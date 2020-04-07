Для многих сибиряков именно Lexus — самый желанный автомобиль, сочетающий в себе надежность/ремонтопригодность «Тойоты» с премиальностью, богатым оснащением и престижем. Даже старые, 10–15-летние «Лексусы» стоят приличных денег, что говорит о высокой ликвидности и востребованности этих машин. О том, какие модели и поколения этого бренда наиболее популярны сейчас у новосибирцев — подробнее в обзоре НГС.
Lexus RX, второе поколение
Из всех генераций RX на продаже это самое массовое поколение. Модель выпускалась с 2003 по 2009 годы, а в 2006-м пережила рестайлинг. Автомобиль доступен с 3- или 3,3-литровым двигателем мощностью 204 или 230 л.с. У всех кроссоверов полный привод и гидроавтоматическая коробка передач. Большинство машин предлагается в отличных комплектациях, которые актуальны и по сей день — кожаный салон, ксеноновые фары, система стабилизации, сенсорная мультимедиа, электроприводы и подогревы сидений, многозонный климат-контроль. Стоимость Lexus RX 2003–2006 годов выпуска колеблется в диапазоне 650–850 тысяч рублей, рестайлинговые варианты стоят от 800 тысяч до миллиона. Подробнее ознакомиться с ценами на RX второго поколения можно здесь.
Lexus RX, третье поколение
Эта генерация практически догоняет по популярности второе поколение, но стоит гораздо дороже. RX третьего поколения стал крупнее, динамичнее, гораздо интереснее в салоне. Модель выпускалась с 2008 по 2015 годы с одним рестайлингом в 2012-м. Камера заднего вида, бесключевой доступ, система контроля мертвых зон, обогрев руля — все это есть практически в каждом автомобиле, выставленном на вторичку. Стоимость дорестайла лежит в диапазоне 1,2–1,5 миллиона, за рестайл придется отдать 1,7–2 миллиона рублей. Все цены на Lexus RX III вы можете увидеть тут.
Lexus LX, 2007–2015
Самый большой внедорожник Lexus, для многих мечта и символ успеха. Модель выпускалась с 2007 по 2015 годы с рестайлингом в 2012 году, а в 2015-м пережила очень сильное обновление, которое вряд ли можно назвать обычным рестайлом (хотя поколение осталось прежним, третьим). Все варианты на новосибирской вторичке представлены с 5,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 л.с., разумеется, полным приводом и автоматом. Дешевле 1,7 миллиона LX третьего поколения не купить, а основной диапазон цен — 2–3 миллиона рублей. Еще больше вариантов LX смотрите здесь.
Lexus GX, первое поколение
Премиальный брат «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» в самом актуальном поколении сейчас продается не очень, а вот первое поколение в свое время расходилось на ура. На вторичке хорошо представлены варианты 2002–2009 годов выпуска, почти все они с 4,7-литровым 235-сильным атмосферным двигателем. Хороший выбор, если денег не хватает на большой LX. Стоимость самых дешевых вариантов на вторичке — 1,2 миллиона рублей, экземпляры посвежее доходят до 1,6 миллиона. Подробнее с выбором Lexus GX первого поколения можно ознакомиться здесь.
Lexus GS, третье поколение
Бренд Lexus традиционно силен в первую очередь в сегменте кроссоверов и внедорожников, но были и достаточно популярные легковые модели, например, седан Lexus GS третьего поколения, выпускавшийся с 2005 по 2012 годы. Седан мощный и динамичный — двигатель 3-литровый 249-сильный. Коробка автомат, привод полный или задний. На рынке в основном представлены автомобили 2005–2008 годов выпуска, стоят они 600–800 тысяч рублей. Какие конкретно седаны GS есть на продаже и в каком они состоянии, смотрите тут.
А вам какая модель Lexus нравится?
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