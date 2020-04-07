Из всех генераций RX на продаже это самое массовое поколение. Модель выпускалась с 2003 по 2009 годы, а в 2006-м пережила рестайлинг. Автомобиль доступен с 3- или 3,3-литровым двигателем мощностью 204 или 230 л.с. У всех кроссоверов полный привод и гидроавтоматическая коробка передач. Большинство машин предлагается в отличных комплектациях, которые актуальны и по сей день — кожаный салон, ксеноновые фары, система стабилизации, сенсорная мультимедиа, электроприводы и подогревы сидений, многозонный климат-контроль. Стоимость Lexus RX 2003–2006 годов выпуска колеблется в диапазоне 650–850 тысяч рублей, рестайлинговые варианты стоят от 800 тысяч до миллиона. Подробнее ознакомиться с ценами на RX второго поколения можно здесь.

