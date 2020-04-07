Среди новосибирцев, которые не могут вернуться в Россию из-за повальной отмены рейсов и закрытых границ, оказался и новосибирский ресторатор Денис Иванов. Он рассказал, что сейчас происходит в Токио, как японцы справляются с пандемией коронавируса и что он делает, чтобы спасти собственный бизнес. Далее от первого лица.
Я нахожусь в Японии с семьей. Должен был вылететь в Москву 3 апреля, билет был куплен заранее, но все рейсы отменили. Поэтому я застрял в Японии вынужденно. Хотя рад, конечно, что оказался здесь не один, а с семьей. Одному было бы гораздо тяжелее.
Что происходит здесь? Никакого общего карантина здесь нет. Людей просто попросили больше проводить времени дома, а японцы очень дисциплинированный народ. Если им сказали, что чего-то делать не нужно, то они просто не будут эти рекомендации нарушать. Они и так ходят в масках, моют часто руки — в этом ничего нового.
Каких-то ограничений нет. Я знаю только, что закрыт «Диснейленд», не работают по выходным универмаги. Но это просто потому, что в этом нет коммерческого смысла — как я уже сказал, японцы просто реже стали ходить в подобные места. К тому же совершенно нет туристов. При этом работают рестораны, магазины, в некоторых даже нет свободных мест.
Главное, здесь нет истерии, паники. Недавно выступал мэр Токио, он сказал, что основной канал распространения инфекции сейчас — ночная жизнь. Поэтому жителей попросили не ходить пока в ночные клубы, кальянные. Но это была рекомендация, никто ничего не запрещал
Про количество заразившихся в Японии говорят в новостях, но какого-то роста там нет — их то больше, то меньше. Не могу сказать, насколько лучше тут ситуация в реальности, но то, что коронавирус в Японии не является новостью номер один, — совершенно точно.
При этом здесь нет какого-то отрицания серьезности проблемы. Люди признают, что это болезнь, которая представляет реальную опасность. Япония, как другие страны, прекратила авиасообщение с остальным миром. В этом смысле страна находится в общем тренде.
Помогает менталитет японцев. Они куда более рационально послушны, чем мы. Люди доверяют властям в таких вещах, и если им сказали, что лучше сидеть дома, то они будут сидеть дома. Такого, чтобы из-за пандемии объявили выходной, и все радостно двинулись на шашлыки, здесь просто быть не может.
Бывают, конечно, и исключения. Читал про человека, которому диагностировали коронавирус, но он утверждал, что ничего такого не существует и пошел веселиться по барам. Его должны были уже задержать, но ему стало резко плохо, и он умер.
В России с делами всё более грустно. Рестораторы в растерянности. Никто не понимает, что можно сделать в этой ситуации. У нас же не нефтяная компания или завод, ни у кого нет значительных финансовых резервов, которые можно было бы в любой момент просто достать и начать тратить.
Мы сделали, что могли. Я перечислил свои личные деньги, чтобы хоть как-то расплатиться с людьми за работу в марте. То есть это были уже не деньги компании. По сути, мы перестали зарабатывать ещё месяц назад. Продажи в Москве рухнули уже в начале марта, когда обвалился рубль. В Новосибирске это произошло чуть позже, но проблемы начались тоже до того, как было всё закрыто.
Я не могу, конечно, оценивать правильность действий, я не вирусолог. Но я пока не понимаю смысла принятых у нас ограничений. Вирус таким образом не остановить. Это полумеры, которые ничего не решают. Я бы понял, если бы объявили полный карантин, и все должны были бы сидеть по домам. Но когда работает общественный транспорт, работают супермаркеты, люди ходят по улицам, ездят из города в город... В чем смысл тогда запрещать работать кому-то?
Ситуация осложняется тем, что люди просто вынуждены сидеть дома, взаперти. А они привыкли работать, привыкли к активной деятельности. И впереди еще целый месяц, в течение которого не будет вообще никакой работы. Это очень тяжело чисто психологически.
Разумеется, мы не опускаем руки. Пытаемся работать там, где это ещё возможно (доставка), ведем переговоры с поставщиками и арендодателями. Как бы ни было тяжело, остается следовать римскому принципу: делай, что должен, и будь что будет.
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