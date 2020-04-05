Новосибирцы хлынули на улицы в первое жаркое воскресенье, позабыв о карантине — фоторепортаж из центра

В воскресенье, 5 апреля, в Новосибирской области выявили ещё один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, теперь в регионе одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом. Ещё двое — выздоровели. Обо всём, что произошло нового в городе за минувшие сутки, вы можете прочитать здесь.

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