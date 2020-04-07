Что происходит здесь? Никакого общего карантина здесь нет. Людей просто попросили больше проводить времени дома, а японцы очень дисциплинированный народ. Если им сказали, что чего-то делать не нужно, то они просто не будут эти рекомендации нарушать. Они и так ходят в масках, моют часто руки — в этом ничего нового.



Каких-то ограничений нет. Я знаю только, что закрыт «Диснейленд», не работают по выходным универмаги. Но это просто потому, что в этом нет коммерческого смысла — как я уже сказал, японцы просто реже стали ходить в подобные места. К тому же совершенно нет туристов. При этом работают рестораны, магазины, в некоторых даже нет свободных мест.



Главное, здесь нет истерии, паники. Недавно выступал мэр Токио, он сказал, что основной канал распространения инфекции сейчас — ночная жизнь. Поэтому жителей попросили не ходить пока в ночные клубы, кальянные. Но это была рекомендация, никто ничего не запрещал



Про количество заразившихся в Японии говорят в новостях, но какого-то роста там нет — их то больше, то меньше. Не могу сказать, насколько лучше тут ситуация в реальности, но то, что коронавирус в Японии не является новостью номер один, — совершенно точно.