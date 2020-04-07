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Видеть Москву такой непривычно всем — и местным жителям, и приезжим

Видеть Москву такой непривычно всем — и местным жителям, и приезжим

Прошла неделя с введения режима всеобщей изоляции в Москве — 30 марта Сергей Собянин ограничил передвижения по городу, позже подобные меры принял и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с жителями столицы, среди которых и бывшие сибиряки, о том, как опустели улицы Москвы, каким образом изменился их досуг и не устали ли они от удалёнки и безделья (спойлер: москвичи экономят на барах с помощью онлайн-вечеринок, покупают онлайн-курсы и хотят обратно в офис).

«Пустая Москва — приятная»

Валерий шутит, что его дом — его крепость, но это не точно (как оказалось).

— Вся предкарантинная суета прошла мимо меня: паникеры, похитители туалетной бумаги и вот это всё. Так как мою работу не получилось перевести на удалёнку, жизнь ничем не отличалась от обычной, кроме полупустой Москвы и периодических очередей в магазинах. Пустая Москва — приятная, тихая, спокойная. Хотя инфополе гудело, что её закроют, фейки роились в WhatsApp, на работе даже начали общаться на отвлечённые темы, что никогда особо не практиковалось.

Непривычно видеть московское метро таким. Ощущаешь себя почти единственным жителем огромного города

Непривычно видеть московское метро таким. Ощущаешь себя почти единственным жителем огромного города

По словам Валерия, объявление режима изоляции для всех, а не только для групп риска, никого особо не удивило: все его друзья уже были на удалёнке и подготовились к этому:

— Нам в последний день объявили, что удалёнки пока не будет — отдыхайте и постарайтесь не болеть. Я решил тоже не суетиться: в пятницу закончил дела, за выходные провёл ревизию запасов, прикинул план на неделю, хотя уже подозревал, что неделей это не ограничится, и, в принципе, просто отдыхал дома. Людей на улице было как обычно — это по моим ощущениям, но Собянин позже сказал, что, несмотря на шашлычников, количество людей в парках заметно снизилось.

Детские площадки тоже опустели. Их, как и в Новосибирске, обнесли защитными лентами — видимо, чтобы у детей не было преступного соблазна скатиться с горки

Детские площадки тоже опустели. Их, как и в Новосибирске, обнесли защитными лентами — видимо, чтобы у детей не было преступного соблазна скатиться с горки

В прошлый понедельник Валерий в обед прогулялся по району до магазина. И говорит, район будто вымер:

— В парке рядом с магазином людей нет, во дворах — тишина, все детские площадки обклеены и висят записки, что нечего с детьми в такую пору гулять, сидите дома. Почти «28 дней спустя» (британский фильм ужасов, действие которого происходит во время пандемии одного вируса. — Прим. ред.), только нет гор мусора.

Тогда же, 30 марта, Валера узнал, что накануне у него в гостях был друг, товарища которого, в свою очередь, забрали с высокой температурой. После этого Валера ждал, когда станут известны результаты анализов его друга на коронавирус. К счастью, они оказались отрицательными.

В магазинах на полу есть указатели с дистанцией 1,5 метра. Такие можно увидеть и во многих торговых точках Новосибирска

В магазинах на полу есть указатели с дистанцией 1,5 метра. Такие можно увидеть и во многих торговых точках Новосибирска

— Самоизоляция даётся мне спокойно, хотя с удалёнкой было бы проще соблюдать режим, который сразу же сбился на 5 часов, зато рассветы сейчас красивые. Целыми днями не делаю ничего. Максимум — уборка, готовка и сериалы. Каждый день созваниваюсь с родителями, чтобы они не переживали. Родители настаивали на возвращении домой, но даже неделю назад с учётом длинного инкубационного периода уезжать куда-то — так себе затея, — считает он.

Теперь основные новости Валеры — это рассказ о проделанной уборке

Теперь основные новости Валеры — это рассказ о проделанной уборке

В целом, по словам Валеры, он стал реже общаться с другими людьми.

— Не особо хочется с кем-то болтать, да и новостей теперь у всех не особо, максимум: «Делал уборку, и смотри, на какой артефакт из прошлого наткнулся». Из друзей пока все здоровы, работают на удалёнке, у всех обычная рутина, просто теперь она заперта в четырёх стенах.

«Выхожу на улицу только вынести мусор»

Виктория работает из дома уже третью неделю. Она находит в таком формате и плюсы, и минусы

Виктория работает из дома уже третью неделю. Она находит в таком формате и плюсы, и минусы

Бывшая жительница Новосибирска, а теперь москвичка Виктория на самоизоляции находится уже третью неделю:

— Сразу, как появились первые случаи в Москве, наш директор перевёл весь офис на удалёнку. Если неделю назад я могла выйти за продуктами в магазин, то теперь я выхожу на улицу только вынести мусор. Если нужно срочно съездить куда-то, то пользуемся с мужем каршерингом. У меня есть предрасположенность к осложнениям при респираторных заболеваниях, поэтому я стараюсь соблюдать все меры предосторожности. Да и другие люди в нашем окружении к карантину относятся очень серьёзно.

