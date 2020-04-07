Прошла неделя с введения режима всеобщей изоляции в Москве — 30 марта Сергей Собянин ограничил передвижения по городу, позже подобные меры принял и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с жителями столицы, среди которых и бывшие сибиряки, о том, как опустели улицы Москвы, каким образом изменился их досуг и не устали ли они от удалёнки и безделья (спойлер: москвичи экономят на барах с помощью онлайн-вечеринок, покупают онлайн-курсы и хотят обратно в офис).
«Пустая Москва — приятная»
Валерий шутит, что его дом — его крепость, но это не точно (как оказалось).
— Вся предкарантинная суета прошла мимо меня: паникеры, похитители туалетной бумаги и вот это всё. Так как мою работу не получилось перевести на удалёнку, жизнь ничем не отличалась от обычной, кроме полупустой Москвы и периодических очередей в магазинах. Пустая Москва — приятная, тихая, спокойная. Хотя инфополе гудело, что её закроют, фейки роились в WhatsApp, на работе даже начали общаться на отвлечённые темы, что никогда особо не практиковалось.
По словам Валерия, объявление режима изоляции для всех, а не только для групп риска, никого особо не удивило: все его друзья уже были на удалёнке и подготовились к этому:
— Нам в последний день объявили, что удалёнки пока не будет — отдыхайте и постарайтесь не болеть. Я решил тоже не суетиться: в пятницу закончил дела, за выходные провёл ревизию запасов, прикинул план на неделю, хотя уже подозревал, что неделей это не ограничится, и, в принципе, просто отдыхал дома. Людей на улице было как обычно — это по моим ощущениям, но Собянин позже сказал, что, несмотря на шашлычников, количество людей в парках заметно снизилось.
В прошлый понедельник Валерий в обед прогулялся по району до магазина. И говорит, район будто вымер:
— В парке рядом с магазином людей нет, во дворах — тишина, все детские площадки обклеены и висят записки, что нечего с детьми в такую пору гулять, сидите дома. Почти «28 дней спустя» (британский фильм ужасов, действие которого происходит во время пандемии одного вируса. — Прим. ред.), только нет гор мусора.
Тогда же, 30 марта, Валера узнал, что накануне у него в гостях был друг, товарища которого, в свою очередь, забрали с высокой температурой. После этого Валера ждал, когда станут известны результаты анализов его друга на коронавирус. К счастью, они оказались отрицательными.
— Самоизоляция даётся мне спокойно, хотя с удалёнкой было бы проще соблюдать режим, который сразу же сбился на 5 часов, зато рассветы сейчас красивые. Целыми днями не делаю ничего. Максимум — уборка, готовка и сериалы. Каждый день созваниваюсь с родителями, чтобы они не переживали. Родители настаивали на возвращении домой, но даже неделю назад с учётом длинного инкубационного периода уезжать куда-то — так себе затея, — считает он.
В целом, по словам Валеры, он стал реже общаться с другими людьми.
— Не особо хочется с кем-то болтать, да и новостей теперь у всех не особо, максимум: «Делал уборку, и смотри, на какой артефакт из прошлого наткнулся». Из друзей пока все здоровы, работают на удалёнке, у всех обычная рутина, просто теперь она заперта в четырёх стенах.
«Выхожу на улицу только вынести мусор»
Бывшая жительница Новосибирска, а теперь москвичка Виктория на самоизоляции находится уже третью неделю:
— Сразу, как появились первые случаи в Москве, наш директор перевёл весь офис на удалёнку. Если неделю назад я могла выйти за продуктами в магазин, то теперь я выхожу на улицу только вынести мусор. Если нужно срочно съездить куда-то, то пользуемся с мужем каршерингом. У меня есть предрасположенность к осложнениям при респираторных заболеваниях, поэтому я стараюсь соблюдать все меры предосторожности. Да и другие люди в нашем окружении к карантину относятся очень серьёзно.
Образ жизни, по словам Виктории, сильно изменился:
— Не хватает живого общения и прогулок на свежем воздухе. Спасают видеосозвоны и балкон. Но, с другой стороны, я замечаю и плюсы, например, я стала спокойнее и добрее, так как теперь меньше стресса. Если тебя что-то разозлило, можно погладить котика по пузику и сразу становится легче. Также появилось больше свободного времени, потому что теперь я не трачу время на дорогу. Плюс экономия бюджета: мы перестали ходить в бары, кино, рестораны. С перестройкой на удалённую работу у меня лично не было проблем. Но всё-таки больше люблю работать в офисе.
