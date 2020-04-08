«Витрины магазинов заколотили фанерой»: история новосибирца на самоизоляции в Северной Америке

«Закрыли парковки возле парков»



Сейчас я с женой в Сиэтле, а родители с братом — в Ванкувере. И Ванкувер, и Сиэтл были первоначальными очагами вспышек в обеих странах, и, что примечательно, начиналось всё в домах престарелых. Наверное, из-за бессимптомных родственников и соцработников, которые работали в нескольких домах престарелых одновременно.



Основные очаги бушуют на востоке: Торонто и Монреаль в Канаде, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Нью-Орлеан в США. Причём в Нью-Йорке из-за поздней реакции и очень большой плотности населения и большого процента людей, пользующихся общественным транспортом, каждый день самые страшные цифры по количеству новых случаев и умерших.

И в Британской Колумбии, и в Вашингтоне отреагировали достаточно быстро и своевременно. Отправили по домам всех, кто не занят в неотложных отраслях (медицина, продуктовые магазины, транспорт, логистика и тому подобные). Закрыли все бары и рестораны: только доставка или навынос. Отменили все мероприятия и предписали всем соблюдать дистанцию. На улицу выходить не запрещали, но крайне не рекомендовали без надобности. Всем, возвращающимся из других стран, сначала рекомендовали, а с 18 марта обязали самоизолироваться на 14 дней. Также предписали обязательную самоизоляцию людям с симптомами, подтвержденной инфекцией и тем, у кого были контакты с подтверждёнными случаями заражения.