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Город Обзор

Жизнь до вируса. Что волновало сибиряков весной 2019 года — от «Игры престолов» до выборов мэра

Год назад рестораторы закрывали службы доставки, а курс доллара был чуть выше 60 рублей

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Прошлой весной происходило столько событий! А этой — сплошной коронавирус...&nbsp;

Прошлой весной происходило столько событий! А этой — сплошной коронавирус... 

Год назад казалось, что пережить катаклизмы и какой-нибудь апокалипсис нам светит только в кино. До апокалипсиса пока далеко (хотя вопрос спорный), а вот жизнь неожиданно изменилась. Мы сидим дома, и пока это единственное, что можно сделать, чтобы не убить друг друга вирусом, свалившимся как корона на голову. Люди устали от напряжения, страха перед заразой и предстоящими финансовыми сложностями. То, что недавно воспринималось как должное, сегодня кажется роскошью — возможность путешествовать, сидеть в кафе или просто свободно гулять по парку. Подобные встряски заставляют человека оглянуться назад. Мы решили не сильно углубляться в историю, а вспомнить события, которые новосибирцы обсуждали всего год назад. Без всякого коронавируса.

Весной прошлого года эксперты прогнозировали рост курса валют

Весной прошлого года эксперты прогнозировали рост курса валют

Экономика

В прошлом апреле доллар стоил 64 рубля, а евро — 72. Эксперты утверждали, что это выгодный курс, и лучше уже не будет. В начале 2020 года рубль укрепился, но через несколько недель цены на нефть рухнули. В итоге сегодня доллар стоит 77 рублей, а евро — страшно произнести — 85.

Ещё год назад ресторанный критик Стас Соколов каждую неделю делал обзоры новых кафе и ресторанов, которые больше открывались, а не закрывались. Был даже обзор вещей, которые больше всего раздражают посетителей кафе и ресторанов. Сегодня мы грустно вздыхаем — после карантина из заведений выживут только... бюджетники? В нынешних условиях единственный способ удержаться — делать доставку. Кстати, в прошлом году многие заведения отказывались от своей доставки, так как не выдерживали конкуренции с сервисами доставки еды Яндекс и Деливери. В апреле 2019 года генеральный директор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов говорил о том, что доставка еды — сервис, который будет гораздо больше востребован в ближайшие три года. Пока всё так.

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной прошлого года

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной прошлого года

Политика

Весной прошлого года Новосибирск готовился к выборам мэра. В начале апреля Анатолий Локоть заявил о том, что будет участвовать в выборах мэра. Главным его конкурентом был Сергей Бойко. Также в числе кандидатов была депутат Городского совета Наталья Пинус. Результат мы все знаем.

Не меньше интереса у новосибирцев вызвали выборы президента Украины. За предвыборной гонкой следил весь мир. После победы Владимира Зеленского корреспондент НГС Лиза Пичугина узнала, что об этом думают сами жители Украины.

Десятки человек попали в больницы с корью весной 2019 года

Десятки человек попали в больницы с корью весной 2019 года

Здоровье

В феврале 2019-го в Новосибирске произошла вспышка кори — к концу марта в городе зафиксировали 80 случаев заболевания. В больницу попали и дети, которым не делали прививки. Вспышка кори в Новосибирске была в том числе связана с баптистской общиной — тогда в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство заболевших входили в одно из религиозных сообществ и сознательно не делали прививки.

Слово «карантин» прозвучало и в прошлом году. Десятки человек, в том числе из Новосибирска, не могли выехать из монгольского города Улгий, где семейная пара скончалась, заразившись чумой от барсучьего мяса. В городе ввели карантин — не работали школы и детские сады, отменили все массовые мероприятия.

Культура

Долгожданным событием для поклонников сериала «Игра престолов» стал показ заключительного, 8-го сезона. Первая серия стала доступна утром 15 апреля. Несмотря на то, что это был понедельник, за час её посмотрели больше 300 новосибирцев. Для поклонников 2ГИС совместно с сервисом «Амедиатека» выпустили интерактивную карту мира «Игры престолов», с помощью которой поклонники сериала могли представить, какие расстояния преодолевали герои сериала, где находились королевства.

Нотр-Дам-де-Пари строили почти 200 лет. 15 апреля прошлого года в соборе произошёл пожар

Нотр-Дам-де-Пари строили почти 200 лет. 15 апреля прошлого года в соборе произошёл пожар

«Словно ножом по сердцу» — так говорили о пожаре в соборе Парижской богоматери. Это событие всколыхнуло весь мир. Новосибирцы начали вспоминать свои поездки в Париж и выкладывать в социальные сети фото рядом с памятником архитектуры.

Общество

25 марта в России вспоминали трагедию в «Зимней вишне». В этом году о страшном пожаре, унёсшем сотни жизней, вспоминали мало. Год назад корреспондент НГС Илья Калинин съездил в Кемерово и встретился с людьми, потерявшими близких в этой трагедии.

В этом году коронавирус «закрыл» Шерегеш. А в апреле прошлого года лыжники и сноубордисты по традиции устроили два спуска — один в карнавальных, другой — в купальных костюмах. Король ночи, разваливающийся автобус, красивые девушки — самые яркие кадры в фоторепортаже Александра Ощепкова.

В этом году горнолыжный курорт Шерегеш закрыт с 30 марта

В этом году горнолыжный курорт Шерегеш закрыт с 30 марта

Мальчик и девочка — что ещё нужно счастливым родителям? У пары белых медведей в Новосибирском зоопарке родилась двойня, а в апреле стало известно, какого они пола. В конце мая 2019 года медвежатам выбрали имена — Норди и Шайна. Кстати, был ещё вариант — Снежок и Снежинка. Белые медвежата — звёзды Новосибирского зоопарка. Сегодня зоопарк закрыт, так что у животных тоже неожиданный отпуск. И это для них хорошо — отдохнут от посетителей и их фотоаппаратов.

В этом году ресторанный бизнес борется за выживание

В этом году ресторанный бизнес борется за выживание

Пока сложно прогнозировать, что нас ждёт в конце апреля: закончится или нет режим самоизоляции и работа на удалёнке, отступит ли этот коронавирус и сколько денег у нас останется. В прошлом году к концу месяца в Новосибирске открылись первые летники, а уставшие от работы горожане ждали майских каникул.

Этой весной нас ждёт настоящее солнце и красивые закаты — никакой коронавирус не отменит этих «событий». А через пару месяцев в Сибири наступит лето — недавно синоптики дали предварительный прогноз погоды на летние месяцы.

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апрель 2019 годаНовосибирсккурсы валют
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