во что бы то ни стало.

Жёсткого контроля за соблюдением дистанции нет, но люди в очереди в Home Depot в Ванкувере её всё равно соблюдают 1,5–2 м

Жёсткого контроля за соблюдением дистанции нет, но люди в очереди в Home Depot в Ванкувере её всё равно соблюдают 1,5–2 м

В Канаде и США в некоторых штатах и провинциях ограничивают въезд на территорию без причины. Когда все только начиналось, мы на выходных с женой и братом были в Калифорнии на турнире по «Мафии»: его планировали за несколько месяцев, и на те выходные, 13–15 марта, в Калифорнии ещё не объявили режим ЧС. Мы ехали туда на машине. Когда уезжали обратно в понедельник, штат как раз начал закрываться. 17 числа закрыли весь общепит в Орегоне. Мы переночевали в почти пустом мотеле, и потом ехали до дома, питаясь в магазинах и в кафе навынос. Но за все 2000 километров не встретили ни одного блок-поста. Приехали 17 марта в Сиэтл, тут тоже как раз штат начали закрывать. Сейчас я могу формально пересечь границу и съездить в Ванкувер на машине, но мне не хочется лишний раз нарываться на ненужные проблемы.

«Витрины заколотили фанерой»

И Ванкувер, и Сиэтл — туристические центры, и сразу стало заметно, как города опустели. Особенно Сиэтл: здесь в центре гораздо меньше жилых домов и больше офисных зданий. На улицах реально пусто, знаменитый Pike Place Market посреди дня выглядит, как ночью. Машин тоже почти нет. В Ванкувере больше людей живёт в центре, но и там улицы заметно опустели. Многие магазины для предотвращения вандализма и краж заколотили витрины фанерными панелями.

Когда только все начиналось, была истерия, люди штурмовали магазины и скупали зачем-то туалетную бумагу и бумажные полотенца — я слышал версию, что из них можно делать маски. На прилавках до сих пор их не найти, а ещё дезинфицирующих салфеток и антисептика для рук. Всё остальное — фрукты, овощи, молочка, мясо, лапша, крупы — есть.

Улицы днём совершенно пусты, а витрины магазинов заколотили фанерой — профилактические меры против мародёрства. Кое-где на них уже успели появиться граффити

Улицы днём совершенно пусты, а витрины магазинов заколотили фанерой — профилактические меры против мародёрства. Кое-где на них уже успели появиться граффити

В небольших магазинах ограничили количество одновременно находящихся там покупателей, и люди реально стоят на улице в очереди на расстоянии 2 метров друг от друга в ожидании, когда выйдет очередной покупатель и запустят следующего. Никто не светится и все терпеливо ждут (ну и да, многим просто некуда торопиться). Постепенно все устаканивается, и люди привыкают жить в новых реалиях.

«На выселение за неуплату аренды объявили запрет»

В Канаде очень быстро сделали то, что я ожидал от правительства: максимально упростили процесс подачи на страховку по потере дохода и пособие по безработице. Сразу объявили, что будет федеральная субсидия, потому что было понятно, что начнется массовая волна сокращений и неоплачиваемых отпусков.

Приняли меры по стимуляции малого и среднего бизнеса, чтобы людям было куда возвращаться работать после кризиса: правительство предоставляло возможность брать беспроцентные займы и гарантировало субсидировать 75% заработной платы сотрудников, если компании продолжают им платить вместо сокращения.

На зданиях отелей в центре Сиэтла и на колесе обозрения, которые закрыты на карантин, зажигают сердца, чтобы ободрить горожан

На зданиях отелей в центре Сиэтла и на колесе обозрения, которые закрыты на карантин, зажигают сердца, чтобы ободрить горожан

Основная активность в социальных сетях была посвящена жилищному вопросу — аренде. Люди, оставшись без дохода и понимая, что первого числа они не смогут оплатить аренду или ипотеку, начали активно лоббировать требования заморозить платежи. На провинциальном уровне им предоставили возможность отсрочить ипотечные платежи и дали субсидию квартиросъёмщикам, которые потеряли доход, — её платили напрямую владельцам квартир. На выселение за неуплату аренды объявили временный запрет.

В штатах, вроде, тоже пообещали подобные меры, но вводят их с задержкой, больше бюрократии.

«Все развлечения теперь домашние»

В социальных сетях активно всех просят сидеть по домам (появились хештеги вроде #StayAtHome), параллельно всячески поддерживают уязвимые слои населения и медработников. Появились группы, где готовую еду и продукты доставляли медикам на рабочие места, группы помощи покупки продуктов пенсионерам и другие подобные. В Ванкувере стали в 7 часов вечера все выходить на балконы и аплодировать медработникам.

Я работаю удалённо, так что у меня мало что изменилось, разве что выходные дома проходят. Я пока не езжу к родителям — они в Канаде с лета, пока подтягивали язык. Брат тоже работает из дома.

Горнолыжный сезон в этом году получился очень коротким, и теперь все развлечения у них с супругой домашние, говорит Игорь: ремонт, уборка и сериалы

Горнолыжный сезон в этом году получился очень коротким, и теперь все развлечения у них с супругой домашние, говорит Игорь: ремонт, уборка и сериалы

Все развлечения теперь домашние: ремонт, генеральная уборка, которая длится уже две недели, и сериалы на стриминговых сервисах. Горнолыжные курорты закрыли, так что этот сезон у меня был самым коротким. В «Мафию» с друзьями больше не играю каждую неделю — теперь все играют онлайн, причём каждый день.

Как жили новосибирцы в Канаде до пандемии, можно почитать тут.

А вот здесь переехавшая в Канаду сибирячка рассказывала, как всё начиналось месяц назад — ещё до введения режима самоизоляции.

Если Европа вам ближе и интереснее, то НГС собрал истории новосибирцев из крупных стран ЕС: Италии, Германии и Бельгии (людей там просто «выкашивает»).

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