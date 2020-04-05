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Новосибирцы хлынули на улицы в первое жаркое воскресенье, позабыв о карантине — фоторепортаж из центра

Фотограф НГС отправился в центр, чтобы посмотреть, как новосибирцы исполняют указ губернатора

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Режим самоизоляции действует в Новосибирске с 31 марта

Режим самоизоляции действует в Новосибирске с 31 марта

С 31 марта в Новосибирске по указу губернатора начал действовать режим самоизоляции. Все жители города вне зависимости от возраста теперь могут покидать дом только для похода на работу или в больницу, чтобы купить еду, выбросить мусор или погулять с собакой (последнее — только в пределах 100 метров от дома). При этом в общественных местах новосибирцы должны находиться друг от друга не менее чем в 1,5 метра. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу в первое воскресенье самоизоляции в Новосибирске и увидел через объектив, как новосибирцы исполняют приказ Андрея Травникова. Подробности — в фоторепортаже НГС.

Новосибирцев просят выходить из дома только с паспортом, так что не забывайте его дома

Новосибирцев просят выходить из дома только с паспортом, так что не забывайте его дома

Официально власти не называют эти ограничения карантином, как и не вводят режим ЧС. Новосибирская область в документе обозначена только как «территория, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Однако теперь новосибирцев настоятельно просят не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра и выходить из дома только в случае крайней необходимости, прихватив с собой паспорт.

В Новосибирске уже 11 случаев заражения коронавирусом&nbsp;

В Новосибирске уже 11 случаев заражения коронавирусом 

Судя по фотографиям, город забыл про карантин и угрозу COVID-19 — хотя в регионе сегодня появился 11-й пациент с коронавирусом. Известно, что заражённый мужчина не был за границей — он вернулся в Новосибирск 28 марта, почувствовал 1 апреля першение в горле и температуру 37,1 градуса.

В России осталось всего пять регионов, до которых не добрался коронавирус

В России осталось всего пять регионов, до которых не добрался коронавирус

В городском метро людей стало значительно меньше — а теперь оно и вовсе меняет режим работы. Теперь поезда будут ходить до 22:00 с интервалом движения между поездами в часы пик — 6 минут, в межпиковое время — 8 минут. В пресс-центре «Новосибирского метрополитена» объяснили, что это связано со снижением объемов перевозок общественным пассажирским транспортом.

Городской метрополитен изменил режим работы

Городской метрополитен изменил режим работы

Людей на улицах действительно стало значительно меньше. Многие горожане и правда соблюдают режим самоизоляции. Сознательные и вовсе начинают творчески сходить с ума. Например, позируют со скуки как герои известных картин — и это круто и смешно.

А вот количество влюблённых парочек на улице не меняется

А вот количество влюблённых парочек на улице не меняется

Во время карантина курьеры стали незаменимы — теперь только они могут принести вкусный кофе тем, кто вынужден сидеть дома из-за карантинных мер. Кстати, они попали в список тех, кому правительство области разрешило работать.

Курьеры оказались незаменимы

Курьеры оказались незаменимы

По идее, на улицах не должно быть гуляющих студентов — официально каникулы у них заканчиваются в это воскресенье, с понедельника они продолжат учиться дистанционно. НГС узнал, что большинство из них недовольны качеством дистанционного обучения — по большей части из-за того, что лекции теперь заменены объёмными заданиями, которые студенты вынуждены готовить самостоятельно, к тому же пока не во всех вузах налажен процесс общения преподавателей и студентов.

С понедельника у студентов продолжается дистанционное обучение

С понедельника у студентов продолжается дистанционное обучение

Чаще всего на улицах можно увидеть влюблённые парочки — кстати, некоторым из них пришлось отменить свадебную церемонию из-за коронавируса. А специально для тех, кто давно в браке, НГС подготовил инструкцию, как не убить друг друга на самоизоляции.

Из-за пандемии ЗАГСы в Новосибирске закрыты

Из-за пандемии ЗАГСы в Новосибирске закрыты

Из-за эпидемии Федеральная служба исполнения наказания пообещала, что всех заключённых с симптомами коронавируса будут госпитализировать в гражданские больницы. Правда, неизвестно — могут ли заключённые гулять по территории колонии?

Полицейские проверяют документы у гуляющих новосибирцев

Полицейские проверяют документы у гуляющих новосибирцев

С 4 апреля новосибирцы слушают шум сирены и предупреждение оставаться дома. Сигнал звучит каждый час с 9 часов утра.

Новосибирцев просят оставаться дома&nbsp;

Новосибирцев просят оставаться дома 

Интересно, что во вторник, когда стало известно о режиме самоизоляции новосибирцы бросились в магазины закупаться на нерабочую неделю — многие горожане говорили о том, что они готовы остаться дома и на месте правительства бы намного ужесточили меры.

На детских площадках теперь больше взрослых, чем детей

На детских площадках теперь больше взрослых, чем детей

Все бары и рестораны в городе теперь закрыты — как быть тем, чей день день рождения выпадает на карантин, который продлили до 30 апреля? Корреспондент НГС Алина Каур поговорила с новосибирцами, чьи именины выпали на март и апрель — если вы оказались в этом списке, можете воспользоваться советами горожан.

Каждое утро новосибирцы слышат звуки сирены

Каждое утро новосибирцы слышат звуки сирены

Выгул собаки теперь отличная возможность официально выйти из дома — правда, не рекомендуется отходить дальше чем на сто метров от дома. По наблюдению корреспондентов НГС, с 31 марта на улицах увеличилось количество прогуливающихся с собаками.

Гулять с собаками — можно, но только не забывать, что отходить от дома нельзя дальше чем на сто метров

Гулять с собаками — можно, но только не забывать, что отходить от дома нельзя дальше чем на сто метров

В Новосибирске активизировались не только нарушители режима, но и мошенники. В оперативном штабе рассказали о самых популярных их схемах и о том, как от них не пострадать.

Пенсионерам рекомендуют совсем не выходить из дома

Пенсионерам рекомендуют совсем не выходить из дома

С 6 апреля на работу смогут&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/69069661/" class="_">выйти сотрудники промышленных предприятий и строительной области</a>, если компании смогут обеспечить необходимый уровень защиты

С 6 апреля на работу смогут выйти сотрудники промышленных предприятий и строительной области, если компании смогут обеспечить необходимый уровень защиты

За самоизоляцией новосибирцев будут следить ещё более строго

За самоизоляцией новосибирцев будут следить ещё более строго

Правительство ужесточает ответственность за нарушение карантина

Правительство ужесточает ответственность за нарушение карантина

Метрополитен Новосибирска изменил режим работы

Метрополитен Новосибирска изменил режим работы

Границы региона наглухо закрывать не планируют

Границы региона наглухо закрывать не планируют

Правительство разрабатывает федеральный комплекс мер по поддержке региональных бюджетов и бизнеса

Правительство разрабатывает федеральный комплекс мер по поддержке региональных бюджетов и бизнеса

В воскресенье, 5 апреля, в Новосибирской области выявили ещё один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, теперь в регионе одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом. Ещё двое — выздоровели. Обо всём, что произошло нового в городе за минувшие сутки, вы можете прочитать здесь.

Чем занимаетесь на самоизоляции? Может быть, вы сделали интересные фото жизни города в этот нелегкий период? Если у вас есть о чем нам рассказать — пишите нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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