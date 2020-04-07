«Пустая Москва — приятная»



Валерий шутит, что его дом — его крепость, но это не точно (как оказалось).



— Вся предкарантинная суета прошла мимо меня: паникеры, похитители туалетной бумаги и вот это всё. Так как мою работу не получилось перевести на удалёнку, жизнь ничем не отличалась от обычной, кроме полупустой Москвы и периодических очередей в магазинах. Пустая Москва — приятная, тихая, спокойная. Хотя инфополе гудело, что её закроют, фейки роились в WhatsApp, на работе даже начали общаться на отвлечённые темы, что никогда особо не практиковалось.