Днём в спальном районе, где живет Вика, стало заметно меньше людей

Днём в спальном районе, где живет Вика, стало заметно меньше людей

Образ жизни, по словам Виктории, сильно изменился:

— Не хватает живого общения и прогулок на свежем воздухе. Спасают видеосозвоны и балкон. Но, с другой стороны, я замечаю и плюсы, например, я стала спокойнее и добрее, так как теперь меньше стресса. Если тебя что-то разозлило, можно погладить котика по пузику и сразу становится легче. Также появилось больше свободного времени, потому что теперь я не трачу время на дорогу. Плюс экономия бюджета: мы перестали ходить в бары, кино, рестораны. С перестройкой на удалённую работу у меня лично не было проблем. Но всё-таки больше люблю работать в офисе.

Досуг, по мнению Вики, у них с мужем такой же, как и у всех — смотрят фильмы, сериалы, YouTube. Читают книги и статьи. Вика приобрела два онлайн-курса: один — для занятия спортом дома, а второй — по истории искусств. А ещё они играют в видеоигры.

Транспорт — полупустой

Транспорт — полупустой

Вика с мужем живут в спальном районе, недалеко от центра:

— У нас на улице днём стало меньше народу, в основном можно встретить мам с колясками и собаководов. По моим наблюдениям, 30% в масках. Я надеваю шарф вместо маски, так как в аптеках их не найти. Хочу отметить курьеров: все, кто к нам приходил, были в перчатках и масках. Заказ не отдают в руки, а ставят на курьерскую сумку. В магазинах есть всё, в начале карантина не было только гречки, но сейчас и она есть. Парки у нас закрыли ещё две недели назад. При входе в поликлинику сразу замеряют температуру и спрашивают, какого рода жалоба.

Вика говорит, что многие относятся к изоляции и мерам предосторожности серьёзно

Вика говорит, что многие относятся к изоляции и мерам предосторожности серьёзно

С друзьями они чаще обсуждают ситуацию с бизнесом.

— Небольшой оффлайн-бизнес моих знакомых сейчас в плачевном состоянии. В компании, где я работаю, ощутимое снижения по клиентам. Беспокоимся о возможных сокращениях, что будет неизбежно, если ситуация не изменится через два-три месяца. Есть знакомые, кто закатывает глаза и говорит: «Что за паника?», я таких людей не понимаю и их точку зрения не разделяю. Очень хочется, чтобы люди отнеслись серьёзно к ситуации с вирусом, ведь легко закатывать глаза, пока это не коснулось тебя или твоих близких, — уверена Вика.

На улицах действительно мало народу. И это кадр ещё со снегом

На улицах действительно мало народу. И это кадр ещё со снегом

«У нас народ всё-таки подогнался»

Другой читатель НГС — его тоже зовут Валера — давно сидит дома: 16 марта он вернулся в Москву из Новосибирска и должен был выйти на работу на следующий день, но вечером пришло сообщение, что все теперь работают удалённо. Первую неделю налаживали удалённые доступы. Ещё 16 марта он встретился с друзьями в баре, а вообще строго сидит дома всего неделю — как только о такой самоизоляции объявили в Москве.

— У нас народ всё-таки подогнался, потому что две недели назад на выходных ещё все гуляли, ездили на шашлыки, а теперь все поняли, что нужно вести себя поскромнее. Как я понимаю, система, о которой заявляли, с QR-кодами ещё не заработала. Я выхожу только вынести мусор и в ближайший магазин в 50 метрах. Когда Путин объявил о нерабочей неделе, люди не пошли на работу: соседи в понедельник в пять вечера начали петь в караоке. До часу ночи орали песни про белые розы. Когда ты работаешь на удалёнке, то это действует на нервы.

Кофе, как и в Новосибирске, дают с собой навынос

Кофе, как и в Новосибирске, дают с собой навынос

В магазинах, по его словам, часто можно встретить людей в масках и перчатках. В какой-то момент был ажиотаж — недели две назад: в крупных гипермаркетах скупали гречку и туалетную бумагу, но при этом в магазинах у дома всё было.

— В метро проехался разок буквально, видно, что полупустое. У меня ветка довольно загруженная: когда едешь на работу, то обычно надо было тромбоваться, а сейчас таких проблем нет. Многих людей перевели на удалёнку. Я видел чувака в противогазе — всё настолько круто. Кто как справляется с этим — кто-то в масках медицинских или косметических ходит, кто-то в банданах, кто-то в шарфах в +10.

Валера говорит, что из его жизни исчезли ритуалы рукопожатий и обнимашек.

— Мы с ребятами из Новосибирска, Питера и Москвы уже практиковали Zoom-вечеринку. Забавно, что из-за этого получается связаться с теми, кто живёт далеко. Это, конечно, объединяет. Видно, что все сидят по домам и пытаются найти развлечения.

Спортивные и детские площадки также опечатаны

Спортивные и детские площадки также опечатаны

Раньше он часто ходил на квизы, поэтому сейчас они с командой играют в них онлайн. Валера считает, что теперь подобный досуг будет в жизни долго и свой день рождения в апреле он тоже будет отмечать в онлайне.

— Людей больше беспокоит скука, невозможность выйти из дома, а не то, что заболеешь и умрёшь. Паники никакой нет. Нет никакого хтонического ужаса, а есть чувство, что нас опять поимела эта жизнь. Все планы полетели — с отпусками на майские, на лето и так далее. Все, кто хотел что-то спланировать, живут в новой реальности, в которой ничего не планируют и просто сидят.

С 4 апреля всех новосибирцев, вернувшихся из Москвы и Питера, принудительно отправляют на карантин и тестируют. А как людей на карантине осматривают врачи, НГС показал в репортаже о работе ординаторов.

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коронавирускоронавирус в МосквесамоизоляциякарантинСергей Собянин
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