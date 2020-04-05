Сибирячка сделала странный снимок девушки в бассейне перед изоляцией — фото попало в Vogue

Итальянский журнал Vogue назвал работу новосибирского фотографа Марины Семёхиной лучшим снимком недели — сибирячка сняла девушку в бассейне буквально за несколько часов до того, как губернатор области запретил новосибирцам выходить из дома. Журналист НГС Алёна Истомина поговорила с автором необычного снимка, поразившего итальянцев, — Марина Семёхина рассказала, как съёмочная команда боялась, что в любой момент её вместе с моделью могут выгнать из spa-салона и призналась в желании оградиться не только от вируса, но и от информационного потока.
Сейчас Марина Семёхина — успешный свадебный, арт и фешен-фотограф, преподаватель. Год назад она открыла свою фотошколу в Новосибирске, сейчас организует авторские курсы, мастер-классы и воркшопы. Её работы можно увидеть на выставках в России, Австрии и Барселоне, а некоторые снимки даже уходят в частные иностранные коллекции.
В 31 год Марина была успешным менеджером продаж. Пока ей не начали сниться сны, что она умирает.
— Прямо ощущала это, что умираю физически. И поняла, что хватит с меня этих ваших офисных карьер, — рассказывает фотограф. — И я бросила карьеру ради профессии, про которую прочитала лишь одну статью в журнале.
Но недавно, по словам Марины, ей вновь стали сниться тревожные сны — девушку беспокоит то, что происходит сейчас в стране и мире.
— На нас льются потоки информации, абсолютно разные по содержанию. Хочется закрыть глаза, рот и уши, снова стать маленьким ребенком, когда не нужно ничего решать и мир прекрасен во всех его проявлениях, — объясняет Марина. — Именно это ощущение я попыталась передать через свою работу.
— Девушка в бассейне как в утробе матери. Глаза и рот закрыты, чтобы оградиться от информационного потока. А может, и от вируса. Полная защищенность. Поэтому свою работу я назвала Protected.
Марина придумала идею ещё то того, как Владимир Путин объявил нерабочую неделю. Но так получилось, что съемки прошли буквально за несколько часов до объявления о полной самоизоляции в Новосибирске. Поэтому сама Марина Семёхина считает, что съёмки прошли «на грани».
— Вся команда, которая работала над съемкой, переживала, как бы spa-комплекс, в котором проходила съемка, не закрыли, как бы никто из нас не заболел и как бы нас оттуда не выгнали, когда уже объявили самоизоляцию, — рассказывает фотограф.
Сразу же после съёмок Марина загрузила снимок на сайт Photo Vogue Italia — работы на площадку принимают несколько раз в месяц, ежемесячно тысячи фотографов со всего мира пытаются пробиться, чтобы именно их снимок вышел в популярном журнале Vogue.
Недавно другой новосибирский фотограф — Мария Сумина, чьи снимки публикует сайт итальянского Vogue, рассказала НГС про главные табу красивых кадров — их любят все клиенты, но для профессионалов они эталон безвкусицы. Чтобы получить портрет в стиле Vogue, придётся выкинуть свитер с оленями.