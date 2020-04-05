Новосибирцы хлынули на улицы в первое жаркое воскресенье, позабыв о карантине — фоторепортаж из центра

С 31 марта в Новосибирске по указу губернатора начал действовать режим самоизоляции. Все жители города вне зависимости от возраста теперь могут покидать дом только для похода на работу или в больницу, чтобы купить еду, выбросить мусор или погулять с собакой (последнее — только в пределах 100 метров от дома). При этом в общественных местах новосибирцы должны находиться друг от друга не менее чем в 1,5 метра. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу в первое воскресенье самоизоляции в Новосибирске и увидел через объектив, как новосибирцы исполняют приказ Андрея Травникова. Подробности — в фоторепортаже НГС.
Официально власти не называют эти ограничения карантином, как и не вводят режим ЧС. Новосибирская область в документе обозначена только как «территория, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Однако теперь новосибирцев настоятельно просят не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра и выходить из дома только в случае крайней необходимости, прихватив с собой паспорт.
Судя по фотографиям, город забыл про карантин и угрозу COVID-19 — хотя в регионе сегодня появился 11-й пациент с коронавирусом. Известно, что заражённый мужчина не был за границей — он вернулся в Новосибирск 28 марта, почувствовал 1 апреля першение в горле и температуру 37,1 градуса.
В городском метро людей стало значительно меньше — а теперь оно и вовсе меняет режим работы. Теперь поезда будут ходить до 22:00 с интервалом движения между поездами в часы пик — 6 минут, в межпиковое время — 8 минут. В пресс-центре «Новосибирского метрополитена» объяснили, что это связано со снижением объемов перевозок общественным пассажирским транспортом.
Людей на улицах действительно стало значительно меньше. Многие горожане и правда соблюдают режим самоизоляции. Сознательные и вовсе начинают творчески сходить с ума. Например, позируют со скуки как герои известных картин — и это круто и смешно.
Во время карантина курьеры стали незаменимы — теперь только они могут принести вкусный кофе тем, кто вынужден сидеть дома из-за карантинных мер. Кстати, они попали в список тех, кому правительство области разрешило работать.
По идее, на улицах не должно быть гуляющих студентов — официально каникулы у них заканчиваются в это воскресенье, с понедельника они продолжат учиться дистанционно. НГС узнал, что большинство из них недовольны качеством дистанционного обучения — по большей части из-за того, что лекции теперь заменены объёмными заданиями, которые студенты вынуждены готовить самостоятельно, к тому же пока не во всех вузах налажен процесс общения преподавателей и студентов.
Чаще всего на улицах можно увидеть влюблённые парочки — кстати, некоторым из них пришлось отменить свадебную церемонию из-за коронавируса. А специально для тех, кто давно в браке, НГС подготовил инструкцию, как не убить друг друга на самоизоляции.
Из-за эпидемии Федеральная служба исполнения наказания пообещала, что всех заключённых с симптомами коронавируса будут госпитализировать в гражданские больницы. Правда, неизвестно — могут ли заключённые гулять по территории колонии?
С 4 апреля новосибирцы слушают шум сирены и предупреждение оставаться дома. Сигнал звучит каждый час с 9 часов утра.
Интересно, что во вторник, когда стало известно о режиме самоизоляции новосибирцы бросились в магазины закупаться на нерабочую неделю — многие горожане говорили о том, что они готовы остаться дома и на месте правительства бы намного ужесточили меры.
Все бары и рестораны в городе теперь закрыты — как быть тем, чей день день рождения выпадает на карантин, который продлили до 30 апреля? Корреспондент НГС Алина Каур поговорила с новосибирцами, чьи именины выпали на март и апрель — если вы оказались в этом списке, можете воспользоваться советами горожан.
Выгул собаки теперь отличная возможность официально выйти из дома — правда, не рекомендуется отходить дальше чем на сто метров от дома. По наблюдению корреспондентов НГС, с 31 марта на улицах увеличилось количество прогуливающихся с собаками.
В Новосибирске активизировались не только нарушители режима, но и мошенники. В оперативном штабе рассказали о самых популярных их схемах и о том, как от них не пострадать.
В воскресенье, 5 апреля, в Новосибирской области выявили ещё один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, теперь в регионе одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом. Ещё двое — выздоровели. Обо всём, что произошло нового в городе за минувшие сутки, вы можете прочитать здесь.
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