Досуг, по мнению Вики, у них с мужем такой же, как и у всех — смотрят фильмы, сериалы, YouTube. Читают книги и статьи. Вика приобрела два онлайн-курса: один — для занятия спортом дома, а второй — по истории искусств. А ещё они играют в видеоигры.
Вика с мужем живут в спальном районе, недалеко от центра:
— У нас на улице днём стало меньше народу, в основном можно встретить мам с колясками и собаководов. По моим наблюдениям, 30% в масках. Я надеваю шарф вместо маски, так как в аптеках их не найти. Хочу отметить курьеров: все, кто к нам приходил, были в перчатках и масках. Заказ не отдают в руки, а ставят на курьерскую сумку. В магазинах есть всё, в начале карантина не было только гречки, но сейчас и она есть. Парки у нас закрыли ещё две недели назад. При входе в поликлинику сразу замеряют температуру и спрашивают, какого рода жалоба.
С друзьями они чаще обсуждают ситуацию с бизнесом.
— Небольшой оффлайн-бизнес моих знакомых сейчас в плачевном состоянии. В компании, где я работаю, ощутимое снижения по клиентам. Беспокоимся о возможных сокращениях, что будет неизбежно, если ситуация не изменится через два-три месяца. Есть знакомые, кто закатывает глаза и говорит: «Что за паника?», я таких людей не понимаю и их точку зрения не разделяю. Очень хочется, чтобы люди отнеслись серьёзно к ситуации с вирусом, ведь легко закатывать глаза, пока это не коснулось тебя или твоих близких, — уверена Вика.
«У нас народ всё-таки подогнался»
Другой читатель НГС — его тоже зовут Валера — давно сидит дома: 16 марта он вернулся в Москву из Новосибирска и должен был выйти на работу на следующий день, но вечером пришло сообщение, что все теперь работают удалённо. Первую неделю налаживали удалённые доступы. Ещё 16 марта он встретился с друзьями в баре, а вообще строго сидит дома всего неделю — как только о такой самоизоляции объявили в Москве.
— У нас народ всё-таки подогнался, потому что две недели назад на выходных ещё все гуляли, ездили на шашлыки, а теперь все поняли, что нужно вести себя поскромнее. Как я понимаю, система, о которой заявляли, с QR-кодами ещё не заработала. Я выхожу только вынести мусор и в ближайший магазин в 50 метрах. Когда Путин объявил о нерабочей неделе, люди не пошли на работу: соседи в понедельник в пять вечера начали петь в караоке. До часу ночи орали песни про белые розы. Когда ты работаешь на удалёнке, то это действует на нервы.
В магазинах, по его словам, часто можно встретить людей в масках и перчатках. В какой-то момент был ажиотаж — недели две назад: в крупных гипермаркетах скупали гречку и туалетную бумагу, но при этом в магазинах у дома всё было.
— В метро проехался разок буквально, видно, что полупустое. У меня ветка довольно загруженная: когда едешь на работу, то обычно надо было тромбоваться, а сейчас таких проблем нет. Многих людей перевели на удалёнку. Я видел чувака в противогазе — всё настолько круто. Кто как справляется с этим — кто-то в масках медицинских или косметических ходит, кто-то в банданах, кто-то в шарфах в +10.
Валера говорит, что из его жизни исчезли ритуалы рукопожатий и обнимашек.
— Мы с ребятами из Новосибирска, Питера и Москвы уже практиковали Zoom-вечеринку. Забавно, что из-за этого получается связаться с теми, кто живёт далеко. Это, конечно, объединяет. Видно, что все сидят по домам и пытаются найти развлечения.
Раньше он часто ходил на квизы, поэтому сейчас они с командой играют в них онлайн. Валера считает, что теперь подобный досуг будет в жизни долго и свой день рождения в апреле он тоже будет отмечать в онлайне.
— Людей больше беспокоит скука, невозможность выйти из дома, а не то, что заболеешь и умрёшь. Паники никакой нет. Нет никакого хтонического ужаса, а есть чувство, что нас опять поимела эта жизнь. Все планы полетели — с отпусками на майские, на лето и так далее. Все, кто хотел что-то спланировать, живут в новой реальности, в которой ничего не планируют и просто сидят.
С 4 апреля всех новосибирцев, вернувшихся из Москвы и Питера, принудительно отправляют на карантин и тестируют. А как людей на карантине осматривают врачи, НГС показал в репортаже о работе ординаторов.