Сибирячка сделала странный снимок девушки в бассейне перед изоляцией — фото попало в Vogue

В 31 год Марина была успешным менеджером продаж. Пока ей не начали сниться сны, что она умирает.

— Прямо ощущала это, что умираю физически. И поняла, что хватит с меня этих ваших офисных карьер, — рассказывает фотограф. — И я бросила карьеру ради профессии, про которую прочитала лишь одну статью в журнале.