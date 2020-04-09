Жизнь до вируса. Что волновало сибиряков весной 2019 года — от «Игры престолов» до выборов мэра

Экономика



В прошлом апреле доллар стоил 64 рубля, а евро — 72. Эксперты утверждали, что это выгодный курс, и лучше уже не будет. В начале 2020 года рубль укрепился, но через несколько недель цены на нефть рухнули. В итоге сегодня доллар стоит 77 рублей, а евро — страшно произнести — 85.



Ещё год назад ресторанный критик Стас Соколов каждую неделю делал обзоры новых кафе и ресторанов, которые больше открывались, а не закрывались. Был даже обзор вещей, которые больше всего раздражают посетителей кафе и ресторанов. Сегодня мы грустно вздыхаем — после карантина из заведений выживут только... бюджетники? В нынешних условиях единственный способ удержаться — делать доставку. Кстати, в прошлом году многие заведения отказывались от своей доставки, так как не выдерживали конкуренции с сервисами доставки еды Яндекс и Деливери. В апреле 2019 года генеральный директор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов говорил о том, что доставка еды — сервис, который будет гораздо больше востребован в ближайшие три года. Пока всё так.